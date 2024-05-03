Контрольная закупка Myslo: пробуем докторскую колбасу

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Колбаса «Докторская» — классика, без которой не обходятся завтраки, любимая дачная окрошка и неизменный оливье. Цены на один из самых популярных видов колбасы в стране разные, а что по вкусу?

Мы изучили составы и попробовали колбасу от пяти производителей:

«Клинский»,

«Дымов»,

«Останкино»,

«Вязанка»,

«Велком».

Докторская готовится по ГОСТу. В составе качественной колбасы вы найдете свинину, говядину, воду, куриные яйца или меланж, сухое или обезжиренное коровье молоко, соль, сахар и пряности, например мускатный орех или кардамон. Но есть нюанс: ГОСТ допускает использование пищевых добавок Е, в том числе глутамат натрия.

Быть в колбасе он может, но, по нашему скромному мнению, все-таки чем меньше добавок, тем лучше.

«Клинский»

Изготовитель: АО «Мясокомбинат Клинский», Московская обл., г. Клин.

Цена: 329,99 руб.

Вес: 400 г.

Состав: свинина, говядина, вода, меланж яичный, молоко сухое, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), мускатный орех, регуляторы кислотности, дигидропирофосфат натрия, трифосфат натрия, ацетат натрия, цитрат натрия, антиокислитель аскорбат натрия, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, сахар.

Состав почти у всех образцов, которые мы купили для дегустации, неприятно удивляет. Почти везде есть знаменитый глутамат натрия. Но, видимо, в случае с колбасой из супермаркета с этим придется смириться.

У этой колбасы приятная консистенция. Она не резиновая, не слишком яркого цвета. Запах тоже неплохой. На вкус очень даже приемлемо. Классический вариант колбасы, которую и на хлеб можно положить, и в салат.

Единственный минус — многовато соли. Но в целом эта докторская оказалась одной из самых вкусных.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Дымов»

Изготовитель: ООО «Дымовское колбасное производство», г. Москва.

Цена: 349,99 руб.

Вес: 500 г.

Состав: свинина, говядина, вода, яичный меланж, молоко питьевое, соль поваренная пищевая, сахар, регулятор кислотности (пирофосфат натрия), стабилизатор (полифосфат калия), антиокислитель (аскорбат натрия), пряности (мускатный орех), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), фиксатор окраски (нитрит натрия).

Эта колбаса похожа на предыдущую, но более светлая и с еще более приятной консистенцией. Она как будто немного мягче и нежнее.

Вкус оказался лучше, чем у колбасы предыдущего бренда. Она не такая соленая и кажется более натуральной. Специи добавлены в меру, без перебора. Нам понравилось!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Останкино»

Изготовитель: АО «ОМПК», г. Москва.

Цена: 199,99 руб.

Вес: 400 г.

Состав: свинина, говядина, вода, молоко коровье сухое обезжиренное, соль, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), сухой яичный меланж, регуляторы кислотности, пирофосфаты, ацетаты натрия, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота, кардамон, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия.

Докторская торговой марки «Останкино» понравилась нам уже меньше. Пахнет дешевой колбасой. Слишком соленая и кажется менее натуральной. Мясной вкус почти не ощущается, а во рту потом как будто остается жир.

Не худший вариант, но в сравнении с первыми он явно проигрывает. Весомый аргумент — цена. Стоит эта докторская гораздо дешевле, так что за свою стоимость получает не самые низкие баллы.

Бутерброд с такой колбасой мы бы не посоветовали, а вот на окрошку или в салат она вполне может сгодиться.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Вязанка»

Изготовитель: ЗАО «Стародворские колбасы», г. Владимир.

Цена: 319,99 руб.

Вес: 400 г.

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, продукты яичные, молоко коровье сухое, соль, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор: пирофосфаты, регулятор кислотности: трифосфаты, сахар, орех мускатный, антиокислитель: аскорбиновая кислота. В продукте возможно наличие следов горчицы, злаков, содержащих глютен и клетчатку, сельдерея и продуктов их переработки.

Самый яркий запах — у колбасы «Вязанка». Но это обман: на вкус она еще более «химическая», чем предыдущие. А еще в ней мы заметили сладость, которая играет скорее в минус, чем в плюс.

Из плюсов — отсутствие глутамата натрия в составе. Из минусов — текстура. Колбаса более резиновая и склизкая. Опять же, не рекомендуем для бутербродов, но в салат или окрошку она вполне может подойти.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Велком»

Изготовитель: ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“», Московская обл., г. Истра.

Цена: 319,99 руб.

Вес: 400 г.

Состав: свинина, говядина, вода, молоко сухое цельное, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), яйца куриные, сахар, регулятор кислотности: пирофосфат натрия, трифосфат натрия, пряности: мускатный орех, кардамон, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Внешне эта колбаса выглядела самой вкусной, на нее мы возлагали большие надежды. Но… не случилось. По текстуре колбаса хорошая, на вкус нам показалась странной. Кажется, что она немного подкопченная, но при этом с каким-то химическим привкусом. А еще в ней много жира. Из плюсов — отсутствие в составе глутамата натрия. Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Самый дешевый продукт — «Останкино» (199,99 руб. за 400 г).

Самый дорогой продукт— «Клинский» (329,99 руб. за 400 г).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции, — «Клинский» и «Дымов».