Солнце, игры, лекции и выступление ST: как прошел День молодежи в Туле

Фото Екатерины Беловой.

Собрали все эмоции в одном репортаже. Читайте и ищите себя на фото.

В субботу, 29 июня Казанская набережная стала площадкой для празднования Дня молодежи. Весь день и до заката здесь проводили игры, мастер-классы и лекции. Жара не мешала, на набережной звучал детский смех, подростки играли в теннис и дворовые игры.

Ребята участвовали в танцевальных баттлах, учились мобильной съемке, играли в настольные игры.

Одной из самых ярких локаций стала площадка Школы шрифтов. Воспитанники школы растянули пленку на набережной и нарисовали большое граффити, мимо которого просто невозможно было пройти.

Денис Андрюшкин, основатель и преподаватель школы граффити:

— Сегодня мы проводили мастер-классы по каллиграфии, spray paint и граффити. Весь день на локации рисовали воспитанники нашей школы. Они пока не профессионалы, но очень стараются. Гостям праздника их творение понравилось.

У нас занимаются мальчишки и девчонки в возрасте примерно от восьми до пятнадцати лет. Более старшая группа занимается каллиграфией. Сегодня о нас узнало еще больше людей. Ребята интересовались, участвовали в мастер-классах, фотографировались. Праздник получился классным, и мы стали частью этого. Было круто!

Ближе к вечеру коллективы творческой молодежи дали большой концерт на сцене набережной.

Несколько номеров представила Лаборатория танцев X-Lab.

Владимир Чернодымов, руководитель Лаборатории танцев X-Lab:

— У нас в коллективе занимается около двухсот человек. Сегодня выступал основной состав. Ребята соревновались и сделали небольшую заготовку для зрителей.

Получилось круто, потому что вся молодежь у нас активная и талантливая. Ребята позитивные, добрые, внимательные. Этими своими эмоциями они хотели поделиться со зрителями. Всё получилось!

Герман Коровин, участник коллектива X-Lab:

— Я обожаю танцевать! Первый раз пришел на занятия в 4 года, и уже восемь лет танцую. Затянуло! У меня есть любимые тренеры, классная команда. Мы очень сдружились все. У меня тренировки по три раза в неделю, и я их обожаю. А еще больше люблю выступать. Это всегда весело, нервно. Все эмоции даже не опишешь. Я рад, что сегодня удалось выступить.

Во время концерта на Казанскую набережную приехал хедлайнер вечера — рэпер ST. Он провел большую автограф-сессию и пообщался с тульской молодежью.

Получить заветный автограф и фото со звездой хотели многие. Очередь была огромная! Пока ребята ждали ST, они успели поделиться впечатлениями о празднике с Myslo.

София и Елена:

— Тут все очень прикольно! Мы поучаствовали во всех мастер-классах: делали открытки, браслеты. Было очень интересно. Мы пока не примкнули ни к одному движению, но хотим! А еще хотим получить автограф и послушать концерт ST.

Алла Жукова:

— Я активный человек, занимаюсь организацией спортивных мероприятий, поэтому все происходящее на площади мне близко. Очень впечатлил мастер-класс по реанимации людей в различных условиях. Такое полезно знать всем.

В 21.00 ST вышел на сцену и исполнил свои хиты.

— Я хочу, чтобы вы получили максимум эмоций и максимум позитива. Мы сегодня работаем для вас!

ST много общался со зрителями, учил с ними композиции. Толпа пела вместе с любимым артистом.