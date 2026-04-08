Детская диспансеризация: какие осмотры можно и нужно пройти бесплатно?

В каком возрасте отвести ребенка к врачу? Какие осмотры можно пройти бесплатно? Зачем они нужны? Давайте разбираться вместе.

Всеобщая детская диспансеризация – понятие, скорее, разговорное. Если говорить точнее, это профилактические осмотры несовершеннолетних. Перечень врачей для каждого возраста регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2025 года.

Сначала детей осматривают специалисты из списка, а если выявляется заболевание или предпосылки к его началу, здоровье ребенка оценивают более тщательно: проводят дополнительные исследования и назначают консультации профильных узких специалистов.

Когда пора к врачу?

Первый год жизни ребенка – самый интенсивный период развития. В это время формируются все системы организма, закладывается иммунитет, и от того, насколько внимательно родители относятся к здоровью малыша, зависит его будущее. Именно в это время посещать врача нужно раз в месяц.

Что важно в первый год:

Регулярные осмотры педиатром – в первый месяц жизни, затем ежемесячно до года. Врач оценивает физическое и нервно-психическое развитие, дает рекомендации по уходу, питанию, вакцинации.

В первый год жизни ребенок получает защиту от гепатита В, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Вакцинация проводится в рамках Национального календаря прививок бесплатно.

Скрининги. Неонатальный скрининг (на 36 генетических заболеваний) и аудиологический скрининг (проверка слуха) проводятся в роддоме. Их цель – выявить возможные патологии на самых ранних стадиях.

Профилактические осмотры: не только «для справки»

С 1 года до 18 лет дети проходят регулярные профилактические осмотры – в декретированные возрастные периоды. Это не формальность и не «галочка» для школы или детского сада.

О том, почему осмотры так важны, мы поговорили с главным педиатром Тульской области Дмитрием Харитоновым.



Дмитрий Харитонов, главный педиатр Тульской области.

– В год врачи подводят итог развития ребенка в самый интенсивный период и прогнозируют состояние его здоровья в дальнейшем. Здесь проводят максимальный набор обследований, анализов и консультаций с врачами.

В три года ребенок готовится к детскому саду. На этом этапе важно понять, нет ли у него функциональных отклонений и определить, в какую группу пойти малышу.

Следующий осмотр важно пройти перед школой. Первый класс – это всегда повышенная психическая и физическая нагрузка, в том числе на зрение и осанку.

Следующий этап – завершение ранней школы. Специали­сты оценивают, как идет развитие, насколько ребенок адаптировался к школе, оценивают осанку, работу желудочно-кишечного тракта. Все эти временные промежутки – знаковые для ребенка.

Ну а затем в 15-17 лет проводятся осмотры уже в рамках репродуктивного здоровья подростков. Девочек осматривают акушеры-гинекологи, а мальчиков – урологи-андрологи.

Не пропустить прием поможет «Медицинский помощник»

В детских садах и школах необходимы осмотры врачей проводят централизованно. А если ребенок не ходит в дошкольное учреждение или обучается дома?

– В первый год жизни ребенку нужно посещать врача минимум один раз в месяц. Чтобы родители не упускали важные визиты, в Тульской области разработали сервис «Медицинский помощник». Родителям по­звонят из контактного центра и напомнят о необходимости визита, к нужным врачам пациента запишут автоматически.

После наступления одного года эта работа передается территориальной поликлинике. Напоминают о необходимости прохождения осмотра уже медсестра и участковый педиатр, – объяснил Дмитрий Харитонов.

Кстати, сервис «Медицин­ский помощник» в Тульской области – один из лучших в нашей стране. Это признали специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России во время недавнего визита в Тулу. Они предложили тиражировать практику в других регионах.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

– У нас в регионе постоянно совершенствуется качество медицинской помощи детям. Сейчас на сопровождении службы находится более восьми тысяч детей. В детских поликлиниках работает «зеленый коридор» для многодетных мам. Когда в семье растет малыш, очень важно поддержать родителей.

Нужны ли платные обследования?

– В рамках профилактических осмотров предусмотрены все исследования, которые важно пройти в разные этапы взросления ребенка. Они бесплатны и помогают выявить самый широкий спектр патологий и отклонений развития. Никаких дополнительных обследований не требуется, – подчеркнул главный педиатр Тульской области.