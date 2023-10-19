Лейкоз, пересадка и генетический близнец: туляк рассказал, как ему пересадили костный мозг

Фото National Cancer Institute c сайта unsplash.com

Кому трансплантируют кроветворные стволовые клетки, и как стать донором, чтобы спасти жизни.

Пересадка костного мозга необходима людям, у которых из-за болезни перестали вырабатываться здоровые клетки в крови. Единственный способ победить недуг — полностью уничтожить собственные клетки костного мозга больного и заменить их здоровыми клетками донора. Они постепенно восстановят кроветворение. Это и есть трансплантация костного мозга.

Пересадка применяется при лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как лейкоз, опухолевые заболевания, апластическая анемия и некоторые генетические болезни.

У героя нашей статьи Михаила Сафронова был диагностирован острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) в 2016 году.

— Как началась Ваша болезнь?

— Сначала начали появляться синяки на ногах, кровоточили десны. Это не то, когда немного при чистке зубов в зубной пасте, а когда просыпаешься — и буквально прилип к подушке от крови. Я сначала ходил к дантистам, чем-то там полоскал рот…

— В какой больнице Вы проходили лечение?

— В Новомосковск ездил к врачу-эндокринологу, худеть все хотел. Смотрю — гематолог, думаю: «Дай зайду». Сдавал кровь у себя в Кимовске, но анализ даже до Москвы не доезжал — сворачивался. Поехал в Новомосковск к гематологу, она посмотрела бумаги и сразу побежала звонить. Меня направили в Тульскую областную больницу, а через несколько дней — в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии. Там в моей жизни появилась очень жесткая «химия», реанимация, я месяц лежал на кислороде. Болезнь поразила легкие и убила иммунитет. Потом наступила ремиссия.

— Что было после ремиссии?

— Два года на поддерживающей терапии: таблетки и капельница раз в неделю. Лечение должно было закончиться в сентябре, а в августе у меня случился рецидив. Наука за два года шагнула далеко вперед, уже не было жестких «химий», тогда проводили терапию триоксидом мышьяка — звучит страшно, но это гораздо лучше, чем было.

Лечился амбулаторно, на дневном стационаре, приходил, капался. В конце года терапия подходила к завершению. Но меня всегда «срезает» на финише. Как оказалось, у меня диагностировали еще один рак крови — миелодиспластический синдром, или МДС.

Отправили в отделение трансплантации костного мозга. До этого врач меня немного обманула — попросила подписать разрешение на поиск подходящего донора. Я почуял неладное, стал спрашивать: «А зачем это?» — «Так, обычная формальность», — ответила врач.

— В качестве донора в первую очередь рассматривают кого-то из родни. Как было у Вас?

— Братьев и сестер родных нет, а родители подходят только на 50 процентов, а нужно было 100.

— Помните тот момент, когда Вы узнали, что нашелся донор?

— Это было в июне 2019 года. Потенциальных доноров оказалось много, это редкость. Начали работать с двумя: с мужчиной из Питера, который потом просто исчез, и с женщиной из Москвы, которая в итоге и стала моим донором.

— Когда Вам назначали день процедуры, как Вы себя чувствовали в тот момент?

— Никогда лучше не чувствовал себя, чем тогда. Я солидно сбросил вес, бегал, был красив и подтянут. Страшно сказать, но до болезни я был ужасно толстым — почти 150 кг, а после мой вес составлял 80-90 кг. Для уменьшения дозы «химии» нужно было обязательно худеть. Да и для сердца тоже, и в целом для здоровья.

— Как проходит пересадка костного мозга?

— Меня положили в стерильный бокс с вентиляцией, очень важно избежать инфекций в этот момент, потому что «химия» убивает твой костный мозг. Сама процедура элементарная и длится минут 10-15, это простая капельница, только в пакете — стволовые клетки. У меня все прошло подозрительно гладко, не кашлянул даже. Донорский мозг начал быстро работать. Потом мне выписали кучу лекарств, иммунодепрессантов и прочих препаратов.

Мозг был для меня слишком хорош. Это как поставить двигатель от BMW в потрепанный «Запорожец». Клетки крови вырабатывались, как безумные.

Но появилась другая проблема — РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина»). Если коротко — донорские клетки не признают меня за своего и атакуют. Донорский костный мозг вырабатывает антитела не только против вирусов, но и против меня самого. Бывают высыпания на коже, которые вполне успешно купируют и все. Есть три линии терапии: гормоны, фотофорез и препарат «Джакави». Кому-то достаточно одной линии, а я прошел все три. Стало гораздо лучше, но, как говорится, что-то лечим, а что-то калечим. Пересадка — это сложно, может быть много проблем, но полностью вылечиться можно только так.

— Когда Вы узнали, кто стал Вашим донором, что сказали ему?

— С донором пока не встречались, публичности она не хочет. По телефону поблагодарил и написал ей большое письмо, что она герой и молодец. Цветы послал. Когда я лег на пересадку, она прислала мне открытку, подарила подписки на музыку, фильмы, книги. Потом на день рождения прислала мне картину. Приятно, до слез!

— Если бы не пересадка костного мозга, что бы сейчас с Вами было?

— Трудно предполагать. МДС мог развиваться и 5 лет, а мог превратиться в новый лейкоз за месяц. Постоянные рецидивы, «химии», потом кладбище…

— Что Вы желаете людям, попавшим в похожую ситуацию?

