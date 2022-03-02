The Hatters: «Наша музыка про любовь и мир»

— Мы очень много думали о том, чтобы отменить все ближайшие концерты в такое непростое время. Но мы — музыканты, и, возможно, мы принесем гораздо больше пользы, если хотя бы на пару часов дадим возможность людям в зале отвлечься от мрачных мыслей в голове. Заводы продолжают работать, курьеры — доставлять еду, а музыканты — играть свою музыку. Наша музыка про любовь и мир, — пояснил перед началом концерта Юра Музыченко.

The Hatters презентовал в Туле новый альбом Golden Hits, вышедший в первых числах декабря 2021 года. Он был написан к пятилетию группы.

В интервью gq.ru музыканты рассказали, что, работая над альбомом, они пытались найти новый жанр, в котором бы гармонично существовали скрипка и аккордеон. Запись шла на загородной студии продюсера Дениса Колесникова (он работал с L'One, Филиппом Киркоровым, группами «ХЛЕБ», Little Big и многими другими).

«Мы могли часами искать звук бочки и переписывать песню с нуля, пока все в студии хором не скажут: „Да! Это оно!“ Если раньше наши песни были украшены оркестровыми аранжировками и большим количеством мелодий, то в этот раз мы максимально вычищали каждую партию от лишних звуков и оставляли только самое главное. Теперь если в песне вступает инструмент, мы делаем на нем акцент. Мы не боялись искать новые формы и старались нарочито отойти от прежнего звучания, чтобы альбом действительно был новым, а не повторением предыдущих удачных песен. В этом альбоме мы отдали должное французской электронике, фанку и техно. При этом если раньше мы использовали устоявшиеся русские образы (как в музыке, так и в текстах), то теперь копнули глубже "рашнстайла".

Мы поставили рамки: если делаем танцевальный трек, нужно максимально сосредоточиться на пульсации, которая не даст расслабиться ни на секунду. Если лирический, то, наоборот, погружали слушателя в атмосферу и не перебивали настрой лишними мелодиями и ритмами. В альбоме нет ни одной негативной и депрессивной песни».