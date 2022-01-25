7 книг для продуктивного начала года

После праздников вернуться в рабочий ритм очень трудно! Особенно, когда за окном мороз, а кровать так и манит вздремнуть часок-другой. Чтобы освободиться от чар постели и взяться за дела, нужна мотивация. Книги из «Читай-города» подарят вам заряд вдохновения.

12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев

16+

Моран Б., Леннингтон М.

Каждый год мы ставим себе цели, но очень редко их выполняем, думая, что в запасе ещё много времени. Как сделать так, чтобы мечты приобрели конкретную форму? Авторы этой книги предлагают ускорить процесс и сократить год до 12 недель! Оказывается, при таком сроке планирования можно сделать в 4 раза больше.

Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью

18+

Эштон Дж., Толанд С.

Книга описывает план на год, который поможет менять одну привычку в месяц. Опираясь на науку и личный опыт автора, вы сможете постепенно улучшить своё физическое и эмоциональное здоровье. Не нужно менять все 12 моделей поведения одновременно. В этом, как пишет Дженнифер Эштон, и есть прелесть книги: каждый месяц — новый вызов и новая возможность обрести контроль над своим счастьем.

Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя

16+

Резанова Е.

Книга рассказывает о том, как решиться на перемены, уйти с нелюбимой работы и перестать откладывать жизнь на потом. Практические техники помогут вам разобраться в себе, а детальный авторский план — решить проблему «хочу, но не знаю, с чего начать».

НИ З. Я. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы

16+

Синсеро Дж.

Книга от автора международных бестселлеров Джен Синсеро посвящена техникам ежедневной работы над собой. Это издание будет поднимать ваш боевой дух, как самый настоящий тренер — и энергия не покинет вас даже в самые трудные времена.

Эссенциализм. Путь к простоте.

16+

МакКеон Г.

Вы постоянно работаете, но совсем не продуктивны? Чувствуете, что ваше время тратится на чужие дела? Эссенциализм — это не про то, как успевать больше за меньшее количество времени, а про то, как делать только то, что нужно. Книга Грега МакКеона поможет отбросить всё ненужное и сконцентрироваться на действительно важном.

Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни

12+

Кондо М.

Она была необычным ребёнком и вместо детских игр занималась… уборкой. В старшей школе её подруги искали любовь, а она — идеальный способ складывать носки. Мари Кондо — самый востребованный в мире консультант по искусству наведения порядка и автор революционного «метода уборки КонМари». С помощью её рекомендаций вы сможете начать год с чистого листа.

Мой продуктивный год

12+

Бэйли К.

В течение года Крис Бэйли тестировал разные методики: работал по 90 часов в неделю, месяц пил только воду, медитировал 30 минут каждый день, пытался жить в полной изоляции. Для своей книги он отобрал 25 самых лучших способов повысить продуктивность. Они помогут перестать откладывать важные дела на потом, расставить приоритеты и добиваться целей.

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