Пять необычных книжных магазинов Тулы

Myslo решил зайти в несетевые книжные магазины о рассказать о них вам!

В современном мире, где технологии занимают все больше места в нашей жизни, одним из самых популярных способов проведения досуга и получения знаний остаются книги. Магазины, в которых они продаются, — это уникальные места. Если мы говорим про несетевые книжные, то все они выделяются по-своему. В этом обзоре мы подобрали пять таких магазинов и познакомим вас с каждым из них.

Мы побывали в следующих местах:

Первым на нашем маршруте оказался книжный магазин в «Октаве». Локация расположена на втором этаже кластера возле Музея станка. Поднявшись по железной лестнице, вы попадаете в уголок любителей литературы об искусстве и не только.

На металлических чёрных стеллажах книги собраны в аккуратные ряды и распределены по группам — кино, искусство, мода, детские и так далее. На импровизированном прилавке можно найти произведения об истории Тульского края. С девушкой, смотрящей за этим островком литературы, также можно мило побеседовать о книгах.

Выйдя из «Октавы», мы попадаем в Учётный переулок. На одной из самых маленьких улиц Тулы располагается настолько же миниатюрный книжный — «Букля». Характерная входная дверь украшена наклейками из разных сказок и мультфильмов — сразу узнаете!

Внутри нас встречает тёмный таинственный интерьер небольшой комнаты, в которой и помещается весь магазин. На деревянных полках аккуратно, но в то же время беспорядочно расставлены фигурки, открытки, игрушки и книги. В какой-то момент закрадывается ощущение, что оказался в большой кладовке, где хранятся все воспоминания из детства.

«Подумать только» — книжный магазин под ТИАМом. Насколько оригинально название — настолько же неоригинален магазин. Нет, он хорош, и в нём можно найти много разной литературы на любой вкус — от театра и кино до живописи и моды.

Он чересчур выделяется своей академичностью. Каждая полка магазина ощущается как музейная витрина. Возможно, в этом есть свой шарм, но в определённый момент это начинает понемногу подталкивать к выходу.

Перейдя на другую сторону проспекта Ленина, попадаем в «Букинист». Он находится в подвале двухэтажного здания чуть дальше пересечения главной улицы города и Каминского. Такое вот тайное убежище любителя редких и старинных книг.

Нескончаемые связки «бабушкиных» томиков разложены по магазину, а в воздухе царит характерный запах старых страниц. В этом месте время будто бы замерло! На полках винтажных шкафов и стеллажей можно найти редкие издания тех произведений, о которых мы уже успели забыть со школьных времён.

Последней точкой нашего книжного путешествия стал магазин BW Comics. Оплот гик-культуры, в котором можно найти как обычную современную художественную литературу, так и любые комиксы, в том числе мангу.

На верхних полках книжных стеллажей расставлены фигурки героев популярных аниме-сериалов и настольные игры — всё это можно покрутить в руках и внимательно рассмотреть перед покупкой.

Тут же можно найти и коллекционные карточки, хранящиеся в стильных коробках. Ну а если есть вопросы по выбору тайтла комиксов или манги, то в этом магазине вы без проблем найдёте себе собеседника — с каждым продавцом можно душевно поговорить о любимом произведении.

Такое вот получилось наше путешествие по несетевым книжным магазинам Тулы. Каждый из них необычен по-своему, и в этом их шарм. А вы покупаете книги? Расскажите о любимом книжном в комментариях!