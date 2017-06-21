Тульские кинологи: Человека можно обмануть, собаку – никогда!

Фото Дмитрия Дзюбина.

21 июня в России отмечается День кинолога. Накануне праздника сотрудники тульского кинологического центра МВД рассказали, как учат собак находить взрывчатку и наркотики, и как хвостатые раскрывают громкие преступления.

Любовь Ватулина:

«Собаки нас изучают гораздо раньше, чем мы их»

– Я работала в следственном изоляторе, когда мне предложили попробовать себя в роли кинолога. Не могла не согласиться, потому что очень люблю животных, да и в моем доме всегда были собаки.

Учиться приходилось всему. Человеку, который никогда не занимался кинологией, сложно понять даже как правильно управлять поводком. Каждая собака – как ребенок, к ней нужно подобрать ключик, понять, что она из себя представляет. Одинаковых животных нет, у всех разный характер. И в этом главная сложность.

Но когда подход найден, собака и кинолог становятся одним целым и понимают друг друга с полувзгляда.

Кстати, собаки изучают нас гораздо раньше, чем мы их. А нам нужно несколько месяцев.

Чтобы овладеть всеми нужными на службе навыками, собаке требуется два года. Почти все щенки из питомников подходят для службы, вопрос только в выборе направления подготовки. Сейчас в кинологическом центре МВД в Туле служат 47 собак: восточно-европейская, немецкая, бельгийская и белая швейцарская овчарки, лабрадоры, золотистые голден ретриверы, спаниели.



На тренировках кинологи надеваю специальные костюмы и рукава, которые защищают от укусов собаки. Но настоящему преступнику не поздоровится.

Почти у каждой собаки на счету десятки раскрытых преступлений. Собаки могут то, что неподвластно человеку. Мой первый сослуживец – Фреста. Я помню, как мы выехали на поиски трупа 18-летней девушки. Несчастную изнасиловали и убили шесть человек. Преступники спрятали труп. Задержанный по делу показал примерное место, но полиция не могла ничего найти. Мы с Фрестой обследовали огромное поле, и она безошибочно показала место! В итоге преступники оказались за решеткой. И, конечно, это не единственный подвиг. Мы с Фрестой проработали много лет вместе, а потом, когда она ушла на пенсию, я забрала ее жить домой.

Сейчас, кинология – наше семейное дело: мы с мужем работаем вместе, старшая дочь учится на ветеринара, и младшая проводит все каникулы в кинологическом центре. У нас дома четыре собаки – две немецкие овчарки – Ежевика, лабрадор Дива, спаниель Мачо и цвергшнауцер Моня.

Лабрадор Дива – очень ласковая толстушка. Но когда дело касается работы, все меняется. Обнаружить имитатор взрывчатки в машине ей удалось за несколько секунд.

Все собаки ездят с нами на службу, а вечером, как и мы, отправляются домой. Правда, Моня не выезжает на преступления, это наша личная собака.



Моня, несмотря на свои миниатюрные размеры,

находит наркотики и взрывчатку не хуже больших овчарок.

У цвергшнауцеров отличная острота чутья, поэтому она обучена всему, что умеют большие псы и с удовольствием участвует в показательных выступлениях. А еще Моня держит в страхе всех больших собак в кинологическом центре и совсем не ощущает себя беззащитной малышкой!

Иван Ватулин:

«Если б не собачий нос, глухарей было бы больше!»

- У меня была простая беспородная собака, смесь овчарки и лайки, когда я еще работал участковым. Она задерживала жуликов и ночами дежурила со мной. Ее никто не обучал, но она защищала меня, как могла, и всегда прикрывала спину. Однажды она ждала меня в машине, и кто-то, вероятно, подошел к ней и начал провоцировать. Когда я вернулся, от обшивки ничего не осталось. Вот так она охраняла! Хорошо, что ей не удалось сбежать, хулиганам бы не поздоровилось.

Собаки – наша семья, мы им доверяем больше чем кому-либо. В кинологический центр меня привела жена. И здесь сбылась моя мечта – работать с собаками. Мы ищем наркотики, оружие и взрывчатку. Собачий нос способен распознать более 2 500 запахов, без них раскрыть преступления было бы сложнее. Преступники стараются замаскировать запах наркотиков, примешивают другие ароматы.

Человеку покажется, что в помещении просто приятно пахнет, но собаку не проведешь.

Преступники скрывают запрещенные вещества, натирают ими одежду, но обмануть можно человека или машину. Собаку – никогда!

Многие спрашивают: вы кормите собак наркотиками, чтобы они научились их находить? Конечно, нет!



Все имитаторы хранятся в плотно закрытых банках, чтобы запах не выветривался.

При таких условиях они служат кинологам около года.

