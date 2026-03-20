Есть такая работа — творить добро: как тулячка Карина Сурина посвятила свою жизнь добровольчеству

Карина рассказала, как люди попадают в волонтерство, как в нем остаются и уже не могут жить без того, чтобы помогать другим.

Уверены, что вы редко встречали в жизни настолько позитивных людей, как Карина. Девушка буквально светится! Это всё — побочный эффект от работы, которая действительно по душе.





Карине 26 лет, под ее началом работает более 100 тысяч волонтеров — год назад эта хрупкая девушка стала руководителем Ресурсного центра добровольчества Тульской области на базе Тульского областного центра молодежи.







У нее в команде семь сотрудников — все «волонтерят» всю сознательную жизнь.





Карина родилась и выросла в Тульской области, сейчас живет в Туле и не планирует покидать свою малую родину, даже если в столице ей предложат большие деньги.

— Я не из тех, кто сидит и думает: «О, сейчас бы рвануть в Москву!» — смеется девушка. — У меня нет грандиозных карьерных амбиций — все как-то получается само собой, когда я просто кайфую от того, что я делаю.

Тула прекрасна. Здесь моя семья, друзья и любимое дело. Я просто живу, делаю для своего региона всё, что могу, и надеюсь, что у меня это хорошо получается.

— Расскажи, как ты попала в «добрую секту»? Это же надо в какой-то момент жизни решить, что все свое свободное время ты даришь другим, ничего не получая взамен.

— Я никогда не могла оставаться в стороне, когда кому-то нужна была помощь. Наверное, все из детства. Меня так воспитали родители, я росла на добрых фильмах, мультиках и книгах.



Помню, когда я училась, в школе набирали волонтеров для работы на Олимпиаде 2014 года в России. Но мне было 14 лет, я не подходила по возрасту, и это разбивало мне сердце.

Позднее искали помощников на чемпионат мира по футболу в 2018 году — и тогда мне совсем немного не хватило, чтобы прикоснуться к этому легендарному событию. Но я смотрела, вдохновлялась, видела классные фотографии ребят с этих крупнейших мероприятий.

Когда поступила в университет, узнала про «Добро.рф». Этот сайт стал моей настольной книгой в телефоне — на нем я находила интересные события, в которых можно поучаствовать, или, наоборот, события, где ты очень нужен, чтобы помочь. Так все и началось.



Карина была участницей Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи на территории образовательного центра «Сириус» в 2024 году.





Карина несколько лет назад возглавляла региональное представительство Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Девушка вспоминает, что относиться бережно к природе она начала, еще будучи ребенком:

— Мама смеется, вспоминая, что в детстве я часто всех заставляла выключать в доме ненужный свет. Меня этому никто не учил, но почему-то я знала, что это правильно. Или, например, я всегда выключала воду, когда чистила зубы или намыливала посуду во время мытья. Очевидно же, что чистая вода не берется из ниоткуда и мы должны ее беречь. Как же я удивилась, что так делают далеко не все!

Тогда Карина и подумать не могла, что эковолонтерство станет для нее большой частью жизни.

— Я тогда работала в муниципальном волонтерском центре и занималась тем, что увлекала людей экологичным отношением к миру, проводила разные мастер-классы по переработке уже ненужных вещей: баннеров, чеков, пластика. Мне это все очень нравилось! А с 2021 года я пришла работать в волонтерский центр, и мое хобби переросло в полноценную работу, — вспоминает девушка.





С экоуроками волонтеры ездили и в дома престарелых, и в детские дома, и в центры реабилитации молодых инвалидов.

— Мы выезжали к ребятам, придумывали какие-то мастер-классы, квесты, квизы, — рассказывает Карина. — Нам всегда были очень рады. Всем было приятно, что к ним просто приходят, проявляют внимание и заботу.

Мы часто забываем, что тепло, которое мы можем дарить людям, гораздо важнее каких-то материальных вещей.

Есть ребята, которых я особенно полюбила. Бывает, они приходят к нам в Тульский центр молодежи на всякие праздники — от этих встреч всегда тепло на душе. Иногда пишут мне в соцсетях: «Почему ты к нам не приходишь?», а я с грустью отвечаю: «Пока не получается, но может быть, когда-нибудь еще прибегу».

