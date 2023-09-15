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Где в Туле поесть сырный суп
Текст и фото: Евгения Королева.

Где в Туле поесть сырный суп

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Классический сырный суп родом из Франции — это самые разные сорта сыра: от горгонзолы до чеддера. Мы считаем, что именно сырный суп осенью — просто мастхэв. Myslo продегустировал его в ресторанах Тулы и выбрал самый вкусный.

Ресторан «Томато»

Вес: 250г
Цена: 225 руб.
Время ожидания: 15 мин

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Соотношение цены и качества в «Томато» обычно радует: недорого и вкусно. Всего за 225 рублей мы получаем небольшую порцию нежного супа, гренки и… Всё?

А где же дор блю, который так красиво лежит на поверхности на фотографии в меню? Чуть позже мы нашли маленький подтаявший кусочек на дне тарелки, и выглядел он очень уж маленьким и грустным. Сам суп неплох, но отчетливо прослеживается слегка химозная нота будто бы бульонного кубика. Может, показалось? Но наша оценка все же — 3 из 5.


Гастробистро «What else?»

Вес: 360г
Цена: 340 руб.
Время ожидания: 10 мин

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На веранде ресторана нам довелось попробовать действительно СЫРНЫЙ крем-суп. Стильная подача, густой, насыщенный суп, с щедрой порцией холодной горгонзолы, медленно тающей в горячей основе. Хорошо чувствуется знакомый вкус плавленного сыра вроде «Дружбы» или «Хохланда».

Редакция ставит 4,5 из 5: не хватило сухарей или тостов, но это уже субъективщина. 

Кафе «Суп с котом»

Вес: 300 г
Цена: 300 руб.
Время ожидания: 7 мин

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Дорогие читатели, помните, что здесь заказ совершается у стойки, а не за столиком, чтобы не сидеть с глупым видом, как наш корреспондент, и ждать официанта.

Подают суп с двумя тостами, зеленью и сухарями. Хлеба тут уж точно не пожалели, а вот насчет сыра — большой вопрос. Блюдо больше похоже на огромную тарелку безвкусного бешамеля. Суп очень пряный, наваристый, плотный и сытный, но «сырности» практически нет. Наша оценка — 3 из 5.

«ВкусВилл»

Вес: 260г
Цена: 252 руб.
Время ожидания: 2,5 часа

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Мы также решили заказать сырный суп-пюре с доставкой на дом из «ВкусВилла». Поэтому подачу оценивать не будем.

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Суп оказался густым и нежным, но в нем не хватило насыщенности вкуса. Пресновато, ребята! Выручили хрустящие маслянистые гренки из белого хлеба. Если бы не они, наша оценка была бы «удовлетворительной», теперь же — твердая 4.

Пиццерия «Престо»

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Вес: 300 г
Цена: 390 руб. 
Время ожидания: 10 мин

Главной задачей нашего эксперимента было найти самый вкусный сырный крем-суп. И мы нашли его в «Престо».

Приятный аромат, насыщенный, сливочный, слегка подкопченый вкус сыра, да к тому же со свежими креветками — это попадание точно в цель. Этот суп дороже, чем все остальные, но он того стоит. Хочется еще! Это твердая пятерка.

 

Самый дорогой и самый вкусный — «Престо»

Самая большая порция — «What else?»

Самый красивый: «Суп с котом», «What else?»

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