Киберпространство FUSION: незабываемый праздник для детей и взрослых
Fusion – теперь это не только боулинг, бильярд и клубный ресторан, но и огромное киберпространство, в котором можно погрузиться в виртуальную реальность и посоревноваться с друзьями в топовых играх.
Во FUSION для вас и ваших детей эксклюзивно в Туле:
- WARPOINT (арена виртуальной реальности)
- Лазертаг (CyberCITY-2077)
- Кнопочный бой
- Лазерный лабиринт и многое другое.
И все это в самом сердце Тулы в 5 минутах от Кремля по адресу Каминского, 24а.
FUSION – единственная площадка в России, где в одном месте организовано такое разнообразие и количество локаций для активного отдыха и проведения праздника! В любую погоду и время года новые игры оценят все: и дети, и подростки, и взрослые!
Выбирайте себе развлечение по душе и приходите за незабываемыми впечатлениями! А теперь подробнее о новинках:
Лазертаг CyberCITY-2077
Новейшие технологии позволяют максимально погрузиться в игру и получить невероятные эмоции в волшебном и загадочном мире города будущего CyberCITY-2077. Здесь есть только одна миссия – победить!
Участникам выдают настоящий боекомплект – легкий бластер нового поколения FALCON с отдачей и нательный жилет с инфракрасными датчиками поражения. Лабиринт города и разнообразные сценарии игр делают арену уникальной и для детей, и для взрослых. Захват флага и броневика, Голодные игры, Стенка на стенку, квест Among Us* – выбирайте то, что интересно именно Вам!
Арена виртуальной реальности WarPoint
Это альтернатива лазертага и пейнтбола, только в виртуальной реальности. Командная игра в VR-очках (без проводов и рюкзаков) перенесёт вас в компьютерную игру в стиле CS:GO, где вы не управляете героем – вы и есть герой! А рядом с вами окажутся уже не одноклассники и друзья, а персонажи игры, с которыми нужно взаимодействовать – сотрудничать или сражаться.
Скучать некогда! Придется активно двигаться, прятаться за укрытиями и быстро перемещаться. В WARPOINT можно потренировать стратегическое мышление на военном полигоне, бункере или даже научной лаборатории. Сценариев много: 4 игровых режима, 10 разнообразных карт и 16 видов оружия.
В лазерном лабиринте ваша миссия – собрать камни бесконечности быстрее Таноса и спасти Землю, а в кнопочном бою – выиграть соревнование на планете Трансформеров!
И конечно, же межгалактическим спортсменам необходима подготовка, которую можно пройти в кибертире (лазерном и страйкобольном) с уникальным режимом тренировки: случайным выбором цели на разных видах оружия.
После захватывающих игр Вам предстоит финальная миссия в энергетическом отсеке киберсити – возобновление своих сил за вкусным столом с любимой пиццей, бургерами и другими FUSION-блюдами и напитками!
WARPOINT, лазертаг и боулинг – отличное место для проведения лучшего детского (и не только) дня рождения, выпускного для 4, 9 и 11 классов или иного мероприятия для детей!
Команда FUSION подготовила для Вас сценарии праздника «под ключ». Праздника, который захочется повторить!
Тула, ул. Каминского, 24-а
+7 (4872) 250-350, +7 (962) 270-70-70
@warpoint_tula
tula.warpoint.ru
@fusion71.ru
fusion71.ru