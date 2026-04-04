  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Матч «Арсенала» и отбор на «Молотняк – 2026»: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Матч «Арсенала» и отбор на «Молотняк – 2026»: выходные в Туле

А еще массовое катание — в нашем обзоре выходных. 

«Арсенала» — «Факел»

Когда: 5 апреля, воскресенье, 16.00.
Где: Центральный стадион.
 

5 апреля на Центральном стадионе в Туле состоится матч 27-го тура Первой
лиги. В гости к «Арсеналу» приедет воронежский «Факел».

 

Когда: 4 апреля, суббота, 16.00.
Где: Манифест.
 

4 апреля в книжном «Манифест» пройдет лекция историка Ильи
Кошкина «Как писать о Туле интересно?».

 

Когда: 5 апреля, воскресенье, 20.00.
Где: MINI by Concert Hall.
 

5 апреля в MINI by Concert Hall выступит группа ssshhhiiittt!.

 

Когда: 4-5 апреля, суббота-воскресенье, 17.00.
Где: Девятка.
 

4-5 апреля в тульской «Девятке» рокеры пройдут отбор на «Молотняк – 2026».

 

Когда: 4-5 апреля, суббота-воскресенье, 10.00.
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».
 

С 4 по 5 апреля в Арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет ярмарка «Творческая Мастерская».

На ярмарке вы найдёте эксклюзивные ювелирные изделия, предметы интерьера, уникальные аксессуары и многое другое.  

 

Когда: 4 апреля, суббота, 18.00.
Где: Ледовый дворец.
 

4 апреля в Ледовом дворце пройдет массовое катание.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
4 апреля, в 08:38 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.