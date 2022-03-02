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The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир»

The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир»

«Шляпники» выступили в Туле в рамках концертного тура Golden Hits. Площадкой для концерта стал Concert Hall.

— Мы очень много думали о том, чтобы отменить все ближайшие концерты в такое непростое время. Но мы — музыканты, и, возможно, мы принесем гораздо больше пользы, если хотя бы на пару часов дадим возможность людям в зале отвлечься от мрачных мыслей в голове. Заводы продолжают работать, курьеры — доставлять еду, а музыканты — играть свою музыку. Наша музыка про любовь и мир, — пояснил перед началом концерта Юра Музыченко.

The Hatters презентовал в Туле новый альбом Golden Hits, вышедший в первых числах декабря 2021 года. Он был написан к пятилетию группы.

Галерея
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 1
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 2
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 3
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 4
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 5
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 6
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 7
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 8
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 9
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 10
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 11
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 12
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 13
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 14
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 15
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 16
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 17
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 18
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 19
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 20
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 21
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 22
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 23
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 24
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 25
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 26
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 27
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 28
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 29
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 30
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 31
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 32
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 33
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 34
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 35
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 36
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 37
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 38
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 39
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 40
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 41
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 42
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 43
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 44
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 45
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 46
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 47
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 48
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 49
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 50
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 51
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 52
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 53
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 54
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 55
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 56
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 57
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 58
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 59
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 60
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 61
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 62
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 63
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 64
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 65
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 66
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 67
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 68
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 69
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 70
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 71
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 72
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 73
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 74
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 75
The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир», Фото: 76
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В интервью gq.ru музыканты рассказали, что, работая над альбомом, они пытались найти новый жанр, в котором бы гармонично существовали скрипка и аккордеон. Запись шла на загородной студии продюсера Дениса Колесникова (он работал с L'One, Филиппом Киркоровым, группами «ХЛЕБ», Little Big и многими другими).

«Мы могли часами искать звук бочки и переписывать песню с нуля, пока все в студии хором не скажут: „Да! Это оно!“ Если раньше наши песни были украшены оркестровыми аранжировками и большим количеством мелодий, то в этот раз мы максимально вычищали каждую партию от лишних звуков и оставляли только самое главное. Теперь если в песне вступает инструмент, мы делаем на нем акцент. Мы не боялись искать новые формы и старались нарочито отойти от прежнего звучания, чтобы альбом действительно был новым, а не повторением предыдущих удачных песен. В этом альбоме мы отдали должное французской электронике, фанку и техно. При этом если раньше мы использовали устоявшиеся русские образы (как в музыке, так и в текстах), то теперь копнули глубже "рашнстайла".

Мы поставили рамки: если делаем танцевальный трек, нужно максимально сосредоточиться на пульсации, которая не даст расслабиться ни на секунду. Если лирический, то, наоборот, погружали слушателя в атмосферу и не перебивали настрой лишними мелодиями и ритмами. В альбоме нет ни одной негативной и депрессивной песни».

«Шляпники» подчеркивают, что текст, музыка и пульсация должны заставлять слушателя двигаться вперед.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:50 0
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