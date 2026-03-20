Контрольная закупка Myslo: пробуем колбасу фуэт

В этот раз мы решили провести закупку колбасы. Докторскую и балыковую мы уже пробовали, а теперь решили остановиться на чем-то более изысканном. Так что в нашей дегустации — фуэт! Если еще не пробовали, обязательно изучите этот продукт.

Фуэт в переводе означает «кнут», отсылка ко внешнему виду продукта. Это сыровяленая тонкая колбаса, покрытая благородной плесенью. Её, кстати, счищать не нужно, просто нарежьте тонкими кусочками и наслаждайтесь.

Мы купили колбасу фуэт пяти торговых марок:

Cante Grande,

«Черкизово»,

Solemici,

«Егорьевская фабрика»,

Casademont.

Cante Grande

Цена: 449,99 руб. (2499 руб. за 1 кг).

Вес: 180 г.

Производитель: АО «Партнер Ф», Москва.

Состав: свинина, шпик, вода, соль нитритная (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия), комплексные пищевые добавки (специи: перец черный, горчичное семя, мальтодекстрин, декстроза, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещенный, антиокислитель — аскорбат натрия, экстракты специй: перец черный, ароматизаторы, рисовый крахмал, сироп глюкозы, дрожжевой экстракт), натуральный пищевой краситель кармин, стартовая культура.

Эта колбаса пахнет, как та самая, копченая, из детства! Настоящая финская салями, приятная, не пересолена, ощущаются специи. Маслянистая, жирная. Мы бы даже сказали, что вкусная. Но… на фуэт это не похоже. Совсем не сухая, плесени крайне мало, и нет особенного грибного оттенка вкуса.

Если просто хотите копченой колбасы — советуем. Если нужен конкретно фуэт — выбирайте что-то другое.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Черкизово»

Цена: 482,99 руб. (3219,93 руб. за 1 кг).

Вес: 150 г.

Производитель: ООО «ПИТ ПРОДУКТ», Ленинградская область, Кировский мкр-н, Синявинское г. п.

Состав: свинина, шпик, лактоза, молоко сухое, декстроза, ароматизатор, перец черный, регулятор кислотности (ацетаты натрия), антиокислитель (аскорбат натрия), соль, стартовые культуры, фиксаторы окраски (нитрат калия, нитрит натрия).

А вот здесь всё как нужно. В этой колбасе есть пряный специфический вкус с приятным грибным оттенком. Благородной плесени достаточно. Колбаса сухая, как и должно быть. Жира меньше, чем в предыдущем образце, но кусочки достаточно большие. Этому фуэту мы точно ставим зачет! Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Solemici

Цена: 299,99 руб. (2727,18 руб. за 1 кг).

Вес: 110 г.

Производитель: ООО «СолеРамичи», Московская область, г. Солнечногорск.

Состав: свинина, шпик, нитритно-посолочная смесь (соль пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), сыворотка молочная, молочный белок, декстроза, пряности (перец черный, мускатный орех, чеснок), ароматизатор (аромат салями), антиокислитель (аскорбат натрия), дрожжевой экстракт, стартовые культуры.

Честно скажем, до дегустации, исходя из личного опыта, эта колбаса была в фаворитах у автора, так что на нее делали большие ставки. Но когда мы попробовали эту колбасу в сравнении с другими, появились вопросики. Вкус, в том числе грибной, здесь настолько яркий, что сразу появляются мысли об ароматизаторах. И — состав на этикетке это подтверждает. По текстуре все хорошо. Колбаса сухая, приятная. С плесенью все тоже в порядке. Единственное разочарование — слишком явные оттенки ароматизаторов, напоминающие лапшу быстрого приготовления. Учитывая, что составы у других участников обзора тоже неидеальны, много баллов снимать за это не будем, но и в лидеры продукт не отправим. Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Егорьевская фабрика»

Цена: 245,99 руб. (2459,90 руб. за 1 кг).

Вес: 100 г.

Производитель: АО «Новая Столица», Москва.

Состав: грудинка свиная, филе куриных грудок, молоко сухое, молочный белок, нитритно-посолочная смесь (соль поваренная, фиксатор окраски нитрит натрия), клетчатка, декстроза, пряности и их экстракты: черный перец, мускатный орех, чеснок, горчица, антиокислители Е301, Е316, Е321, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, ароматизатор мяса, стартовая культура, краситель: гемоглобин, кармины.

Внешний вид удивляет. Плесень слишком белая, как будто колбасу просто покрасили. При нарезке кусочки жира выпадали, что тоже странно.

Колбаса очень пахнет приправами. Во вкусе ощущаются ароматизаторы. Причем играют они менее удачно, чем в предыдущем образце.

Колбаса мягкая, совсем не похожа на фуэт. Почти вся состоит из жира. Нам она не понравилась.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Casademont

Цена: 479,99 руб. (3199 руб. за 1 кг).

Вес: 150 г.

Производитель: ООО «ПИТ ПРОДУКТ», Ленинградская область, Кировский мкр-н, Синявинское г. п.

Состав: свинина, шпик, лактоза, нитритно-посолочная смесь (соль, консерванты (нитрит калия, нитрит натрия)), декстроза, перец черный молотый, антиокислитель (изоаскорбат натрия), чеснок, краситель (кармины), сахароза, стартовые культуры.

Эта колбаса сухая, выглядит так, как и ожидаешь от фуэта. Но вкус нам «не зашел». Кисловатый, совсем без грибного оттенка. Колбаса пересолена, а еще чувствуется неприятный привкус старого жира. Тоже мимо. Единогласно. Тем более за такую цену.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Черкизово» (3219,93 руб. за 1 кг).

Самый дешевый продукт — «Егорьевская фабрика» (2459,90 руб. за 1 кг).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — «Черкизово».