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В Туле прошел Всероссийский марафон донорства костного мозга
Фото минздрава Тульской области.

В Туле прошел Всероссийский марафон донорства костного мозга

Почетным гостем стал Артём Алискеров — бегун-марафонец из Твери, победивший онкозаболевание, амбассадор донорства костного мозга.

16 октября наш регион принял участников Всероссийского марафона #ДавайВступай. На базе Тульской областной станции переливания крови прошла донорская акция по включению жителей в Федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом сообщает региональный минздрав.

Такие акции помогают привлечь как можно больше неравнодушных людей к безвозмездному донорству. Чтобы легче было найти добровольца, в стране с прошлого года действует федеральный регистр доноров костного мозга.

— С января в федеральный регистр вступило более 130 жителей Тульской области. Если появится пациент, который будет иметь схожий с донором генотип, его пригласят сдать стволовые клетки. В качестве доноров подходят, как правило, люди 18-45 лет, не имеющие дефицита массы тела. Есть ряд противопоказаний, в том числе различные хронические заболевания, — сказала заместитель главного врача по медицинской части Тульской областной станции переливания крови Мария Феофилова.

Тула стала 46-м городом страны, где состоялся марафон. Почетным гостем стал Артём Алискеров — бегун-марафонец из Твери, победивший онкозаболевание, амбассадор донорства костного мозга и инициатор акции #ДавайВступай. В поддержку донорского движения он каждый день пробегает 42-километровый марафон. Тула также не стала исключением. К марафону присоединились и тульские спортсмены.

В рамках акции туляки смогли сдать кровь, у желающих взяли анализы для включения в Федеральный регистр доноров костного мозга. 

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сегодня, в 15:05 0
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