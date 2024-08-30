Где поесть ризотто в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Ризотто — это итальянское блюдо из риса, который тушат в бульоне и подают с разными ингредиентами: мясо, птица, морепродукты, грибы, сыр (как правило, это мягкая сливочная страчателла).

Myslo оценил ризотто в:

Цена: 550 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 9 мин.

Рис альденте в нежном сливочном соусе служит отличным фоном для яркого вкуса морепродуктов. Ароматный кальмар хорошо жуется, его много. Благодаря особому способу приготовления моллюск обладает привкусом «дыма». Вкус кальмара интенсивный, глубокий и сложный.

Блюдо украшено икрой, которая слегка подтаяла от жара риса. Горечь рукколы рифмуется с «рыбными» и «дымчатыми» вкусами, практически не оттеняя их.

Ризотто из «Дружбы», пожалуй, одно из лучших по соотношению вес-цена-качество. Однако обилие морепродуктов пришлось нам не по вкусу. Этот ризотто подойдет для ценителей морских деликатесов.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 300 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 14 мин.

Ризотто в «Пилоте» — явление неоднозначное. Вроде все есть: рис, черри, песто, сыр (рискнем предположить, что это пармезан), в небольшом количестве затесался кальмар. Только вот вместо гармоничной картины, в которой каждый вкус слышится по-отдельности и формирует общее представление о блюде, получилось невнятное «серо-буро-малиновое» нечто. Ингредиенты пропитались жиром и неясным вкусом то ли кальмара, то ли шпината, образуя горячую съедобную биомассу: закидывай харчи ложкой в рот и не бойся упустить что-нибудь вкусненькое.

Зато этот ризотто умеет пускать эффектную сырную паутинку, как образцовый «мак энд чиз».

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 520 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 4 мин.

Из нескольких вариантов мы выбрали ризотто со страчателлой. И не прогадали: сочетание альденте риса с нежным сыром всегда выигрывает. Ярко-оранжевый цвет блюду придает соус из сливок и томатного соуса — приятный акцент в классическом рецепте. В блюде присутствует резкий рыбный вкус: либо ризотто приготовлен на рыбном бульоне, либо так сыграл томатный соус. Он показался нам слишком навязчивым и неуместным: к концу порции жевать рыбный рис было не так вкусно. Зато ростки базилика придают свежести и немного уравновешивают насыщенные ароматы.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 540 руб.

Вес: 260 г.

Время ожидания: 39 мин.

Более чем через полчаса нам принесли ризотто с жирной сырной шапкой. Если в «Пилоте» блюдо еще подавало хоть какие-то надежды, то здешнее ризотто есть невозможно. Твердый (оттого, что недоваренный) рис и другие составляющие пропитались вкусом и ароматом лука. Сам лук тоже тут: сковырните расплавившийся сыр и увидите пластинки свежего (не вареного, не пассированного) лука, который отчетливо хрустит на зубах. Белые грибы потеряли свой вкус и разваливаются во рту. Единственная характеристика сыра — жирно и пресно.

Прецедент для рубрики «Где поесть» — мы попросили вернуть деньги за блюдо. Есть «пасту на итальянский манер» нам не захотелось, несмотря на голод.

Вполне возможно, что традиционная русская кухня у поваров трактира «Первакъ» получается намного лучше. Но ризотто — точно не их конек.

Оценка: 1 из 5 баллов.

Цена: 890 руб. (с учетом будничной скидки в 15% — 756 руб.).

Вес: 346 г.

Время ожидания: 8 мин.

Если в «Дружбе» соус для риса был жирноват, то поварам Brera удалось приготовить в меру нежный альденте рис с богатым вкусом. Телячья вырезка в сладковатом соусе буквально тает во рту. Настоящим украшением блюда стал кисло-сладкий лук шалот — яркий акцент на фоне сдержанных риса и мяса.

Единственный минус — лисички, распробовать которые нам не удалось. Они похрустели на зубах, но яркого самостоятельного вкуса мы не почувствовали. Тем не менее отсутствие лисичек не сделало хуже ризотто из Brera — оно по-прежнему остается лидером в сегодняшней подборке.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — Brera (890 руб.; с учетом будничной скидки в 15% — 756 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Пилот» (300 руб.).

Самые маленькие порции — «Пилот» и Bottega Toscana (250 г).

Самая большая порция — Brera (346 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Brera.