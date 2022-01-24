Роддом другого уровня: чем порадует тулячек новый перинатальный центр?

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Тульский областной перинатальный центр совсем скоро распахнет свои двери для рожениц. Врачи и медсестры в один голос говорят — такого в нашем регионе еще не было.

Высокотехнологичное оборудование, современное лабораторное оборудование, максимальный комфорт как для пациентов, так и для медиков — о новом перинатальном центре рассказывают специалисты, которые будут там работать.

Наталья Михалькова сейчас работает заведующей отделением выхаживания недоношенных в БСМП им. Ваныкина, а в новом перинатальном центре Наталья Вячеславовна станет заведовать отделением патологии новорожденных:

— Я очень люблю свою профессию, посвятила ей 20 лет. Нравится помогать людям, маленьким деткам. Это трудная и очень интересная профессия, которая требует большой концентрации внимания, аналитической деятельности. И вообще — работать с детьми очень приятно. Получаешь положительные эмоции, когда видишь, каким изначально тяжелым был малыш, и каким хорошим и чудесным он отправляется домой после лечения. Это самое главное в нашей специальности.

Новый корпус областного перинатального центра будет оснащен по последнему слову техники. Завезено много нового высококлассного оборудования.

Очень важно, что в центре будет только совместное пребывание мамы и малыша, чем на данный момент мы похвастать не можем. У мам будет возможность заботиться о своих детях с первых минут жизни и стать помощниками медикам в нашей работе. Мамы смогут идти с нами бок о бок. Мы будем оказывать медицинскую помощь, а они возьмут на себя все обязанности по уходу за малышом.

Этот тесный контакт важен, потому что эмоциональная связь мамы и ребенка очень велика, особенно в первые месяцы жизни и особенно у незрелых, недоношенных детей.

Неонатальное оборудование будет самым лучшим. Начиная от аппаратов УЗИ и заканчивая кювезами, оборудованными по последнему слову техники. В палатах будут стоять многофункциональные кровати, которые меняют положение, кровати с термоподогревом, с гелевыми матрасиками, которые будут полностью принимать форму тела ребенка. У недоношенных и маловесных детей нет подкожно-жирового слоя, и когда малыш лежит на боку, то кожа, особенно на локтях, плотно соприкасается с поверхностью, что может послужить причиной образования гранулем. Так вот гелевые матрасы позволят этого избежать. У детей также может нарушаться конфигурация черепа — он может стать более уплощен с боков — матрасики также способствуют профилактированию.

В новом перинатальном центре все процедуры будут делаться на местах. Если сейчас для транспортировки из родильного дома к нам в отделение на ул. Мира заказывают машину, то здесь ребенка просто переместят с этажа на этаж.

В перинатальном центре будут следящие системы. Посты медсестер будут оборудованы не только кнопками вызова от мам, но также системами видеонаблюдения.

Около каждого тяжелого ребенка будет стоять монитор — следящая система — который покажет частоту дыхания, сердцебиение, температуру, сатурацию (насыщенность крови кислородом).

Все эти данные будут выводиться на общий монитор. Медсестра и врач в ординаторской будут видеть всю информацию. Малейшее колебание в сторону неблагоприятных показателей — и тут же последует быстрое, своевременное оказание помощи.

Большим плюсом будет то, что закуплено хорошее офтальмологическое оборудование. Сейчас недоношенные дети из Тульской области — у них есть специфическое заболевание ретинопатия — для коррекции зрения едут на глубокую диагностику в Калугу, в клинику Святослава Федорова. В новый перинатальный центр закуплено оборудование, которое поможет специалистам диагностировать изменения на глазном дне и принять решение о необходимости оперативного лечения.

В новом центре мы сможем организовать кабинет катамнеза, где будет проходить наблюдение детей, родившихся недоношенными, в том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела, а также осмотр детей до 3-х лет. Эти дети планово будут приезжать к нам, их осмотрят педиатр или неонатолог, невролог, офтальмолог, им сделают УЗИ, проведут лабораторные исследования — все в один день, без очереди и в одном месте. В течение 2−3 часов ребенок пройдет полноценное диагностическое обследование. Таким образом, будет минимизирована инфицированность таких деток, а мы постараемся все сделать быстро, качественно и квалифицированно. Дети меньше 1 кг — это определенная группа детей, которым нужно корректировать питание, смотреть за их ростом и развитием — к сожалению, на это часто не хватает времени у участковых педиатров. Поэтому эти дети будут детально наблюдаться в перинатальном центре.

