Что бесит «мужа на час»

Сегодняшний гость нашей специальной рубрики — «муж на час». Так называют мастеров по вызову, которых нанимают для несложного бытового ремонта или других услуг, требующих «мужской руки». Починить выключатель, прибить полочку, заменить уплотнитель в стеклопакете — всё это под силу нашему визави. Что же может вывести его из себя?

Когда приходится выполнять двойную работу без предупреждения. Каждый третий вызов — именно такой. Звонят, просят приехать поменять розетку. Заезжаю в магазин, покупаю розетку, еду на адрес. Предъявляю покупку и чек на неё. И вдруг выясняется, что её нужно не только присоединить и прикрутить, но ещё и вырезать посадочное место в стене, проштробить канал под провод, подсоединить всё к электрощиту… Разумеется, это совсем другой объем работы. Говоришь, что изначально речь шла только о замене розетки. И слышишь гениальный ответ: «Ну да, всё правильно! Сейчас она у меня в коридоре, а я хочу заменить, чтобы была на кухне!» Как говорится, комментарии излишни. А когда озвучиваешь итоговую стоимость работ — начинается отдельная песня… Когда клиент «сливает» заявку. Поступает звонок, обговариваются условия, место, время, стоимость работ. Приезжаешь в назначенный час, а тебя встречает закрытая дверь. И тут два сценария. Либо клиент начинает извиняться и говорит, что скоро подъедет, нужно «чуть-чуть подождать», и так несколько раз. А потом, когда ты уже закипаешь и в очередной раз набираешь номер, выясняется, что «абонент временно недоступен». И второй сценарий — человек просто банально «сливается»: «Ой, а я уже другого мастера вызвал, ваши услуги не требуются». И никого не волнует, что ты потратил время, сжёг бензин, чтобы приехать на адрес, где ничего не получится заработать. Когда одновременно на один адрес вызывают нескольких мастеров. Звучит комично, но в моей практике такие случаи бывали. Мне просто любопытно: на что рассчитывают такие клиенты? Что мы начнём сражаться за заявку и устроим поединок на отвёртках и гаечных ключах? Бред! Когда фразу «Муж на час» воспринимают слишком буквально. Бывало и так, что хозяйка квартиры предлагает вместо ремонта заняться… хмм… Скажем так, более интимными делами. Извините, мадам, но я не «мальчик по вызову», а мастер по вызову. Причём такие дамы каждый раз искренне удивляются, когда я им отказываю. Видимо, в их понимании мужчина должен сразу воспылать к ним страстью. Какой-то сексизм наоборот, честное слово… Когда предлагают взломать замок без документов. Взлом заклинивших замков — довольно распространённая причина вызова. Приезжая на такую заявку, я всегда прошу показать паспорт с пропиской, чтобы убедиться, что человек действительно живёт в этой квартире. Всё это я обязательно снимаю на видео — эта запись может избавить от проблем с полицией. Когда начинают юлить и вилять, мол, паспорт дома/в машине/на даче/на работе, предлагаю вызвать на место родственника с паспортом или сотрудника полиции. Если клиент не соглашается — сразу прекращаю общение. И опять — впустую потраченное время и нервы. Когда пытаются расплатиться алкоголем или едой. Этим часто «грешат» пенсионерки. Кто-то суёт бутылку не самой хорошей водки, завёрнутую в полиэтиленовый пакет, кто-то предлагает «щец похлебать». Уважаемые! Прошли времена, когда можно было вызвать «на халтуру» сантехника из ЖЭКа, который за «пузырь» поменяет в ванной кран. А я обедать предпочитаю дома. Так что самой лучшей благодарностью будет оплата согласно прейскуранту. Ну и от «чаевых» я тоже никогда не откажусь. Когда «стоят над душой». А здесь контингент прямо противоположный — бодрые дедушки, которые наперёд знают, как и что нужно делать. Правда, почему-то не делают, а вызывают мастера. Не те шурупы используешь, не так отвёртку держишь, не тем сверлом сверлишь… Через 10 минут общения с таким «всезнайкой» хочется собрать инструменты и оставить его с раскуроченной проводкой наедине. Двуличность. Даже не знаю, как назвать это качество… Но пусть будет двуличность. Клиенты приходят ко мне через профильный сервис, где отзывы — залог успешной работы, а рейтинг — гарантия того, что люди будут видеть твой профиль и примеры выполненных тобой работ. Поэтому я каждого клиента прошу оставить отзыв в интернете в обмен на небольшую скидку. Иногда случается так: ты сделал работу, получил оплату, клиент доволен, ты доволен — всё хорошо. А потом — вжух! — отрицательный отзыв и одна «звезда» в рейтинге. Начинаешь думать: «Что не так?» Пытаешься дозвониться до клиента — звонки сбрасываются. Что в головах у таких людей?! Бесит!

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