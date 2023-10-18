Волонтеры о том, как важно помогать детям и почему дружба важнее подарков

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У каждого волонтера в этой программе — один подопечный. Для ребенка взрослый становится настоящим другом, с которым можно поговорить обо всем на свете, высказать свою боль, получить ценный совет, научиться каким-то бытовым вещам или просто весело и интересно провести время, погулять, посмотреть и обсудить фильм, сыграть в игру. Со своими подопечными волонтеры-наставники встречаются раз в неделю. И каждую эту встречу ждут оба в паре — и ребенок, и взрослый.

Самое важное, что взрослые принимают ребенка таким, какой он есть. Дети начинают жить с пониманием: «Я не один. У меня есть ты, и я могу на тебя рассчитывать».

Для многих интернатовских ребят волонтеры-наставники становятся примером для подражания.

58-летняя Елена Кузяхметова по профессии — учитель, стаж педагогической работы — более 35 лет. В 2016 году Елена Евгеньевна перешла на работу в Киреевскую школу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сначала — заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 2020 года — директором учреждения (сейчас оно переименовано в Центр развития и сопровождения. — Прим. авт.)

— Этот опыт волонтерства для меня — первый. Но о деятельности общественной организации «Старшие братья, старшие сестры» узнала, когда пришла работать в учреждение. К тому моменту уже сложилось несколько пар, проводилось много интересных совместных мероприятий, «старшие» оказывали помощь своим «младшим» в учебе, организации досуга, просто помогали советом. Ведь основная задача проекта в том, чтобы помочь детям, оставшимся без родителей, раскрыть свой жизненный потенциал через профессионально организованное общение со взрослым наставником.

Любому человеку, тем более ребенку, необходимо общение. Без него дети растут неуверенными и замкнутыми. Одиночество заразно и токсично, а самое надежное противоядие — поддержка и дружба. Суть педагога-наставника — в поддержке, в передаче жизненного опыта, в приобретении ребенком чувства уверенности в своих силах. «Старший» — это кто-то уже прошедший или проходящий эти этапы, кто может быть рядом с «младшим» в это время, помочь адаптироваться и полноценно участвовать в жизни общества.

Наставник становится для ребенка лучшим другом, значимым взрослым, мотиватором, причиной добрых перемен. Ведь так важно для кого-то просто быть!

Елена Евгеньевна пришла в программу два года назад, прошла подготовку в школе волонтеров-наставников, а потом познакомилась со своей «младшей» — Викой. Так началась их история дружбы.

— Так сложилось, что еще до образования пары она подходила ко мне за советом, делилась секретами. У меня было ощущение, что мой жизненный опыт интересен этому ребенку, которому предстоит взрослеть, дружить, выбирать и принимать решения.

Наше общение частое. Каждое утро, идя на работу, я встречаю ее по дороге в школу и пожелание «Доброго утра и успехов!» стало нашей традицией. Вика прошла непростую школу жизни, но не утратила веры в добро, сочувствие. Она очень позитивна, всегда готова прийти на помощь, очень хозяйственная и аккуратная, тянется к домашнему теплу и уюту.

Сейчас ей уже 15 лет, в учреждении находится с 2020 года.

По словам Елены Кузяхметовой, участие в программе для нее − это не только про то, как изменить «младшего», это про совместное развитие и духовный рост.

— Зачастую взрослый человек не замечает, как ребенок может своими действиями на него повлиять, но если отслеживать свои реакции и эмоции, то это удивительный процесс!

Поддерживать дружбу нужно так же сознательно и бережно, как тепло костра среди прохладной ночи.

У ребенка из неблагополучного окружения, как правило, нет своего «старшего» — человека, который выделял бы его из числа других детей, общался только с ним, уделял бы ему особое внимание. В этом может возникнуть сложность в общении пары: такие дети не слишком доверяют людям, травмированы равнодушием взрослых. У наших «младших» есть еда, крыша над головой, организовано обучение и досуг — но нет индивидуального подхода, персонального внимания, взгляда как на самостоятельную личность. Поэтому очень важно принять своего «младшего» таким, какой он есть, поддерживать и помогать раскрыть его потенциал, адаптироваться в таком не простом внешнем мире.

Я желаю Вике, чтобы воплотились в жизнь ее самые смелые мечты и планы! Пусть будущее радует новыми идеями, замыслами и достижениями. Она уже сделала ставку на профессиональное самоопределение и первые шаги к достижению своей цели. Желаю головокружительных успехов в будущем, безболезненно адаптироваться к взрослой самостоятельной жизни и всегда помнить, что рядом есть тот самый «старший», который в любую минуту готов прийти на помощь!

25-летняя Дарья Прохорова — волонтер с большим стажем. Даша признается, что она по жизни активный человек и очень любит помогать людям.

— Я стала волонтером, когда училась в девятом классе. В детстве были разные секции, танцы, спорт. А когда выросла и уже не так интересны стали соревнования, я пошла туда, где молодёжь и какой-то движ. Так я попала в центр «Родина». Сначала не было какой-то высокой альтруистической цели. Было весело, интересно, да еще каждый раз давали футболки, кружки… Но когда у тебя уже 30 футболок и 30 кружек, ты понимаешь, что делаешь добрые дела не за это. Я очень сильно втянулась.

