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Киберпространство FUSION: незабываемый праздник для детей и взрослых
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Киберпространство FUSION: незабываемый праздник для детей и взрослых

Fusion – теперь это не только боулинг, бильярд и клубный ресторан, но и огромное киберпространство, в котором можно погрузиться в виртуальную реальность и посоревноваться с друзьями в топовых играх.

Во FUSION для вас и ваших детей эксклюзивно в Туле:

  • WARPOINT (арена виртуальной реальности)
  • Лазертаг (CyberCITY-2077)
  • Кнопочный бой
  • Лазерный лабиринт и многое другое.

И все это в самом сердце Тулы в 5 минутах от Кремля по адресу Каминского, 24а.

FUSION – единственная площадка в России, где в одном месте организовано такое разнообразие и количество локаций для активного отдыха и проведения праздника! В любую погоду и время года новые игры оценят все: и дети, и подростки, и взрослые!

Выбирайте себе развлечение по душе и приходите за незабываемыми впечатлениями! А теперь подробнее о новинках:

Лазертаг CyberCITY-2077

Новейшие технологии позволяют максимально погрузиться в игру и получить невероятные эмоции в волшебном и загадочном мире города будущего CyberCITY-2077.  Здесь есть только одна миссия – победить!

Участникам выдают настоящий боекомплект – легкий бластер нового поколения FALCON с отдачей и нательный жилет с инфракрасными датчиками поражения. Лабиринт города и разнообразные сценарии игр делают арену уникальной и для детей, и для взрослых. Захват флага и броневика, Голодные игры, Стенка на стенку, квест Among Us*  – выбирайте то, что интересно именно Вам!

Арена виртуальной реальности WarPoint

Это альтернатива лазертага и пейнтбола, только в виртуальной реальности. Командная игра в VR-очках (без проводов и рюкзаков) перенесёт вас в компьютерную игру в стиле CS:GO, где вы не управляете героем – вы и есть герой! А рядом с вами окажутся уже не одноклассники и друзья, а персонажи игры, с которыми нужно взаимодействовать – сотрудничать или сражаться.

Скучать некогда! Придется активно двигаться, прятаться за укрытиями и быстро перемещаться. В WARPOINT  можно потренировать стратегическое мышление на военном полигоне, бункере или даже научной лаборатории. Сценариев много: 4 игровых режима, 10 разнообразных карт и 16 видов оружия.

В лазерном лабиринте ваша миссия – собрать камни бесконечности быстрее Таноса и спасти Землю, а в кнопочном бою – выиграть соревнование на планете Трансформеров!

И конечно, же межгалактическим  спортсменам необходима подготовка, которую можно пройти в кибертире (лазерном и страйкобольном) с уникальным режимом тренировки: случайным выбором цели на разных видах оружия.

После захватывающих игр Вам предстоит финальная миссия в энергетическом отсеке киберсити – возобновление своих сил за вкусным столом с любимой пиццей, бургерами и другими FUSION-блюдами и напитками!

WARPOINT, лазертаг и боулинг – отличное место для проведения лучшего детского (и не только) дня рождения, выпускного для 4, 9 и 11 классов или иного мероприятия для детей!

Команда FUSION подготовила для Вас сценарии праздника «под ключ». Праздника, который захочется повторить!

Тула, ул. Каминского, 24-а
+7 (4872) 250-350, +7 (962) 270-70-70
@warpoint_tula          
tula.warpoint.ru
@fusion71.ru
fusion71.ru

 
*Популярная игра Among Us «Среди нас», вдохновленная всем известной игрой «Мафия» – теперь в «реальности» в городе будущего.
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:50 +1
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