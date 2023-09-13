Уникальные операции в Туле: в новом онкодиспансере впервые начнут делать пересадку костного мозга

Фото из архива Myslo

По словам губернатора Алексея Дюмина, такую процедуру будут проводить в онкоцентре на Калужском шоссе.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с медиками в новом коттеджном поселке рассказал, что в строящемся онкодиспансере будут проводить уникальные операции.

«Строительство нового онкоцентра заканчивается в этом году. Сдача объекта произойдет на год раньше запланированного срока, а это — сотни спасенных человеческих жизней. В новом медучреждении будут оказывать полный спектр медицинских услуг и проводить такие уникальные операции, как пересадка костного мозга».

Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать в официальных сетях Тульской областной станции переливания крови: