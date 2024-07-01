7 мифов о гормональной контрацепции и заместительной терапии

Фото freepik.com

Правда ли, что прием противозачаточных препаратов может замедлить расходование яйцеклеток и продлить репродуктивный возраст? А при климаксе гормоны дают прибавку веса?

Поговорили с Анастасией Сусловой, заведующей женской консультацией, гинекологом-эндокринологом, о репродуктивном здоровье женщин.



Анастасия Суслова.

– Количество яйцеклеток у женщины ограничено. Правда ли, что прием противозачаточных гормональных таблеток может замедлить их расходование?

– Нет. Это миф. Количество фолликулов индивидуально для каждой женщины. Они закладываются еще во внутриутробном периоде – принято считать, что их где-то от 250 до 500 тыс., в среднем можно считать 300 тысяч. К возрасту полового созревания фолликулов у девочки в 10 раз меньше, чем было изначально. Каждый цикл один доминантный фолликул дозревает, происходит овуляция, и выходит яйцеклетка. Но при этом еще 8-15 фолликулов не успевают дозреть и погибают, так и не став яйцеклеткой.

В итоге за репродуктивный период у женщины может быть всего около 400 яйцеклеток.

Изменить этот овариальный резерв невозможно – ни увеличить, ни сохранить. Он будет расходоваться, как распорядилась природа. Поэтому, когда врачи говорят о сохранении репродуктивного здоровья, то речь идет о профилактике инфекций, отказе от абортов и проч.

Овариальный резерв истощается быстрее при онкозаболеваниях, когда женщина принимает химио- или лучевую терапию, при заболеваниях яичников (кисты), при эндометриозе. Ускоряют процесс вредные привычки, например курение.

Как сохранить свои яйце­клетки, если вы еще не готовы к материнству? Все просто: заморозьте их. Услуга вполне доступная по финансам, в Туле есть криобанки яйцеклеток. Замороженные яйцеклетки можно хранить, сколько вы пожелаете, нет ограничений по времени.

Сейчас средний возраст первых родов – после 30 лет!

Комбинированные оральные контрацептивы (КОКи) были созданы исключительно для надежного предохранения от беременности. Никаких других показаний для их применения раньше не было. Современные КОКи содержат низкие дозы гормонов и применяются в том числе и с лечебной целью.

Но в любом случае на овариальный резерв прием КОКов никак не влияет! Поясню: созревание доминантного фолликула и выход яйцеклетки – это непрерывный процесс. И гормонозависимая стадия в нем – овуляция – очень короткая, именно на нее и влияют КОКи. Они блокируют овуляцию, но не отменяют гибель фолликулов.

– Прием КОКов и последующая отмена положительно влияют на вероятность прикрепления яйцеклетки и вынашивание беременности. Правда ли это?

– Скорее, нет. На вынашиваемость влияет гормональный фон женщины, огромное значение имеют соматические патологии (сердечно-сосудистые, легочные заболевания, проблемы с ЖКТ, сахарный диабет и болезни щитовидной железы), перенесенные аборты и инфекционные заболевания.

– От гормональных препаратов толстеют? Миф или правда?

– Миф. И родом он из тех далеких времен, когда контрацептивы содержали огромные дозы гормонов, неоправданно большие. И да, действительно, они вызывали прибавку веса. Сейчас КОКи содержат малые дозы гормонов и действуют диаметрально противоположно: они снижают отеки, а значит, объемы тела и вес.

Но обязательное условие приема КОКов – подбор препаратов должен делать врач, а не подружка.

– Некоторые эндокринологи утверждают, что прием КОКов запускает аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. Так ли это?

– Нет. И для этого достаточно разобраться в механизме работы гормональной системы и гормональных препаратов.

Гормональные противозачаточные препараты действуют на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя фолликуло­стимулирующий и лютеинизирующий гормоны. И не влияют на щитовидную железу и вырабатываемые ею гормоны. Правда, эстроген из КОКа может связывать в крови гормоны щитовидки, снижая тем самым концентрацию Т3 и Т4. Но это было характерно для противозачаточных препаратов с высокими дозами эстрогена (50 нг/дл и более), которые сейчас уже не применяют.

Контрацептивы не выключают детородную функцию и не запускают климакс. Иначе мы бы не волновались о возможной беременности, если пропустили день-два приема таблеток. КОКи надо пить по часам каждый день – период выведения препарата составляет 24-48 часов. Как только мы перестаем их принимать, они перестают работать в течение максимум 2 суток.

– Стимуляция при проведении ЭКО приводит к более быстрому исчерпанию овариального резерва. Это миф?

– Да. В обычной жизни у женщины репродуктивного возраста раз в месяц происходит овуляция. В результате выходит одна яйцеклетка.

При ЭКО нужно получить максимальное количество яйцеклеток разом. То есть нужно помочь «дозреть» тем фолликулам, которые сопровождают доминантную яйцеклетку и погибают недозревшими. На каком этапе мы можем на этот процесс повлиять? Только на гормонозависимом. Мы не можем повлиять на количество фолликулов, мы влияем только на количество вызревших до яйцеклетки.

– Может ли прием КОКов продлить репродуктивный период женщины, отсрочить климакс?

– Нет. А вот МГТ (менопаузальная гормональная терапия) может продлить женскую энергию, красоту, молодость.

Климакс зависит на 80% от генетической составляющей.

Посмотрите на свою маму – когда у нее начался климакс? Примерно в этом возрасте климакс придет и к вам. Внешние факторы влияют гораздо меньше. Кисты яичников, эндометриоз – вторые по силе влияния на выработку фолликулов после генетики. Если они растут, климакс начнется раньше времени.

– Правда ли, что прием МГТ может привести к онкологии?

– Это миф! Я считаю, что МГТ значительно улучшает качество жизни женщины. Это и энергия, и настроение, и внешний вид. К сожалению, совсем небольшой процент российских женщин – около 1,3% – применяют эту терапию. Скорее всего, дело в головах женщин, в каких-то устаревших установках, что от гормонов возникает рак. Онкориски врач оценивает по результатам обследований.

Или что от гормонов толстеют. Нет! От них, наоборот, не расползается талия, будет стабильное артериальное давление и нормальный холестерин.

Ну и еще сдерживающие факторы: необходимо перед назначением пройти обследования, сдать анализы, сделать маммографию, УЗИ малого таза, онкоцитологию. И принимать препараты в определенные часы длительное время. На месяц-два МГТ не назначают.

В принципе, заместительная терапия под наблюдением врача при регулярных обследованиях (раз в год сдавать общий анализ крови, биохимию, липидный профиль, маммографию) может применяться многие годы. А назначать ее нужно, как только появляются первые симптомы менопаузы.

Кто-то скажет: «Прописные истины», но они действительно берегут наше женское здоровье: регулярные профилактические посещения акушера-гинеколога, профилактика инфекций, передающихся половым путем, воспалительных заболеваний органов малого таза, абортов, отказ от вредных привычек, нормализация режима сна, отдыха, правильное питание и т. д. И очень важно не заниматься самолечением.