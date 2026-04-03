Контрольная закупка Myslo: пробуем маасдам

Сыр маасдам универсален, и мы все его очень любим! Этот традиционный голландский полутвёрдый сыр хорош и в качестве самостоятельной закуски, и в составе самых разнообразных блюд.

Мы купили нарезку сыра маасдам пяти торговых марок:

Aventino,

«Брест-Литовск»,

LiebenDorf,

«Радость вкуса»,

Viola.

Aventino

Цена: 169,99 руб.

Вес: 150 г.

Производитель: ООО «Бобровский сырзавод», Воронежская область, Бобровский район, село Тройня.

Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, соль пищевая, бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых и пропионовокислых микороорганизмов, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения.

Ну вы все сами видите! Внешне этот сыр совсем не похож на маасдам. Где дырочки? Даже те, что есть, по стандартам маасдама не учитываются: слишком крошечные, а должны быть минимум 0,5 см.

По вкусу тоже не то. Никакого особенного вкуса, присущего этой разновидности сыра нет. А еще мы заметили, что этот сыр самый светлый, но потом нашли разгадку: это не минус, а плюс – в составе просто нет красителя. И за это спасибо.

Справедливости ради, сыр неплохой. Просто похож на российский. А мы хотели маасдам.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Брест-Литовск»

Цена: 219,99 руб.

Вес: 130 г.

Производитель: ОАО «Савушкин продукт», Брест.

Состав: молоко коровье нормализованное пастеризованное, закваска на основе молочнокислых мезофильных и термофильных бактерий, пропионовокислых бактерий, соль, краситель аннато, уплотнитель хлорид кальция, ферментный препарат животного происхождения: пепсин, химозин, лизоцин.

Более желтый, с красивыми большими дырочками. Выглядит приятно, но в составе красители. За такую добавку мы не будем снижать баллы, потому что аннато используется во многих сырах.

В остальном все хорошо: есть сладковатый, ореховый привкус, как нужно. Консистенция тоже приятная. Сыр терпкий, вкусный. Это победа!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

LiebenDorf

Цена: 164,99 руб.

Вес: 150 г.

Производитель: ОАО «Савушкин продукт», Брест.

Состав: молоко коровье нормализованное пастеризованное, закваска на основе молочнокислых мезофильных и термофильных бактерий, пропионовокислых бактерий, соль, краситель аннато, уплотнитель хлорид кальция, ферментный препарат животного происхождения: пепсин, химозин, лизоцин.

В этом сыре дырочек больше, чем в предыдущем, но они поменьше. Удивительно, но производитель у этого бренда и «Брест-Литовска» одинаковые. Состав тоже. А вкус у сыров разный.

Вкус у этого менее яркий, но он есть – сладковатый, маасдамный. На ощупь сыр будто немного шершавый. А еще он более жесткий.

Но тем не менее, это хороший вариант маасдама. Он занимает почетное второе место в обзоре.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Радость вкуса»

Цена: 189,00 руб.

Вес: 125 г.

Производитель: ООО «Еланский сыродельный комбинат». Волгоградская обл., р.п. Елань.

Состав: молоко нормализованное, соль (содержит антислеживающий агент Е536), молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, смешанные закваски: пропионовокислых, мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель аннато.

Дырочки красивые, впечатление этот сыр создает приятное. А вот радости вкуса он нам не доставил. Обычный, не пахнет вообще ничем. Никакой. Да еще и жестковатый.

Этот сыр не понравился нам совсем. Вкус не просто не соответствует разновидности, но даже просто приятным назвать его сложно.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Viola

Цена: 199,99 руб.

Вес: 120 г.

Производитель: ООО «Виола», Московская обл., Одинцовский г.о., с. Ершово.

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль, закваска молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, ферментный препарат лизоцим, комплексная пищевая добавка (краситель E160b, регулятор кислотности (Е525), консервант (Е235).

Дырок много, маасдамный запах на месте. Приятная текстура, никакой шершавости. Чуть сладковатый, но не слишком насыщенный. Сухой, как будто слегка подсушенный.

Есть одно но: мы уловили какой-то необычный привкус. Не те оттенки, которые привыкли считывать в маасдаме. За это снизим оценку на балл.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Брест-Литовск» (169,22 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — Aventino (113,30 руб. за 100 г).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — «Брест-Литовск».