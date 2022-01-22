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Гончарных дел мастер Денис Коханов: о тонкостях ремесла, вдохновении и поделках с душой

Гончарных дел мастер Денис Коханов: о тонкостях ремесла, вдохновении и поделках с душой

Народный мастер России по гончарному искусству занимается этим ремеслом на протяжении 20 лет. 

 

Мастерская Дениса Коханова находится в Киреевском районе. Небольшое помещение буквально забито поделками гончара — глиняная посуда, фигурки животных, свистульки, ножи, колокольчики, кубки, сувенирная продукция и даже миниатюрные пистолеты.

За 20 лет мастер создал сотни работ. Самое масштабное, что слепил из глины — это квасники, чайники, кунганы, большие блюда.

В юности туляк мечтал стать художником, поступил в колледж культуры и искусств, но в процессе обучения передумал - больше по душе пришлось гончарное ремесло. 

- Пейзажист или художник всё-таки одиночка, он общается посредством своих картин. Керамика для меня оказалась интереснее — взаимодействие с этим материалом и с людьми в процессе работы.

Денис вспоминает, что во время учебы направление для творчества было одно — российские традиции, культура и история. Поэтому студенты только и делали, что лепили посуду — тарелки, крынки, горшочки, кружки. Сейчас это немодно. И Денис немного отошел от этой тенденции и научился изготавливать современные вещи.

Для умельца гончарное ремесло — не средство заработка, а творчество.

- Если бы я жаждал зарабатывать, мои поделки не простаивали бы. Для некоторых мастеров это действительно заработок, но они всё делают на скорую руку, не вкладывая душу в изделие. В итоге искусство превращается в наживу. 

Если ты будешь штамповать работы, полностью утратишь себя. Ты все отдаешь ширпотребу, быстрому исполнению.

Мастер признается: нет настроения, за работу не садится. Ничего хорошего из этого не выйдет. А когда есть порыв, вдохновение, может просидеть за гончарным кругом сутки напролет.

Изделия рождаются в несколько этапов. Самый кропотливый — создание на гончарном круге формы, простой или составной из нескольких частей. Поделку можно тут же расписать. Затем «полуфабрикат» сушат, если изделие объемное, на это уходит неделя.

- После сушки всё отправляю в электрическую печь, чтобы глина полностью испарила воду. Обжигаю при температуре от нуля до 850−900 градусов, тогда материал станет каменным, звонким, не пропустит влагу и будет храниться веками. После покрываю поделку глазурью и снова отправляю в печь. Готово!

Но это только кажется, что всё происходит быстро. На самом деле, на создание одного изделия уходит около двух недель. 

Гончар продает работы через соцсети, пришлось освоить их! Цены варьируются в зависимости от размера изделия — от 150 и до 4000 рублей.

Денис говорит, что заниматься гончарством не особо затратно: расходы только на электричество и материал. А глину он добывает прямо на своем участке или выезжает за ней в область.

Сейчас у мастера в запасах — около пяти тонн глины.

Часть хранится в сарае, часть — на улице. Никаких особенных условий для ее хранения нет.

Помимо работы в мастерской, Денис развивает гончарное дело среди детей — проводит занятия, мастер-классы в музеях.

- Созданием горшков и тарелок молодежь не заинтересуешь, вот и придумываю разные «фишки». Лепим с детьми яблоко, гранат из глины. Это необычно, ребятам так интереснее. Хочу, чтобы люди не теряли интерес к народному ремеслу. Всеми способами мы, мастера, стараемся сохранять традиции. 

2022 год в России объявлен Годом народного искусства. У Дениса Коханова уже есть творческие идеи и задумки, как привлечь детей к этому ремеслу.

из досье myslo

Денис Александрович Коханов

Родился 16 июля 1982 год в Душанбе, в 8-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Тулу.

Холост.

Что вдохновляет: люди, которые заинтересованы таким редким ремеслом, которые передают свои эмоции, энергию от увиденного на выставках, фестивалях, ярмарках, в процессе работы за гончарным кругом. Коллеги, друзья, художники, мастера других направлений и т. д. Поиск чего-то нового и неизведанного.

Девиз по жизни: трудиться, развиваться и реализовываться.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 09:08 +5
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