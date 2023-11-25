Суррогатное материнство: мифы и правда

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Оно до сих пор считается чем-то недоступным и даже не совсем легальным, оно окутано некой таинственной атмосферой и множеством домыслов. Развеять мифы и раскрыть все тайны мы попросили Наталию Казанкину, директора клиники «Мать и Дитя», где уже несколько семейных пар стали родителями благодаря суррогатным мамам.

Миф 1

Суррогатное материнство – это незаконно.

– Использование суррогатного материнства закреплено в законодательстве РФ, оно регламентируется Семейным кодексом и целым рядом сопутствующих документов. Ребенок, рожденный в результате суррогатного материнства, регистрируется органами ЗАГС на своих генетических родителей.

Так что использование суррогатного материнства абсолютно законно. Тульская клиника «Мать и Дитя» участвует в программе с первых дней своей работы в Туле, за это время мы помогли уже нескольким семьям стать счастливыми родителями с помощью суррогатных мам.

Миф 2

Услугами суррогатной матери может воспользоваться любая женщина – в том числе, например, если она не хочет сама вынашивать ребенка, чтобы сохранить красоту и молодость.

– Это не так. Согласно законодательству РФ, для проведения программы суррогатного материнства должны быть четкие медицинские показания. Например, пороки развития или отсутствие матки, неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более при переносе эмбрионов хорошего качества), привычное невынашивание беременности либо тяжелые сопутствующие заболевания, при которых беременность сопряжена с осложнениями и риском для жизни. Желание сохранить молодость и эстетику не является медицинским показанием и не дает возможности вступить в программу суррогатного материнства.

Если же медицинские показания есть, воспользоваться этой программой может любая пара, независимо от возраста.

Миф 3

Суррогатной матерью может стать любая женщина.

– Не любая. Потенциальная суррогатная мать должна отвечать целому ряду критериев, в том числе: возраст до 35 лет, наличие собственного ребенка, отсутствие медицинских противопоказаний, инфекций и заболеваний – женщина должна быть полностью здорова. Наша клиника работает с кандидатками в суррогатные матери, женщины могут прийти к нам, пройти обследование и, если все требования буду соблюдены, вступить в программу.

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Миф 4

При суррогатном материнстве используются клетки суррогатной матери, то есть она вынашивает своего биологического ребенка.

– Ни в коем случае. Это категорически запрещено российским законодательством: суррогатная мать не может быть одновременно и биологической матерью. Суррогатная мать не имеет никакой генетической связи с вынашиваемым ребенком.

Миф 5

Суррогатной матерью может без проблем стать близкая родственница женщины – например, ее собственная мать.

– Не совсем так. Если родственница отвечает всем требованиям, предъявляемым к суррогатным матерям, только в этом случае она сможет вступить в программу. Например, если это сестра женщины – можно рассмотреть такую возможность. Но в практике были случаи, когда мама хотела помочь своей дочери, которая из-за врожденного заболевания не могла выносить ребенка. В силу возраста (мать, естественно, была старше 35 лет) это оказалось невозможным.

Миф 6

Семья, которая хочет воспользоваться суррогатным материнством, должна сама найти женщину, которая выносит их ребенка.

– Это совершенно не обязательно. Если у вас есть своя кандидатура суррогатной матери, вы можете предложить ее, но она будет принята в программу только после тщательного обследования и других необходимых процедур. Если же такой кандидатуры нет – это не проблема: у нас есть своя база суррогатных матерей, из которой пациенты могут выбрать наиболее подходящую им. Отмечу, что каждая наша сурмама также прошла полную диагностику, все необходимые проверки и многоэтапное утверждение ее кандидатуры.

Существуют разные причины, по которым семейные пары не могут зачать ребенка естественным путем и даже в результате нескольких попыток ЭКО. Для таких семей суррогатное материнство становится настоящим чудом, возможностью осуществить свою главную мечту в жизни.

В клинике «Мать и Дитя» мы обеспечиваем полное сопровождение будущих родителей: детально разбираемся с ситуацией, рассказываем, с чего начать, какие процедуры им потребуется пройти, подбираем суррогатную маму. Каждый такой случай уникален, к каждому требуется очень тонкий, филигранный подход и долгая кропотливая работа. Но мы успешно с ней справляемся: с нашей помощью уже родились дети, выношенные суррогатными матерями, и принесли огромное счастье в свои семьи.

Тула, ул. Пушкинская, 58-а.

Тел. 8-800-700-700-1

tula.mamadeti.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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