Карина говорит, что приехать в любой реабилитационный центр может при желании каждый, — там всегда рады гостям. Можно позвонить в учреждение, узнать свободное время, прийти с концертом, мастер-классом или лекцией.

Важные мелочи, которые помогут спасти планету

По мнению девушки, каждый из нас может делать простые вещи, чтобы сберечь природу:

— Первое — сделать свое потребление более осознанным. Не покупать всякую ерунду: жвачки, открытки, наклейки. Носить с собой шопер в магазин, а не покупать пакеты.

С точки зрения экологии вредно все одноразовое. Если ты купил новенькую книгу, прочитал один раз и она у тебя пять лет валяется — совсем нездорово. Идеально — если ты ее перечитываешь, даёшь друзьям почитать. А если берёшь в библиотеке — вообще супер!





А еще можно приносить ненужное на сбор вторсырья. Например, в «Октаве» собирают макулатуру, крышки, железо и пластик.

Все ненужные вещи пойдут на переработку, а вырученные деньги — на благотворительность.

А еще ни в коем случае нельзя выбрасывать батарейки, их тоже лучше сдавать в специальные пункты.

— Батарейка отравляет около 20 квадратных метров земли — это место жительства одного крота и двух ежиков, — продолжает Карина. — Батарейки сильно окисляют почву, они очень токсичны.

Девушка уверена, что раздельный сбор мусора тоже помогает планете:

— Это только кажется, что у нас в регионе мало контейнеров для раздельного мусора, — присмотритесь, часто рядом с обычным баком стоит оранжевый. Он специально подготовлен для вторсырья — железа, стекла, пластика. Потом специальные машины увозят все это на досортировку.

Не нужно ставить у себя дома восемь разных ведер, достаточно двух: одно для вторсырья, второе — для органики.

Надеюсь, что экологично мыслящих людей станет больше и через сто лет наши потомки больше не будут покупать лишний мусор. Алкоголь и сигареты запретят, и их вообще не будет в мире. Люди станут больше ценить природу и придумают что-нибудь, чтобы мы не жили среди гор отходов.

«Волшебство не дает добровольчеству уходить

из моей жизни»

Год назад Карина стала руководителем Ресурсного центра по развитию добровольчества в Тульском областном центре молодежи.

— Это волшебное событие, которое не дало добровольчеству уйти из моей жизни! Такая ответственность — это непросто, но мне все нравится. Своей работой мы охватываем одновременно всех волонтеров и видим, как они растут у нас на глазах: из детей — в неравнодушных взрослых, — рассказывает Карина.

Год назад Ресурсный центр по развитию добровольчества Тульского областного центра молодежи переехал в настоящий «дворец»: для молодых активистов региона открыли арт-резиденцию ДКЖ.

Здесь не только современно и невероятно красиво, но и столько пространства для воплощения проектов в реальность, что можно в прямом смысле слова заблудиться.

— Каждый раз, когда кто-то приходит к нам в гости, мне сложно сдержать эмоции, хочется показать всю арт-резиденцию. Очень здорово, что у нас много помещений. Раньше, когда нужно было провести мероприятие, начиналась проблема: куда идти? где проводить? Звонишь в организации, ищешь свободные места… Теперь есть где развернуться, — делится девушка.





— Чем вы занимаетесь в центре добровольчества?

— Мы набираем волонтеров на разные нужды региона. Работаем по проекту «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети». Например, скоро наши ребята пойдут на субботник, чтобы в городах Тульской области стало чище. Каждую весну мы сажаем деревья. Впереди нас ждет множество добрых акций в преддверии Дня Победы. Большинство из них — дело рук волонтеров Победы.

Зачастую инициативные ребята творят добро и ничего не получают взамен. А мы — те люди, которые делают всё, чтобы труд волонтеров был отмечен. Мы помогаем им получить стипендии и награды, возим их на форумы, фестивали и события. Каждый год министерство молодежной политики региона и команда ТОЦМа организует масштабный праздник для всех тульских волонтеров «Доброволец года».

Кстати, Карина сама становилась добровольцем года в 2023 году.

— Награда с «Добровольца года» — самая ценная для меня, — говорит девушка. — Я тогда еще была эковолонтером, много чего делала, подала заявку и победила! В качестве приза мне подарили колонку «Алиса» и яркую толстовку — я обожаю ее! Она мягкая, теплая, с большой надписью: «Делаю добро для Тульской области».