Татьяна Карамушка — главная акушерка родильного дома № 1. Пришла сюда работать акушеркой в 1980 году после медучилища. С 2006 года Татьяна Евгеньевна — главная акушерка родильного дома. В ее главные обязанности входит обучение младшего и среднего персонала, а также контроль за эпидрежимом.

— Врач родильного дома — это самая гуманная профессия, которая только может быть. Рождение ребенка — настоящее чудо. Мы даже не можем назвать роддом больницей. Да, поступает к нам женщина — схватки, боль… Но потом это всё заканчивается, и наступает радость!

В новом перинатальном центре в лучшую сторону изменятся условия работы для сотрудников: душевые, столовая для персонала, комната отдыха, рабочие места будут оборудованы современной техникой. Появится возможность обучения персонала на рабочем месте.

В перинатальном центре есть большой современный конференц-зал, помещение кафедры, симуляционный центр, где можно проводить практические занятия с персоналом в режиме реального времени — всевозможные манипуляции, оказание экстренной помощи, прием родов, кровотечения — появится возможность отрабатывать свои действия во время родов на манекенах. Также есть кабинет для проведения видеоконференций и медицинских семинаров онлайн.

Для женщин там тоже все оборудовано с максимальным комфортом. 1−2-местные палаты с туалетом, душем. Места отдыха для ожидания пациентов, суперсовременные операционные, одноместные родильные боксы, которые оборудованы ванными с освещением и подогревом. В составе роддома есть сопровождение — доулы. Возможны партнерские роды, роды с родственниками.

Будет детская реанимация на 20 коек.

В перинатальном центре созданы условия для маломобильных пациентов. Оборудованы входы, в отделениях есть специальные душевые кабины, унитазы, ванные с вертикализаторами.

Питание женщин будет разработано по системе таблет-питания — такого еще нет в Туле. Порции раскладываются в посуду (фарфоровую или из ударопрочного поликарбоната) с герметичными крышками, согласно прописанной диете. Тарелки помещаются на индивидуальные ударопрочные термоподносы, которые благодаря эффективной теплоизоляции поддерживают оптимальную температуру блюд до 120 минут, устанавливаются в тележки и доставляются женщинам в палаты.

Также в центре будет очень современное ЦСО (централизованное стерилизационное отделение) с системой замкнутого цикла. Медработники будут освобождены от дополнительной нагрузки. Инструменты будут мыть, дезинфицировать, сушить, упаковывать и уже в готовом виде выдавать в отделение. А также: электрические мойки суден, оборудование для клининга (уборочные тележки), пенные станции для мытья этих тележек.

Алевтина Семушкина, заведующая лабораторией роддома № 1 им. Гумилевской. После открытия перинатального центра Алевтина Валерьевна будет заведовать лабораторией:

— Лабораторной диагностикой я занимаюсь с 1998 года, а в роддоме работаю с 2010 года. Всегда любила помогать людям, а мои мама и тетя — доктора, и я решила пойти по их стопам и продолжить династию. С детства видела себя только в этой профессии.

В лаборатории нового перинатального центра будет самое современное оборудование, можно сказать, оборудование другого уровня, от ведущих российских и зарубежных производителей. Много совершенно нового оборудования, которого сейчас в Туле нет. Теперь мы сможем заняться тем, чем раньше не занимались. Например, бактериологией и ПЦР. Будем развивать иммунологию, проводить тесты на антитела, гормональную терапию.

В центре будет большая лаборатория на первом этаже, которая займется плановой работой, и две лаборатории, которые будут заниматься экстренными анализами. Одна будет находиться в детской реанимации, вторая — во взрослой реанимации. Таким образом, практически сразу будут делаться анализы у малышей и женщин, и будет сокращено время на отдачу результатов.

У нас появятся анализаторы для гематологического анализа крови. Большая станция мочи — будет производиться анализ мочи по всем физическим, химическим свойствам. При этом благодаря высокотехнологичному оборудованию будет сокращена доля ручного труда и уменьшено количество ошибок.

С помощью биохимических анализаторов мы сможем проводить большое количество тестов — для оценки работы печени, белкового обмена, липидного и углеводного обменов.

Появятся анализаторы диффузно-щелочного и газового состава крови, эти анализы будут востребованы в отделениях реанимации. По результатам этих анализов корректируются показатели для особенных детей, которые не могут самостоятельно дышать и находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.