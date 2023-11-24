Контрольная закупка Myslo: пробуем шпроты

Шпроты в масле — традиционная закуска для новогоднего стола. Баночек с этими консервами на полках много, но что выбрать? Мы решили, что готовиться к праздничным застольям нужно заранее, поэтому открыли для вас баночки со шпротами пяти торговых марок. Делимся впечатлениями и фото!

Мы взяли шпроты в масле следующих марок:

«Доброфлот»,

«5 Морей»,

«Вкусные консервы»,

«Барс»,

«Главпродукт».

Мы навели справки. Шпроты в масле могут быть приготовлены из кильки и салаки. Оба вида рыбы допускаются. Исключение касается только тех консервов, для которых производитель делает пометку «Экстра», — в них обязательно должна быть именно балтийская килька.

«Доброфлот»

Изготовитель: ООО «Барс», произведено по заказу АО «Южморрыбфлот».

Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники.

Цена: 119,99 руб.

Вес: 160 г.

В составе: килька балтийская копченая, масло подсолнечное, масло горчичное, соль.

Рыбки внутри банки небольшие, но выглядят неплохо. Приятный копченый цвет. Не пересолены, не горчат, шпроты нежные. Единственный минус — вкус не сильно выражен. За это немного снизим балл, но в остальном все очень хорошо!

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«5 Морей»

Изготовитель: ООО «Рыбзавод „За Родину“»

Место нахождения: Калининградская область, гор. Светлый, пос. Взморье.

Цена: 137,99 руб.

Вес: 160 г.

В составе: килька балтийская, масло подсолнечное, масло горчичное, соль.

А вот здесь шпроты очень красивые. Крупные, ровные, никаких лишних кусочков. Такие и на стол поставить приятно. Вкус более выраженный, приятный.

Соли в меру, пряности тоже. Не будем скрывать, это наш победитель!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Вкусные консервы»

Изготовитель: ООО «БАЛТ-ОСТ».

Место нахождения: Рязанская обл., гор. Рязань.

Цена: 177,99 руб.

Вес: 175 г.

В составе: копченая салака, масло растительное, соль пищевая.

А вот здесь в составе уже салака. Вообще, она менее жирная, но масла в шпротах столько, что это незаметно. Неплохие, нежные консервы. Но здесь уже видно — рыбки ломаются. Консервы более мягкие в сравнении с другими.

Неплохо, но по вкусу нам больше понравились предыдущие шпроты.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Барс»

Изготовитель: ООО «Барс», произведено по заказу АО «Южморрыбфлот».

Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники.

Цена: 139,99 руб.

Вес: 160 г.

В составе: рыба копченая, масло растительное, соль.

Это самый худший вариант из пяти. Горькие, невкусные шпроты. Выглядят странно, рыба поломана, много трухи. Выделяется вкус масла, есть химический привкус. Точно вам не советуем!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Главпродукт»

Изготовитель: ООО «Балтийский консервный завод».

Место нахождения: Калининградская область, Черняховский район, гор. Черняховск.

Цена: 269,99 руб.

Вес: 190 г.

В составе: килька балтийская копченая, масло подсолнечное, соль пищевая.

Самые светлые и ровные. Выглядят хорошо, но это и понятно — цена очень внушительная. Но на вкус очень пресно. Несоленые, неяркие. Есть можно, но это точно не самый лучший вариант. Эх, а у нас были надежды на этот образец с большой надписью «ГОСТ» на упаковке.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самые дорогие консервы — «Главпродукт» (269,99 руб.).

Самые дешевые консервы — «Доброфлот» (119,99 руб.).

Самые вкусные, по мнению редакции, — «5 Морей».

Какие еще продукты для новогоднего стола вам было бы интересно проверить? Пишите в комментариях, а мы потестируем их для вас!