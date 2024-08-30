За здоровой осанкой и красивой походкой – в «ФизиоЗдоровье»

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Специалисты клиники знают, как избавить вас от боли и вернуть легкость движениям.

Подводное вытяжение по-новому

Гаджеты, работа за компьютером, привычка сутулиться и малоподвижный образ жизни могут привести к проблемам с осанкой. Если вы сталкиваетесь с болями в спине, заняться решением этой проблемы вам нужно как можно быстрее. Без помощи специалистов заболевания опорно-двигательной системы не исчезнут, а вот работать, заниматься спортом и даже ухаживать за собой станет сложнее.

Клиника «ФизиоЗдоровье» специализируется на лечении проблем опорно-двигательного аппарата. Здесь используют современные методы физиотерапии, которые помогут решить не только эстетические, но физические проблемы со спиной. Одна из методик, которая хорошо себя зарекомендовала, – подводное вытяжение. Ее применяют при лечении сколиоза, болей в спине, межпозвоночных грыж и многого другого.

В центре установлена автоматизированная система, позволяющая обеспечить адекватную для конкретного пациента тягу. Не сравнивайте этот способ вытяжения с тем, что применяли раньше: здесь не вешают грузы, а варьируют нагрузку с точностью до килограмма. Такой подход к проведению процедуры исключает человеческий фактор и возможность ошибок.

У аппарата, установленного в клинике «ФизиоЗдоровье», есть разные режимы работы, в том числе он может давать непостоянные нагрузки, если этого требует назначение врача.

Подводное вытяжение всегда назначается в комплексе с другими физиопроцедурами. Их перечень определяет физиотерапевт, принимающий в клинике.

Ортопедические стельки – фундамент хорошего самочувствия

Любая терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата должна учитывать состояние стоп. Именно поэтому реабилитация обычно сопровождается подбором ортопедических стелек. Они могут скорректировать неравномерное распределение нагрузки, снять усталость и напряжение.

В клинике «ФизиоЗдоровье» подбирают и изготавливают ортопедические стельки Formthotics. Они были разработаны в Новой Зеландии и так хорошо себя зарекомендовали, что их стали использовать в своей клинической практике врачи 56 стран мира.

В чем секрет популярности Formthotics?

Инновационный материал, имитирующий упругий влажный песок. Он помогает снять нагрузку, уменьшить риск падений и травм, а также улучшить равновесие и нагрузку. Благодаря этим свойствам Formthotics используют не только люди с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, но и профессиональные спортсмены, а также беременные женщины.

Внимание к деталям. Индивидуальные ортопедические стельки Formthotics учитывают все нюансы строения вашей стопы. Технология изготовления анализирует ее состояние в разных положениях, когда вы стоите и двигаетесь.

Помощь всей семье. Линейка Formthotics включает в себя модели для детей и взрослых. Детям они помогают формировать правильный свод стопы, а юных спортсменов защищают от травм.

Беременным Formthotics поможет улучшить циркуляцию крови в ногах, уменьшить отечность и дискомфорт от долгого хождения.

Пожилым стельки тоже будут как нельзя кстати. Они смягчают удары при ходьбе, снимают чувство дискомфорта и усталости, снижают мышечные перегрузки, нагрузку на суставы и позвоночник, а также стимулируют рецепторы стоп, улучшают координацию тела, помогая избежать падений и травм.

Людей, работающих «на ногах», стельки Formthotics избавят от отеков и тяжести в конечностях, а спортсменам улучшат биомеханику движения стопы, что положительно скажется на эффективности тренировок.

Как подобрать Formthotics для себя и близких?

Запишитесь на прием в клинику «ФизиоЗдоровье». Подбор и изготовление стелек – комплексный процесс.

Он начинается с приема квалифицированного врача-подиатра, который анализирует стопу на специальном аппарате. Затем специалист подбирает заготовку, формует ее и проводит динамическую 3D-коррекцию с применением функциональных тестов.

Запишитесь на консультацию как можно быстрее и забудьте о тяжести в ногах.

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