Собак обучают с помощью специально произведенных имитаторов с запахом наркотиков или взрывчатых веществ. Животные запоминают запах, а потом просто ищут такой же. Мы не мучаем здесь животных, как можно плохо поступать со своими друзьями?



Во время общения с кинологами журналисты поучаствовали в тренировке 11-месячной собаки Лаймы. Человека со спрятанным имитатором запаха амфетамина собака определила без труда.

В нашей работе много героических историй. Однажды был выезд в Богородицк, когда изъяли большой цех по производству наркотиков. Там было столько запахов, что собака там просто обалдела. Она пробежала и сразу нашла таз с наркотиками, в другой комнате – уже расфасованные вещества, ингредиенты для их изготовления. Преступникам дали большие сроки.

А не так давно полицейские попросили помощи в поиске оружия в доме в Воловском районе. Собака обнаружила более 40 наименований взрывчатых веществ, боевых пулеметов, автоматов, пистолетов и патронов. Но самое главное, все это лежало в разных местах. Многое могли бы не найти! Изначально собака нашла сначала снаряды времен ВОВ, потом боевое оружие. Оружие и взрывчатку нашел мой заслуженный пес кокер-спаниель Мачо.

Наши собаки – герои. Но, честно говоря, все собаки умные, даже не дрессированные. Посмотрите на дворовых псов! Они переходят дорогу на зеленый свет светофора. Не все люди так себя ведут.

Алексей Егрин:

«Собака – наш главный друг»

- Я обожаю бельгийских овчарок. И стараюсь всегда работать именно с этой породой. Это очень умные собаки с сильной психикой, схватывают все на лету и не забывают навыков. Бельгийские овчарки почти идеальны для кинологии: быстрые, подходят для задержания и при этом отлично идут по следу. Собаки помогают раскрывать многие преступления. Как-то мы с собакой раскрывали разбойное нападение. К дедушке в квартиру ночью пробрались неизвестные и украли медали. Собака искала след по полю, на котором совершенно было не видно следов. Человеку такое бы не удалось. В итоге мы выяснили, в каком месте была машина, в которую сели преступники. Их вычислили.

Раскрытие таких преступлений – результат постоянных тренировок собаки. По уставу мы должны заниматься с собаками два-три раза в неделю. Но, конечно, все кинологи проводят с ними гораздо больше времени. Не забывают даже в выходные.



Алексей Егрин: "Бельгийские овчарки очень выносливые.

Многочасовые тренировки для них - удовольствие".

Мы с Гардиком не только сослуживцы, но и друзья. Вместе работаем, ездим на соревнования. Когда он добивается успехов, я всегда им очень горжусь. В нашей работе нельзя служить только по приказу, должна быть еще и личная заинтересованность. Только тогда собака и кинолог будут настоящей командой.

Ирина Шумова:

«Управлять сильными собаками – настоящее счастье!»

- Я работаю в конвойной службе вместе с ротвейлером Герой. С этой породой я работаю уже 18 лет. Мой первый щенок был домашним, а потом я воспитала его, и он заступил на службу, на которой провел 10 лет. С тех пор я окончательно влюбилась в эту породу.

Ротвейлеры - очень умные, преданные, они быстро соображают и нападают без предупреждения, поэтому считаются лучшими охранниками.

Мне нравится управлять этими сильными серьезными собаками. Это такой адреналин! Я перевелась в Тулу из другого города, и сразу же попросила себе ротвейлера. Я благодарна руководству, что они пошли мне на встречу и помогли купить эту собаку. Это настоящее счастье!

В тульской конвойной службе ротвейлер один. И его обычно выставляют на самых опасных преступников. Именно Гера сопровождала одного из самых страшных тульских убийц – Сирожиддина Шералиева, лишившего жизни пятерых человек на Косой Горе.

Гера агрессивно себя ведет на службе. Бывают ситуации, когда подозреваемые и обвиняемые очень вызывающе себя ведут, повышают голос, показывают неприличные жесты. Когда они начинают размахивать руками, это очень злит собаку. Она встает на задние лапы, рычит. И сразу все выпады со стороны подозреваемых прекращаются. Потом они даже умоляют убрать собаку, потому что бояться выходить.



С ротвейлером Герой шутки плохи.

Она сопровождает самых страшных убийц и крупные преступные группировки в судах.

Но такая она только на службе. Гера – дома как кошка, очень ласковая, настоящий любимец семьи. Она очень хорошо относится к ребенку, и мой супруг от нее без ума. В нашей квартире у собаки есть отдельная комната.

А еще Гера очень любит мягкие игрушки. Она забирает их в комнате у ребенка и относит к себе. А потом, когда муж приходит с работы, и она делится с ним игрушками, так проявляет свою любовь.