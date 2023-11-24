  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем шпроты - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Контрольная закупка Myslo: пробуем шпроты

Контрольная закупка Myslo: пробуем шпроты

Попробовали консервы пяти торговых марок и готовы делиться с вами впечатлениями.

Шпроты в масле — традиционная закуска для новогоднего стола. Баночек с этими консервами на полках много, но что выбрать? Мы решили, что готовиться к праздничным застольям нужно заранее, поэтому открыли для вас баночки со шпротами пяти торговых марок. Делимся впечатлениями и фото! 

Мы взяли шпроты в масле следующих марок:

  • «Доброфлот»,
  • «5 Морей»,
  • «Вкусные консервы»,
  • «Барс»,
  • «Главпродукт».

Мы навели справки. Шпроты в масле могут быть приготовлены из кильки и салаки. Оба вида рыбы допускаются. Исключение касается только тех консервов, для которых производитель делает пометку «Экстра», — в них обязательно должна быть именно балтийская килька. 

«Доброфлот»

Изготовитель: ООО «Барс», произведено по заказу АО «Южморрыбфлот».

Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники.

Цена: 119,99 руб.

Вес: 160 г.

PAV-6957.jpg

В составе: килька балтийская копченая, масло подсолнечное, масло горчичное, соль.

PAV-6965.jpg

Рыбки внутри банки небольшие, но выглядят неплохо. Приятный копченый цвет. Не пересолены, не горчат, шпроты нежные. Единственный минус — вкус не сильно выражен. За это немного снизим балл, но в остальном все очень хорошо!

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«5 Морей»

Изготовитель: ООО «Рыбзавод „За Родину“»

Место нахождения: Калининградская область, гор. Светлый, пос. Взморье.

Цена: 137,99 руб.

Вес: 160 г.

PAV-6953.jpg

В составе: килька балтийская, масло подсолнечное, масло горчичное, соль.

PAV-6966.jpg

А вот здесь шпроты очень красивые. Крупные, ровные, никаких лишних кусочков. Такие и на стол поставить приятно. Вкус более выраженный, приятный.

Соли в меру, пряности тоже. Не будем скрывать, это наш победитель!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Вкусные консервы»

Изготовитель: ООО «БАЛТ-ОСТ».

Место нахождения: Рязанская обл., гор. Рязань.

Цена: 177,99 руб.

Вес: 175 г.

PAV-6954.jpg

В составе: копченая салака, масло растительное, соль пищевая.

PAV-6967.jpg

А вот здесь в составе уже салака. Вообще, она менее жирная, но масла в шпротах столько, что это незаметно. Неплохие, нежные консервы. Но здесь уже видно — рыбки ломаются. Консервы более мягкие в сравнении с другими.

Неплохо, но по вкусу нам больше понравились предыдущие шпроты.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Барс»

Изготовитель: ООО «Барс», произведено по заказу АО «Южморрыбфлот».

Место нахождения: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники.

Цена: 139,99 руб.

Вес: 160 г.

PAV-6956.jpg

В составе: рыба копченая, масло растительное, соль.

PAV-6968.jpg

Это самый худший вариант из пяти. Горькие, невкусные шпроты. Выглядят странно, рыба поломана, много трухи. Выделяется вкус масла, есть химический привкус. Точно вам не советуем!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Главпродукт»

Изготовитель: ООО «Балтийский консервный завод».

Место нахождения: Калининградская область, Черняховский район, гор. Черняховск.

Цена: 269,99 руб.

Вес: 190 г.

PAV-6955.jpg

В составе: килька балтийская копченая, масло подсолнечное, соль пищевая.

PAV-6969.jpg

Самые светлые и ровные. Выглядят хорошо, но это и понятно — цена очень внушительная. Но на вкус очень пресно. Несоленые, неяркие. Есть можно, но это точно не самый лучший вариант. Эх, а у нас были надежды на этот образец с большой надписью «ГОСТ» на упаковке.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самые дорогие консервы — «Главпродукт» (269,99 руб.).

Самые дешевые консервы — «Доброфлот» (119,99 руб.).

Самые вкусные, по мнению редакции, — «5 Морей».

Какие еще продукты для новогоднего стола вам было бы интересно проверить? Пишите в комментариях, а мы потестируем их для вас!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:19 +2
Другие статьи по темам
Прочее
где поестьгде поесть проект Myslo
Пять необычных книжных магазинов Тулы
Пять необычных книжных магазинов Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;