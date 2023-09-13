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Уникальные операции в Туле: в новом онкодиспансере впервые начнут делать пересадку костного мозга
Фото из архива Myslo

Уникальные операции в Туле: в новом онкодиспансере впервые начнут делать пересадку костного мозга

По словам губернатора Алексея Дюмина, такую процедуру будут проводить в онкоцентре на Калужском шоссе.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с медиками в новом коттеджном поселке рассказал, что в строящемся онкодиспансере будут проводить уникальные операции.

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«Строительство нового онкоцентра заканчивается в этом году. Сдача объекта произойдет на год раньше запланированного срока, а это — сотни спасенных человеческих жизней. В новом медучреждении будут оказывать полный спектр медицинских услуг и проводить такие уникальные операции, как пересадка костного мозга».

Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать в официальных сетях Тульской областной станции переливания крови: 

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:46 0
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