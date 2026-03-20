Стендап и чемпионат по армрестлингу: выходные в Туле

Открытый микрофон
20 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
ХУД. Туса
21 марта в баре «ХУД.» пройдет «ХУД. Туса».
Ташташлар
20 марта в Доме Белявского пройдет презентация арт-проекта «Ташташлар» от Кати Бузовой и Олега Агафонова.
Беговой клуб
21 марта в «Октаве» стартует беговой клуб.
Чемпионат по армрестлингу
21 марта в Туле пройдет чемпионат и первенство Тульской области по армрестлингу.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».