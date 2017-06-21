Как приготовить мясо и овощи на природе

Какое лето обходится без посиделок на природе? Залог удачного пикника — сочный и вкусный шашлык. Как правильно выбрать и приготовить мясо на гриле, рассказывает технолог племенного хозяйства «Лазаревское».

Как выбрать хорошее мясо?

Успех вкусного шашлыка на 90% зависит от правильно выбранного мяса. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид. Свежее мясо должно быть однородного цвета, без черных краев и постороннего запаха. В нем не должно быть крови, слизи и жидкости.

Цвет свежего мяса на разрезе — ярко-красный. Многие ошибочно считают, что лучшее мясо — парное, то есть которое пролежало меньше трех часов после убоя. Но для шашлыка такое совсем не годится, оно будет жестким и невкусным. Лучше всего на гриле получается охлажденное мясо. Однако продавцы частенько обманывают клиентов, выдавая разморозку за охлажденное. Чтобы не попасть в эту ловушку, знайте: свежее мясо не бывает слишком влажным и не оставляет мокрого следа.

Хотите узнать, свежее ли мясо на прилавке? Пощупайте его! Если рука осталась сухой, перед вами качественный продукт.

Важный показатель свежести — консистенция. Свежий кусочек — всегда плотный. Если вы нажмете на него пальцем, образующаяся при этом ямка быстро выровняется. А вот в залежалой продукции углубление сохранится.

Где найти свежее мясо?

Многие по привычке отправляются за мясом на рынок, но будьте осторожны! Не стоит делать покупки у непроверенных продавцов, иначе рискуете получить не только невкусный, но и опасный для здоровья продукт.

Лучше выбирать мясо у местных, завоевавших авторитет, производителей. Как правило, производители, которые работают на местном рынке, сильно дорожат своей репутацией, поэтому относятся к качеству особенно тщательно. Да и товар на прилавках оказывается быстро и не залеживается.

В племенном хозяйстве «Лазаревское», которое находится недалеко от Тулы, производят только экологически чистые продукты. В ПХ действует принцип «от поля до прилавка». Хозяйство осуществляет всю линейку производства самостоятельно — от выращивания кормов и производства мяса до его последующей переработки.

Животных не кормят антибиотиками и стимуляторами роста. А за их здоровьем пристально следят ветеринары. Поэтому мясо из «Лазаревской лавки» всегда вкусное и полезное!

А вот овощи и фрукты для пикника лучше выбирать на местном рынке или в ларьке. Как правило, там овощи самые свежие, и не обработанные химикатами.

Секрет удачного шашлыка — идеальный маринад

Для того, чтобы мясо хорошо прожарилось и не подгорело его нужно нарезать кусками среднего размера, такими, чтобы можно было их сжать в кулак, либо продолговатыми ломтиками, которые можно нанизать на шампур волной. Важно избавиться от пленок и лишнего жира, иначе они будут сдавливать мясо, и весь сок выльется из него. А резать мясо нужно поперек, чтобы оно не сжималось во время готовки.

Мариновать можно только в неокисляющейся посуде — нержавейке или стеклянной таре. Длительность зависит от жесткости мяса и времени, которое у вас осталось до пикника. Чем быстрее собираетесь жарить шашлык, тем более выраженный вкус должен быть у маринада. Если хотите замариновать мясо как можно быстрее, не нарезайте лук кольцами, а потрите его на терке.

Рыбу достаточно выдержать всего 45 минут, а куриный шашлык можно жарить уже через полчаса.

Многие ценители шашлыка вообще недобавляют в маринад уксус и майонез, только специи. Однако большинству привычнее все-таки традиционный рецепт: лук, уксус, черный перец и соль.

Идеи для маринада

Лимонный: на 2 кг мяса: сок двух лимонов, 2−3 луковицы, 4 столовые ложки оливкового масла, черный перец горошком, лавровый лист.

на 2 кг мяса: сок двух лимонов, 2−3 луковицы, 4 столовые ложки оливкового масла, черный перец горошком, лавровый лист. Кофейный: на 2 кг мяса: 4 ст. ложки оливкового масла, 4 головки лука, 1 л. горячего, но не кипящего кофе. Залить мясо и оставить остывать при комнатной температуре. После этого поставить в холодильник мариноваться на 6 часов.

на 2 кг мяса: 4 ст. ложки оливкового масла, 4 головки лука, 1 л. горячего, но не кипящего кофе. Залить мясо и оставить остывать при комнатной температуре. После этого поставить в холодильник мариноваться на 6 часов. Гранатовый: на 1 кг мяса: два стакана гранатового сока, несколько пучков зелени — кинза, мята, базилик, молотый перец, одна большая луковица. Это любимый маринад на востоке, отлично подходит для баранины и свинины. Выдерживать в нем мясо нужно не менее 10 часов.

на 1 кг мяса: два стакана гранатового сока, несколько пучков зелени — кинза, мята, базилик, молотый перец, одна большая луковица. Это любимый маринад на востоке, отлично подходит для баранины и свинины. Выдерживать в нем мясо нужно не менее 10 часов. Кефирный: на 2 кг мяса: литр нежирного кефира или натурального йогурта, четыре луковицы, специи и приправы по вкусу. Маринад подходит для куриного мяса и нежесткой говядины.

на 2 кг мяса: литр нежирного кефира или натурального йогурта, четыре луковицы, специи и приправы по вкусу. Маринад подходит для куриного мяса и нежесткой говядины. На минеральной воде: 1,5 литра газированной минеральной воды, зелень, 3 луковицы, соль, специи по вкусу. После 4−5 часов в таком маринаде даже жесткое мясо станет нежным.

Рецептов маринадов для шашлыка очень много. Каждый добавляет свои любимые ингредиенты: соевый и бальзамический соус, мед, алкоголь. Но можно приобрести и уже готовый вариант.

Племенное хозяйство «Лазаревское» предлагает тулякам попробовать фирменный свиной шашлык «Экстра». В нем ровно кусочки свежего мяса уже аккуратно нарезаны и залиты натуральным маринадом. Вам остается только приготовить их на костре и наслаждаться чудесным вкусом!

Жарить шашлык специалисты советуют на березовых дровах и углях. Именно это дерево сохраняет нужную температуру до трех часов. Жидкость для розжига лучше не использовать, потому она не выветрится полностью, а подарит свой специфический запах мясу.

Мясо следует достать из холодильника примерно за полчаса до готовки. Сначала шашлык желательно жарить при сильном жаре, а затем потомить на тихом.

Разбавить мясной пир на природе помогут приготовленные на огне овощи. Их можно запечь на гриле или мангале. Большинство овощей достаточно просто смазать растительным маслом. Мариновать нужно только картофель и грибы.

Шампиньоны отлично сочетаются с пряными травами и майонезом, а картофель с чесноком и оливковым маслом. Нужно помнить, что нельзя класть на решетку сразу все овощи. Дольше всех готовятся цукини и баклажаны, чуть меньше помидоры и шампиньоны и меньше всего времени потребуется на прожарку перца и лука.

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