Это страшное слово тромбоз: почему отрываются тромбы и как жить, чтобы этого не произошло

Еще вчера человек спокойно жил, ходил на работу, улыбался, общался с друзьями, строил планы на будущее. И вдруг… внезапно умер. Оторвался тромб и закупорил кровеносный сосуд.

Почему в организме человека образуются тромбы и как свести к минимуму вероятность их появления?

Сегодня наш эксперт — Алексей Владимирович Черкашин, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения регионального сосудистого центра, главный невролог Тульской области.

— Алексей Владимирович, где и почему образуются тромбы? Как они отрываются и когда это происходит?

— Если мы говорим об ишемическом инсульте, то отрыв тромба — это основная причина инсульта. Инфаркт мозга возникает из-за того, что тромб закупоривает просвет магистрального сосуда головного мозга. Тромб может «прилететь» из сердца (из ушка левого предсердия), где он постепенно образуется и растет в результате неправильного сокращения стенок миокарда и на фоне такого вида аритмии, как фибрилляция предсердия. В определенной фазе тромб становится нестабильным, его кусочек откалывается и «улетает» с током крови в голову. Второе место, откуда может «улететь» тромб, — это склеротическая бляшка, которая находится на внутренней стенке крупных артерий шеи, чаще всего это сонная артерия.

Так же кусок тромба отрывается, с током крови летит в голову и закрывает магистральный сосуд.

Еще один вариант — когда тромб может отрываться из тромбированных вен ног или таза. Он также улетает в голову, но только при условии наличия редкой врожденной аномалии развития сердца, когда есть дырка в перегородке между правым и левым отделом сердца, — она называется «открытое овальное окно». Только при таких условиях тромб из ног может попасть в голову.

А если тромб полетит в систему легочной артерии, то происходит тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

— Кто в группе риска?

— Люди с ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, курильщики. Среди факторов риска тромбоза вен — недавние переломы, длительный постельный режим, онкозаболевания, инфекции, частые авиаперелеты, сидячий образ жизни, длительное пребывание на ногах.

— По каким анализам можно выявить предрасположенность к тромбозу?

— Человек может сдать общий анализ крови, о предрасположенности скажет избыток тромбоцитов, а также определенные показатели коагулограммы (комплексное гематологическое исследование), которые свидетельствуют о повышенной свертываемости крови.

— Какие тромбозы самые опасные?

— Те, которые закупоривают крупные артерии, например внутреннюю сонную. Или базилярную артерию, которая кровоснабжает жизненно важные отделы головного мозга. Это может быстро привести к смерти.

— Человек что-то чувствует, когда образуется тромб? Когда отрывается тромб?

— Боли человек не чувствует, но возникают признаки инсульта: нарушение речи, координации, парализация, нарушение зрение и т. д. Если тромбы образовались, например, в венах ног, то симптоматика будет местная: боль, отек, посинение участка кожи, повышение температуры кожи.

Среди грозных симптомов ТЭЛА: остро возникшая одышка, удушье, кашель с кровью, сильная боль в груди, потеря сознания.

Если мы говорим о закупорке сосуда сердца — коронарной артерии, то возникает боль, дискомфорт, жжение, тяжесть в груди. Это классика инфаркта миокарда. Боль может сопровождаться чувством страха, потливостью, одышкой, удушьем, потерей сознания.

— Во всех случаях оторвавшийся тромб приводит к летальному исходу?

— Не во всех. Госпитальная летальность в Тульском регионе составляет около 17%, то есть погибает каждый пятый пациент. В целом, сейчас идет четкая тенденция к уменьшению летальности при инсульте благодаря современным методам лечения.

— Сколько времени есть на спасение человека? Что можно сделать до приезда скорой?

— Золотое время для спасения, так называемое терапевтическое окно, составляет 4,5 часа — когда тромб можно растворить. Если растворить его не получается, мы применяем технологию тромбоэкстрак­ции, когда тромб специальным устройством вытягивается из головы. Эту операцию можно сделать до суток.

До приезда скорой пациента надо уложить на правый или левый бок, чтобы предотвратить аспирацию дыхательных путей, расстегнуть верхние три пуговицы рубашки, открыть окно. Ни в коем случае самостоятельно нельзя заниматься лечением, давать какие-то таблетки, снижать давление — можно сделать только хуже.

— Если человека спасли, может ли быть рецидив? Как с этим жить?

— У нас в Тульской области есть реабилитационные центры, которые помогают человеку вернуться к нормальной жизни. Ему проводят специальный реабилитационно-восстановительный комплекс. Повторные инсульты бывают, но сейчас они стали редкими, потому что у нас хорошая программа лекар­ственной профилактики. Врачи назначают специальные лекар­ства; если пациент их принимает, всё соблюдает, — то вероятность повторного инсульта намного реже.

— Какова профилактика тромбоза? Что нужно есть, каким спортом заниматься?

— Для снижения риска тромбоза стоит увеличить потребление пищи, богатой антикоагулянтами. Это зелёные овощи (шпинат, капуста, брокколи), зелёный чай, соевые продукты и оливковое масло. Омега-3 жирные кислоты способствуют разжижению крови и уменьшению свёртываемости.

Среди продуктов, в которых они содержатся, — лосось, тунец, семена льна и грецкие орехи. Увеличьте потребление пищи, богатой антиоксидантами. Это фрукты (ягоды, цитрусовые, виноград), овощи (помидоры, морковь, кабачки) и орехи. Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение сосудов и образование тромбов.

Физические нагрузки должны быть умеренными. Например, бег трусцой по 20 минут утром и вечером. Плавание в бассейне, занятия на велотренажере — 15 минут в день. Этого достаточно.

Очень важно снизить массу тела, похудеть. Бросить курить, причем избегать как активного, так и пассивного курения. Не злоупотреблять алкоголем.

Если говорить про венозный тромбоз, то не стоит ходить длительно на каблуках, при авиаперелетах лучше использовать компрессионный трикотаж, не забывать про обильное питье, регулярные физ­нагрузки, ходьбу, отказ от вредных привычек.