Матч «Арсенала» и отбор на «Молотняк – 2026»: выходные в Туле

«Арсенала» — «Факел»
Где: Центральный стадион.
5 апреля на Центральном стадионе в Туле состоится матч 27-го тура Первой
лиги. В гости к «Арсеналу» приедет воронежский «Факел».
Лекция про Тулу
Где: Манифест.
4 апреля в книжном «Манифест» пройдет лекция историка Ильи
Кошкина «Как писать о Туле интересно?».
ssshhhiiittt!
Где: MINI by Concert Hall.
5 апреля в MINI by Concert Hall выступит группа ssshhhiiittt!.
Молотняк
Где: Девятка.
4-5 апреля в тульской «Девятке» рокеры пройдут отбор на «Молотняк – 2026».
Ярмарка «Творческая Мастерская»
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».
С 4 по 5 апреля в Арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет ярмарка «Творческая Мастерская».
На ярмарке вы найдёте эксклюзивные ювелирные изделия, предметы интерьера, уникальные аксессуары и многое другое.
Массовое катание
Где: Ледовый дворец.
4 апреля в Ледовом дворце пройдет массовое катание.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».