— Желать больным можно только здоровья, слушать врачей и не вешать нос. Некоторые рекомендации врачей кажутся дурацкими, но они написаны кровью. Что там будет от яблока немытого? Может, и ничего, а может, что-то ужасное. В рулетку играть не стоит.

Найти генетического близнеца в этом мире непросто, поэтому и требуется расширять регистр доноров.

Много легенд ходит вокруг донорства костного мозга, часто от образованных людей можно услышать, что вскрывают позвоночник и тому подобные нелепицы. Можно начать с того, что в позвоночнике нет костного мозга, там спинной. Основная проблема — именно в этих мифах, в непросвещенности, в отсутствии массовой просветительской работы. Так что пожелаю и здоровым людям развивать грамотность и осведомленность о донорстве костного мозга

Кто подходит на роль донора?

Гражданин РФ или иностранный гражданин, проживающий на территории РФ более 1 года (имеющий разрешение на временное проживание или имеющий вид на жительство).

Возраст от 18 до 45 лет.

Вес более 50 кг.

Отсутствие противопоказаний, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте Федерального регистра доноров костного мозга.

Для того чтобы стать донором костного мозга, необходимо выполнить типирование. Образец крови исследуют в специализированной лаборатории. Результаты анализа генотипа вносятся в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Как происходит донация стволовых клеток?

Можно выбрать один из двух вариантов сдачи костного мозга, обе процедуры абсолютно безопасны.

Из венозной крови:

Донору 5 дней вводят препарат, который выводит нужные клетки в кровь, после этого делают забор, как при сдаче плазмы: из одной руки кровь забирают, выделяют нужные клетки и возвращают в вену другой руки.

Анестезия не требуется.

Без госпитализации в стационар.

Процедура займет 4-6 часов.

Из тазовой кости:

Под общим наркозом у донора возьмут костный мозг через проколы в тазовой кости.

После операции донор пару дней остается в стационаре под наблюдением врачей.

Процедура займет 40-60 минут.

Потеря части стволовых клеток донором не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение 7-10 дней. Важно отметить, что отказ от донорства может привести к гибели пациента, которому собирались сделать трансплантацию! Его начинают готовить к операции минимум за 10 дней, проводя интенсивную химиотерапию, в результате которой у пациента полностью погибают кроветворная и иммунная системы.

Где можно стать донором костного мозга в Туле и области?

Для успешной пересадки ДНК донора должна по определенным генам совпадать с ДНК пациента, шанс найти такого человека с подходящим генотипом примерно 1 на 10 000. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше вероятность спасти чью-то жизнь. И вот теперь, когда вы решили стать тем самым супергероем и ознакомились со всеми противопоказаниями, пора узнать, где можно вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

В Туле это можно сделать в Тульской областной станции переливания крови на ул. Ф. Энгельса, 56. Прием доноров осуществляется с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00.

Филиал станции переливания в Туле: ул. Майская, 3. График приема доноров — с понедельника по пятницу, с 08.00 до 11.00.

Новомосковский филиал находится на ул. Чапаева, 12-а. Прием доноров — с понедельника по пятницу, с 08.00 до 10.00.

Ефремовский филиал находится на ул. Дружбы, 9-б. Прием доноров — в понедельник, вторник, четверг с 08.00 до 10.00.

Необходимо при личном посещении медучреждения заполнить анкету на добровольное согласие на обработку персональных данных и сдать 4 мл крови для типирования.

На портале Госуслуг https://clck.ru/32V55b через личный кабинет можно подать заявление на вступление в регистр. После отправки заявления в течение 10 дней с вами свяжется сотрудник Службы крови и предложит дату для визита. И уже при посещении вы заполните необходимые документы и сдадите 4 мл крови.

Что будет после донорства и поможет ли это пациенту?

Спустя 3 месяца после донации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток рекомендуется провести общий анализ крови для проверки состояния здоровья донора.

рекомендуется провести для проверки состояния здоровья донора. Донор получает медицинский отвод от донорства крови и ее компонентов на 3 месяца.

от донорства крови и ее компонентов на 3 месяца. Донор может узнавать о самочувствии пациента , которому пересадили его стволовые клетки, у врача, который вел во время забора костного мозга, или у сотрудника регистра.

, которому пересадили его стволовые клетки, у врача, который вел во время забора костного мозга, или у сотрудника регистра. Донор может передавать анонимные письма пациенту в течение 2 лет после трансплантации и получать ответные письма от пациента, но без указания имени, пола, возраста и других личных данных.

в течение 2 лет после трансплантации и получать ответные письма от пациента, но без указания имени, пола, возраста и других личных данных. Донор может запросить данные для живого общения спустя 2 года после удачно проведенной трансплантации. До этого времени информация о донорах и пациентах строго конфиденциальна. При обоюдном согласии данные передаются и может быть организована встреча донора и пациента.

спустя 2 года после удачно проведенной трансплантации. До этого времени информация о донорах и пациентах строго конфиденциальна. При обоюдном согласии данные передаются и может быть организована встреча донора и пациента. Донор костного мозга может получить стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на основании Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая– часть 1 пункт 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) РФ статья 218 «Стандартные налоговые вычеты».

Шансы на выздоровление после трансплантации зависят от диагноза, состояния пациента на момент пересадки и многих других факторов, но в любом случае это последняя надежда для пациентов. Напомним, что в Туле прошел Всероссийский марафон донорства костного мозга.

Тула выходит на новый уровень медицины, операции по пересадке костного мозга будут проводиться в новом онкодиспансере, подробнее об этом можно прочитать здесь.