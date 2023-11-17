Где поесть: ищем самые вкусные чесночные гренки в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.
Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.
Myslo неоднократно был замечен за тестированием закусок к пиву: крылышки, пивные тарелки и, наконец, чесночные гренки — нестареющая классика.
Myslo там был, мед-пиво пил и гренки ел:
- кафе-паб 13 rules (пр. Ленина, 31);
- кафе-паб James’on (пр. Ленина, 29);
- ресторан-паб «Августин» (ул. Жаворонкова, 1-а);
- ресторан Černovar (пр. Ленина, 85, к. 1);
- ресторан-пивоварня «Джолли Молли» (Красноармейский пр., 3-а).
13 rules
Вес: 230 г.
Цена: 270 руб.
Время ожидания: 10 минут.
Мягчайшие пряные гренки подают с сыром, соусами блю чиз и ремулад. На проверку они оказались довольно жирными — внутри хлеб блестит от масла — и почти не чесночными. Главным образом закуска запомнилась благодаря необычному соусу ремулад (тот же соус тартар, но с добавлением анчоусов).
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
James’on
Вес: 210 г.
Цена: 259 руб.
Время ожидания: 9 минут.
Едва находим свободный столик: в выходные здесь проходят викторины. Заказываем «Половинку черного» и включаемся в игру в ожидании снеков.
Начнем с плюсов: с приборами нам принесли одноразовые перчатки (есть руками в этом случае и правда удобнее), кисло-сладкий соус барбекю с дымком отлично подошел к закуске.
Теперь минусы: гренки больше похожи на жирную, пресную, едва хрустящую губку. Вкус им придают только соусы (помимо барбекю, подается сливочно-чесночный) и чеснок — его тут довольно много, потому доесть порцию смогут только любители острого.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Августин
Вес: 160 г (210 г — с соусом).
Цена: 290 руб.
Время ожидания: 11 минут.
Гренки из ржаного хлеба хрустящие снаружи и мягкие внутри: в самом центре — «сырой» сладковатый мякиш. Моцареллы тут не пожалели, потому сыр полноправно дополняет закуску. Сама стружка подтаяла и красиво тянется. Единственный нюанс — соус блю чиз. Специфическая горчинка дорблю (тот самый сыр с плесенью) тут показалась не совсем уместной.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
Černovar
Вес: 150 г (200 г — с соусом).
Цена: 250 руб.
Время ожидания: 12 минут.
Чтобы найти сегодняшнее блюдо, пришлось попотеть — здесь старший брат сухариков зовется «Тропинками».
Чеснок присутствует преимущественно в аромате, а потому не перебивает пряность бородинского хлеба и не жжет язык. Эти гренки самые твердые из списка — необходимо приложить небольшое усилие, чтобы надкусить их. Соль распределена неравномерно: верхний слой брусочков пересолен, в то время как на нижний не попало ни крупинки. Нежный сырный соус чем-то напоминает сырок «Дружбу», будто брикетик плавленого сырка растопили и смешали со сливками — всем ностальгирующим обязателен к ознакомлению.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
Джолли Молли
Вес: 240 г.
Цена: 330 руб.
Время ожидания: 14 минут.
Читатели часто иронизируют в комментариях под этой рубрикой: мол, придумали для обычных гренок модное название. Возрадуйтесь: «Джолли Молли» угощает нас «Бородинскими крутонами»!
Несмотря на то, что гренки — это буквально хлеб с маслом, здесь они «свежие» за счет зеленого лука. «Снег из сыра» (цитата из описания в меню) растаял и почти не чувствуется, а вот фирменный соус тартар заслуживает отдельной похвалы. Майонезная заправка получилась довольно легкой благодаря зелени и едва заметной кислинке. Сами гренки очень мягкие, но подсушенные, с золотистой корочкой.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
- Самая большая порция — «Джолли Молли» (240 г);
- Самая маленькая порция — Černovar (210 г);
- Самый дорогой — «Джолли Молли» (330 руб.);
- Самый дешевый — Černovar (250 руб.);
- Самое маленькое время ожидания — James’on (9 минут);
- Самый вкусный, по мнению редакции, — «Джолли Молли».