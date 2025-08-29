Контрольная закупка Myslo: пробуем балыковую колбасу

Фото Дмитрия Дзюбина.

Балыковая колбаса — варено-копченое колбасное изделие из свинины.

Свое название она получила благодаря части свинины, из которой ее готовят: мясо у позвоночника традиционно используют для приготовления балыка. На срезе рисунок «мраморный»: колбаса состоит из крупных кусков мяса и шпика.

Сегодня Myslo продегустировал колбасу этих брендов:

Цена: 89,99 руб. за 100 г.

Состав: свинина, вода, соль, пищевые растительные волокна (пшеничные), регуляторы кислотности пирофосфат и трифосфат натрия, экстракты специй (перец черный, перец белый), декстроза, горчица, чеснок, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор для окраски нитрит натрия).

Внешне колбаса выглядит неплохо: на срезе плавный «мраморный» градиент с обилием жирных ниточек. Цвет нежно-розовый, как надо.

Пахнет копченостями, но несильно. Текстура однородная, но на вкус — пустышка. Только в послевкусии чувствуется легкая кислинка.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 149,90 руб. за 100 г.

Состав: свинина, шпик, говядина, вода, соль, специи натуральные, фосфат пищевой, каррагинан, крахмал ацетилированный, глутамат натрия, эриторбат натрия, нитрит натрия.

Выглядит и пахнет колбаса хорошо: в ней меньше жира, а аромат тоньше и больше напоминает мясо.

Вкус нам понравился — некоторые дегустаторы даже взяли второй кусочек. Колбаса не пересолена, обладает умеренным вкусом и немного напоминает ветчину.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 74,90 руб. за 100 г.

Состав: свинина, вода, посолочная смесь (соль, фиксатор для окраски нитрит натрия), черный перец, мускатный орех, ароматизатор, регулятор кислотности трифосфат натрия, глюконо-дельта-лактон, стабилизатор моногидропирофосфат натрия, антиокислитель аскорбиновая кислота, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель кармины.

В колбасе «Черный кабан» много жира, жестких мясных вкраплений и жилок. Запах слишком интенсивный и навязчивый — будто переборщили со специями. К слову, на вкус этот образец оказался довольно пресным.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 145,9 руб. за 100 г.

Состав: свинина, говядина, шпик, вода, крахмал картофельный, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е450, Е452, декстроза, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизатор идентичный натуральному, пряности и их экстракты, регулятор кислотности Е451, фиксатор окраски — нитрит натрия).

Текстура у колбасы этой марки не лучшая: слишком много жестких жилок и крупных кусков жира; напоминает плотно спрессованную мокрую бумагу.

Запах слишком навязчивый и сильный. Вкус солоноватый — много такой не съешь.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 74,20 руб. за 100 г.

Состав: свинина, говядина, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор для окраски нитрит натрия), сахар-песок, перец черный, кардамон, мускатный орех, антиокислители, стабилизаторы, усилитель вкуса.

«Авторскую» балыковую от этого бренда мы доедать не стали. Всему виной — ощутимый химический привкус (вполне вероятно, что на производстве переборщили со специями или усилителем вкуса). Некоторые дегустаторы отметили, что эта колбаса напоминает консервированную ветчину.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Самая дорогая балыковая колбаса — «Ближние Горки» (149,90 руб. за 100 г).

Самая дешевая балыковая колбаса — «У каждого своя Деревня» (74,20 руб. за 100 г).

Самая вкусная балыковая колбаса , по мнению редакции Myslo, — «Ближние Горки».