Сколько стоит снять домик на майские в Тульской области – обзор Myslo

Через несколько недель наступят долгожданные майские праздники — прекрасный повод взять друзей и семью и сбежать подальше от городской суеты на природу. В Туле и области сдается множество вариантов для отдыха — прошерстили объявления на «Авито», изучили цены и описание.

Уютно и недорого

Пятикомнатный домик в деревне Ясная Поляна

За 3 тысячи в сутки на одного человека можно снять комнату в гостевом домике недалеко от музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого. В описании указано, что домик уютный, чистый, есть удобства и горячая вода.



Из бытовой техники в доме есть холодильник, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины. Гостям выдается чистое постельное белье и средства гигиены.



В отзывах посетители отмечают особенное гостеприимство и доброжелательность хозяина домика. Есть и негативный отзыв про то, что в доме старая мебель и техника. Но цена за аренду действительно невысока. По фотографиям можно сделать вывод, что домик и вправду уютный.





A-Frаme в Сеженских выселках

За 5 тысяч в сутки можно снять новомодный треугольный домик на окраине Тулы. В объявлении указано, что A-Frаme с панорамными окнами и полностью оборудован для комфортного проживания.



Домик подойдет для уединенного отдыха вдвоем — компании побольше в камерном пространстве будет уже тесновато.



Здесь есть горячая вода, холодильник, плита, микроволновка, фен, Wi-Fi и даже музыкальная колонка, чтобы создать атмосферный вечер. Во дворике оборудована зона барбекю.



Отзывы о местечке хорошие.





Гостевые домики в тульской Уваровке

Это небольшая территория для отдыха, на которой расположено несколько двухкомнатных домиков с чанами и модульная баня, которую можно арендовать отдельно.



Цена на аренду домиков варьируется от 5000 до 8500 за сутки. На майские цена может вырасти.

В объявлении сказано, что для комфортного проживания в домике теплые полы, кондиционер. При заселении выдается чистое постельное белье, средства гигиены. На территории есть Wi-Fi.



Отзывы о месте положительные.





Мини дом-баня

Адрес: Тульская обл., г.о. Тула, с. Зайцево, Берёзовая ул., 29Г



Чудесный крошечный домик в окружении деревьев. Есть чан на дровах. Парилка в доме держит температуру в течение трех часов. Сутки в доме стоят 8500 рублей.



Домик вместит до 6 человек. В нем есть горячая вода, бытовая техника, фен.





Дача в СНТ рядом с Кожино

Новый двухэтажный дом с участком, сутки - 9500 рублей.



В объявлении указано, что в доме 3 спaльни. На первом этаже гостиная с видом на лес, печь-камин, телевизор, большой диван. На кухне есть плита, холодильник, духовка, чайник, кофемашина и микроволновка.





А что по глэмпингам?

Обратим ваше внимание, что сейчас домики в глэмпингах расходятся как горячие пирожки. Поэтому, вам стоит бронировать местечко чем раньше, тем лучше.

«Аномалия» в Кондуках





На территории семь гостевых домов необычной формы, восемь барнхаусов на озере, семь лунных модулей с видом на воду и два уникальных зеркальных дома, наполненных комфортом и вниманием к деталям.

Имейте в виду: Wi-Fi в глэмпинге ловит только в ресторане.





Пожить в таком роскошном местечке вам обойдется около 10 000 за сутки.

«Зеленая Тропа» в Заокских Волковичах

Здесь вы можете пожить среди нетронутого цивилизацией леса, в домах, шатрах или даже домиках на деревьях. На просторной территории есть ресторан «Амбар».



В «Зеленой Тропе» проходят атмосферные мероприятия под открытым небом. Здесь рисуют, поют под гитару или готовят еду на мангале. Рядом с глэмпингом есть пляж на берегу Оки — до него можно как дойти пешком, так и доехать на велосипеде.



Единственный минус всей этой красоты — цена. Сутки в домике обойдутся от 10 500 до 28 000 рублей.





Более бюджетное проживание в шатрах стоит от 6 000 до 8400 рублей, но нужно понимать, что в мае ночи могут быть еще холодными.

А еще здесь есть шатры с удобствами.





«Олень» в Балакирево

Глэмпинг находится на огромной территории 45 га. Домики далеко друг от друга, чтобы гости чувствовали себя спокойно и уединенно.



На сайте написано, что для гостей предусмотрена большая парковка. У каждого домика есть чан и лесная баня. А еще здесь сотни метров дорожек, и все в огоньках.



Здесь можно пожить как в обычных более вместительный домах, так и в разноцветных А-фреймах.



Снять домик в «Олене» можно за 8 000 рублей в будни. Отдых в выходные здесь обойдется в 10 000 рублей.





«Тишь да лес» в Заокском Немцово

Здесь можно пожить в уютных А-фреймах среди леса. Домики оборудованы всем необходимым. Из особенностей — на территории расположен партнер-ресторан, в котором вы сможете пообедать фермерской едой.



Также здесь есть мини-ферма с козочками.



Для гостей доступна баня с купелью, сибирский чан, костровая и мангальная зоны.



Снять домик в будни здесь стоит 7500 рублей, в выходные 9500 рублей.





Большие дома для большой компании

Дом с бассейном в Скуратово

Просторный двухэтажный дом площадью 120 м² в садовом товариществе на Киреевской улице. На территории дома большой бассейн и баня. В доме есть бесплатные игры: дартс, карты, нарды, домино.



Дом сдают от 16 000 рублей за сутки.



Коттедж ArtАрart в Горелках Дом сдают от 16 000 рублей за сутки.

Огромный трехэтажный дом, в котором 10 комнат. Снять дом можно как полностью, так и по отдельности. Каждый этаж вмещает около 8-10 человек. Можно заселиться в дом и с домашними животными за отдельную плату.



В доме есть сауна (оплачивается отдельно), купель, бильярд, караоке. Есть Wi-Fi.



Стоимость проживания от 18 000 рублей.





Домик с панорамными окнами в Архангельском

Большой четырехкомнатный дом вмещает до 26 человек. В объявлении указано, что в доме круглый год работает теплая веранда, с мягкими диванами, столиком, освещением для романтических вечеров.



В доме есть большое количество посуды, необходимая техника и интернет. Стоимость аренды от 10 000 рублей за 6-х человек, каждый дополнительный человек оплачивается отдельно.





А куда вы едете на майские? Пишите в комментариях!