Женское здоровье можно вернуть. Современная хирургия в Клинике Фомина

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В тульской Клинике Фомина работают одни из лучших хирургов региона, имеющие богатый опыт выполнения сложных оперативных вмешательств на современном оборудовании. В преддверии Дня медика хирурги Клиники рассказали, в чем секрет здоровья сотен женщин, которые прошли через их глаза и руки.



Антон Дагаев,

гинеколог-хирург, стаж 16 лет.

– В Клинике Фомина выполняется весь профиль хирургических вмешательств по гинекологическому профилю – и малые, и большие. Преимущество отдаем малоинвазивным. Они менее травматичны для пациентки и позволяют ей в кратчайшие сроки вернуться к обычному образу жизни. Если женщина планирует ЭКО, то уже через месяц после оперативного вмешательства она может начинать готовиться к беременности.

Малоинвазивная операция выполняется через прокол, а процесс выполнения находится под визуальным контролем – на конце манипулятора расположена видеокамера.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Работа ведется с помощью биполярных резектоскопа или лапароскопа – в зависимости от вида операции. Плюс их не только в постоянной передаче картинки на монитор, но и в возможности быстро остановить кровотечение за счет биполярности прибора. Он точнее воздействует на поврежденные сосуды, нежели монополярные аналоги, и процесс коагуляции происходит быстрее. А это безопасность наших пациентов и более широкие возможности – благодаря этому мы можем проводить операции даже во время менструации.

В нашей Клинике выполняются оперативные вмешательства при бесплодии, полипах, кистах различной степени сложности, синехиях, миоме матки, необходимости удаления маточных труб. Также мы проводим миомэктомию, стерилизацию. Еще один важный вид операций, которые мы проводим, – при опущении органов малого таза и недержании мочи; а также пластику половых губ и влагалища. В зависимости от показаний делаем операции трансвагинально, лапароскопически или через разрез.



Виктория Мельник,

хирург-гинеколог, стаж 13 лет.

– Подготовка к операции – важный этап, который зачастую занимает достаточно много времени. Все пациенты в обязательном порядке проходят кардиолога, терапевта, делают флюорографию, сдают анализы. Если имеются хронические заболевания, то дополнительно необходима консультация профильного врача. С учетом очередей на предварительную запись на это в лучшем случае уйдет месяц. За это время болезнь, требующая оперативного лечения, лишь прогрессирует. Для любого пациента это еще и волнительное время, а стрессовая ситуация лишь ослабляет организм.

Мы бережем время наших пациенток и ответственно подходим к вопросу подготовки к операции. У нас можно пройти полное обследование за один-два дня.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Именно столько потребуется на визиты к специалистам и сдачу анализов для лабораторных исследований. Оборудование экспертного уровня позволит уточнить диагноз, проверить состояние жизненно важных органов и в кратчайшие сроки провести операцию.

Операции мы проводим в отдельном оперблоке, куда имеют доступ только медсестры и хирурги-гинекологи. Современные препараты для анестезии позволяют пациенту прийти в себя гораздо быстрее и легче. В палату он доставляется уже в сознании. Палаты у нас комфортабельные, рассчитаны на одного-двух человек, со всеми удобствами: душ, wi-fi, питание, а также все необходимые мелочи, которые сделают пребывание максимально комфортным. Женщине, отправляющейся на операцию, не нужно брать с собой ничего, кроме документов, все необходимое уже есть в клинике.



Алексей Муравлев,

гинеколог-хирург, гинеколог-онколог, стаж работы 9 лет.

– Тульская Клиника Фомина входит в состав федеральной многопрофильной сети, что предоставляет коллегам широкий арсенал возможностей. В первую очередь, это возможность провести консилиум и оперативно проконсультироваться со смежными специалистами. Если, например, поступает пациентка с тяжелой формой эндометриоза, когда поражены мочеточники и прямая кишка, то есть возможность узнать мнение врача-уролога и проктолога на этапе обследования, а в случае необходимости пригласить коллег из Москвы.

Передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции круглый год.

Сегодня не стоит опасаться, что жаркий сезон может увеличить время восстановления. Малоинвазивные операции – это минимум осложнений. Благодаря этому нет необходимости проводить на больничной койке недели после хирургического вмешательства. Если пациентка хорошо себя чувствует, то уже через несколько дней может отправиться домой и не более чем через две недели вернуться к своему привычному образу жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ул. Вересаева, д. 3а

+7 (4872) 90-08-54

tula.fomin-clinic.ru

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