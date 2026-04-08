Детская диспансеризация: какие осмотры можно и нужно пройти бесплатно?

Всеобщая детская диспансеризация – понятие, скорее, разговорное. Если говорить точнее, это профилактические осмотры несовершеннолетних. Перечень врачей для каждого возраста регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2025 года.
Сначала детей осматривают специалисты из списка, а если выявляется заболевание или предпосылки к его началу, здоровье ребенка оценивают более тщательно: проводят дополнительные исследования и назначают консультации профильных узких специалистов.
Когда пора к врачу?
Первый год жизни ребенка – самый интенсивный период развития. В это время формируются все системы организма, закладывается иммунитет, и от того, насколько внимательно родители относятся к здоровью малыша, зависит его будущее. Именно в это время посещать врача нужно раз в месяц.
Что важно в первый год:
- Регулярные осмотры педиатром – в первый месяц жизни, затем ежемесячно до года. Врач оценивает физическое и нервно-психическое развитие, дает рекомендации по уходу, питанию, вакцинации.
- Профилактические прививки. В первый год жизни ребенок получает защиту от гепатита В, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Вакцинация проводится в рамках Национального календаря прививок
- бесплатно.
- Скрининги. Неонатальный скрининг (на 36 генетических заболеваний) и аудиологический скрининг (проверка слуха) проводятся в роддоме. Их цель – выявить возможные патологии на самых ранних стадиях.
- Профилактика дефицитных состояний. По рекомендации врача детям назначают витамин D для профилактики рахита, а также при необходимости препараты железа.
Профилактические осмотры: не только «для справки»
С 1 года до 18 лет дети проходят регулярные профилактические осмотры – в декретированные возрастные периоды. Это не формальность и не «галочка» для школы или детского сада.
О том, почему осмотры так важны, мы поговорили с главным педиатром Тульской области Дмитрием Харитоновым.
Дмитрий Харитонов, главный педиатр Тульской области.
– В год врачи подводят итог развития ребенка в самый интенсивный период и прогнозируют состояние его здоровья в дальнейшем. Здесь проводят максимальный набор обследований, анализов и консультаций с врачами.
В три года ребенок готовится к детскому саду. На этом этапе важно понять, нет ли у него функциональных отклонений и определить, в какую группу пойти малышу.
Следующий осмотр важно пройти перед школой. Первый класс – это всегда повышенная психическая и физическая нагрузка, в том числе на зрение и осанку.
Следующий этап – завершение ранней школы. Специалисты оценивают, как идет развитие, насколько ребенок адаптировался к школе, оценивают осанку, работу желудочно-кишечного тракта. Все эти временные промежутки – знаковые для ребенка.
Ну а затем в 15-17 лет проводятся осмотры уже в рамках репродуктивного здоровья подростков. Девочек осматривают акушеры-гинекологи, а мальчиков – урологи-андрологи.
Не пропустить прием поможет «Медицинский помощник»
В детских садах и школах необходимы осмотры врачей проводят централизованно. А если ребенок не ходит в дошкольное учреждение или обучается дома?
– В первый год жизни ребенку нужно посещать врача минимум один раз в месяц. Чтобы родители не упускали важные визиты, в Тульской области разработали сервис «Медицинский помощник». Родителям позвонят из контактного центра и напомнят о необходимости визита, к нужным врачам пациента запишут автоматически.
После наступления одного года эта работа передается территориальной поликлинике. Напоминают о необходимости прохождения осмотра уже медсестра и участковый педиатр, – объяснил Дмитрий Харитонов.
Кстати, сервис «Медицинский помощник» в Тульской области – один из лучших в нашей стране. Это признали специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России во время недавнего визита в Тулу. Они предложили тиражировать практику в других регионах.
Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:
– У нас в регионе постоянно совершенствуется качество медицинской помощи детям. Сейчас на сопровождении службы находится более восьми тысяч детей. В детских поликлиниках работает «зеленый коридор» для многодетных мам. Когда в семье растет малыш, очень важно поддержать родителей.
Нужны ли платные обследования?
– В рамках профилактических осмотров предусмотрены все исследования, которые важно пройти в разные этапы взросления ребенка. Они бесплатны и помогают выявить самый широкий спектр патологий и отклонений развития. Никаких дополнительных обследований не требуется, – подчеркнул главный педиатр Тульской области.