После университета Дарья вышла на работу, сейчас она — дизайнер интерьеров. Времени на частые и большие мероприятия не осталось, и ей захотелось найти для себя какой-то долгий, значимый проект.

— В соцсетях мне попался пост про наставничество. Речь шла о детях, которые воспитываются в интернатах. Я все прочитала и оставила заявку. Вскоре мне позвонила руководитель проекта, все объяснила. Мне очень понравилась идея дружбы взрослого с ребенком. Прежде чем стать наставником, я собирала множество справок, заполняла анкеты, проходила тренинги.

Моим подопечным стал Артем, сейчас ему 14 лет, у него несколько сложных диагнозов. Он учится в интернате в другом городе.

Конечно, дети там очень сложные. Но у нас с Артемом сразу все сложилось. Мы «открыли пару» в мае 2022 года, так что общаемся уже почти полтора года. У Артема большая семья, но отношения в ней непростые. Родители разошлись, папа не появляется в его жизни. У мамы новая семья… В основном Артем общается с бабушкой, она забирает его на выходные.

В первую встречу мы посидели, поболтали полчаса. Оба осторожничали: у меня не было длительного общения с детьми, в том числе с особенностями, Артем стеснялся меня, а когда понял, что со мной можно и шутить, и делиться секретами, то все стало нормально. Его любимые темы — компьютерные игры и фильмы ужасов. Он открыт людям, наивный, его легко обмануть. А так самостоятельный, может себе приготовить поесть, разогреть что-то.

Когда они выходят из интернатов, у них скапливается определённая сумма на счёте, и вот тогда ребенок всем становится очень нужен. Это все очень грязно. Я же для него — взрослый, которому ничего от него не надо, которому он просто может по­звонить, пообщаться.

Скоро у Артема день рождения, и сейчас для него главный вопрос — что я ему подарю. По условиям программы «Наставники детям» наставник — не спонсор, мы не оказываем ребятам материальной помощи, не дарим подарки. Это нужно для того, чтобы ребёнок видел в наставнике человека и друга, а не средство исполнения желаний. День рождения — исключение, я могу подарить ему подарок, но не дороже трех тысяч рублей.

По словам Даши, Артем каждую неделю ждет ее. А между встречами ребенок и наставник общаются в соцсетях.

— Я ему рассказываю о себе, своей работе, увлечениях. Я для него — живой пример адекватной жизни. Зачем мне наставничество? Я это делаю, потому что могу это делать. Мне приятно, что я помогаю, у меня самоощущение поднимается, я сама для себя становлюсь больше. А еще я вижу, какие там жёсткие истории бывают, и отмечаю про себя: «Как же у меня все хорошо!» Это на контрасте. Ценность того, что у меня есть, еще выше.

А у Артема из-за меня поменялся статус в коллективе. В их «стае» очень ценно иметь что-то, чего нет у других. Например, он раньше не играл с ребятами в команде, потому что они его не звали или даже выгоняли, а сейчас он спокойно играет с ними. Он хвастается мной, и мне это очень приятно. После его 18-летия я хотела бы начать помогать еще кому-то, новому подопечному. Волонтерство со мной на всю жизнь.

Филиппу Высокову 32 года, он работает системным администратором. Летом 2020 года ему на почту пришло сообщение от банка с предложением пожертвовать деньги на программу «Наставники детям», тогда она еще называлась «Старшие братья, старшие сестры». Филипп прочитал и понял, что пойдет туда волонтёром.

— Прошёл собеседование, потом обучение. И уже в сентябре того же года у нас со Степаном сформировалась пара. Сейчас парню уже 17 лет, он учится в школе-интернате. Мой подопечный был не уверен в себе, достаточно стеснителен, замкнут, мало что рассказывал. Первое время общение было тяжёлым.

Смотрел на другие пары — там дети более открытые и общительные, переживал. Начал читать литературу, что и как можно сделать. Поговорил со старшими коллегами.

И со временем наше общение выстроилось. Он раскрылся к концу первого года нашего знакомства. Начал рассказывать, что у него происходит, что ему интересно. Сейчас у нас уже не игра в одни ворота. Общаемся и в Телеграме, особенно когда летом он уезжает в лагерь. Обмениваемся фотографиями, впечатлениями.

Его мама сейчас в Греции, они поддерживают отношения, но больше он общается с бабушкой. В интернате дети живут в комнатах квартирного типа, их готовят к будущей самостоятельной жизни, насколько это возможно. Приготовить еду, убраться, постирать, зашить и так далее. Но все равно это не жизнь в семье.

Степан и сейчас держится особняком ото всех, никого не может назвать своим другом. Другие дети кажутся ему скучными. Он стал больше разрешать себе реализовывать свои интересы. Раньше ему было страшно начать — а вдруг он ошибётся? Сейчас с этим ситуация получше, появилась уверенность в себе, гораздо меньше боится ошибаться.

Я буду с ним до окончания интерната весь следующий год. А потом, думаю, мне другого подопечного дадут. Но и со Степаном мы не будем прерывать контакт.

Присоединиться к волонтерам-наставникам можно тут:

www.nastavniki.org.