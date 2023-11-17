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Где поесть: ищем самые вкусные чесночные гренки в Туле
Фото и текст Дарьи Лашкевич

Где поесть: ищем самые вкусные чесночные гренки в Туле

Проект Myslo про еду: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Myslo неоднократно был замечен за тестированием закусок к пиву: крылышки, пивные тарелки и, наконец, чесночные гренки — нестареющая классика.

Myslo там был, мед-пиво пил и гренки ел:

13 rules

Вес: 230 г.
Цена: 270 руб.
Время ожидания: 10 минут.

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Мягчайшие пряные гренки подают с сыром, соусами блю чиз и ремулад. На проверку они оказались довольно жирными — внутри хлеб блестит от масла — и почти не чесночными. Главным образом закуска запомнилась благодаря необычному соусу ремулад (тот же соус тартар, но с добавлением анчоусов).

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

James’on

Вес: 210 г.
Цена: 259 руб.
Время ожидания: 9 минут.

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Едва находим свободный столик: в выходные здесь проходят викторины. Заказываем «Половинку черного» и включаемся в игру в ожидании снеков.

Начнем с плюсов: с приборами нам принесли одноразовые перчатки (есть руками в этом случае и правда удобнее), кисло-сладкий соус барбекю с дымком отлично подошел к закуске.

Теперь минусы: гренки больше похожи на жирную, пресную, едва хрустящую губку. Вкус им придают только соусы (помимо барбекю, подается сливочно-чесночный) и чеснок — его тут довольно много, потому доесть порцию смогут только любители острого.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Августин

Вес: 160 г (210 г — с соусом).
Цена: 290 руб.
Время ожидания: 11 минут.

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Гренки из ржаного хлеба хрустящие снаружи и мягкие внутри: в самом центре — «сырой» сладковатый мякиш. Моцареллы тут не пожалели, потому сыр полноправно дополняет закуску. Сама стружка подтаяла и красиво тянется. Единственный нюанс — соус блю чиз. Специфическая горчинка дорблю (тот самый сыр с плесенью) тут показалась не совсем уместной.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Černovar

Вес: 150 г (200 г — с соусом).
Цена: 250 руб.
Время ожидания: 12 минут.

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Чтобы найти сегодняшнее блюдо, пришлось попотеть — здесь старший брат сухариков зовется «Тропинками».

Чеснок присутствует преимущественно в аромате, а потому не перебивает пряность бородинского хлеба и не жжет язык. Эти гренки самые твердые из списка — необходимо приложить небольшое усилие, чтобы надкусить их. Соль распределена неравномерно: верхний слой брусочков пересолен, в то время как на нижний не попало ни крупинки. Нежный сырный соус чем-то напоминает сырок «Дружбу», будто брикетик плавленого сырка растопили и смешали со сливками — всем ностальгирующим обязателен к ознакомлению.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Джолли Молли

Вес: 240 г.
Цена: 330 руб.
Время ожидания: 14 минут.

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Читатели часто иронизируют в комментариях под этой рубрикой: мол, придумали для обычных гренок модное название. Возрадуйтесь: «Джолли Молли» угощает нас «Бородинскими крутонами»!

Несмотря на то, что гренки — это буквально хлеб с маслом, здесь они «свежие» за счет зеленого лука. «Снег из сыра» (цитата из описания в меню) растаял и почти не чувствуется, а вот фирменный соус тартар заслуживает отдельной похвалы. Майонезная заправка получилась довольно легкой благодаря зелени и едва заметной кислинке. Сами гренки очень мягкие, но подсушенные, с золотистой корочкой.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 
  • Самая большая порция — «Джолли Молли» (240 г);
  • Самая маленькая порция — Černovar (210 г);
  • Самый дорогой — «Джолли Молли» (330 руб.);
  • Самый дешевый — Černovar (250 руб.);
  • Самое маленькое время ожидания — James’on (9 минут);
  • Самый вкусный, по мнению редакции, — «Джолли Молли».
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