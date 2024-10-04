Искусство, доступное всем: как работает инклюзивное направление в Детской школе искусств

Фото Myslo и героев публикации.

Сегодня в Детской школе искусств № 6 отмечают День учителя. Myslo поговорил с преподавателями, которые приобщают к прекрасному детей с ОВЗ.

Здесь, на первом этаже причудливого дома № 2 по улице Прокудина, когда-то был ресторан. Теперь это место, где можно насытиться духовно. Детская школа искусств № 6 работает с 1977 года, а 11 лет назад в ней появилось новое направление — инклюзивное образование, которое работает по общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Инклюзия — это процесс реального включения в активную жизнь социума людей, имеющих трудности в физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальными особенностями.

В методическом объединении инклюзивного отделения состоит 15 преподавателей. Это личный выбор — не каждый справляется со спецификой работы. Уметь найти подход необходимо ко всем — детям с синдромом Дауна, аутизмом и расстройствами аутистического спектра, нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

На словах инклюзивность не заканчивается: школа оборудована пандусами, специальной уборной, тактильными табличками — тем, что необходимо для свободного самостоятельного передвижения учеников с ОВЗ.

Светлана Викторовна Шувалова, заведующая методическим объединением инклюзивного отделения ДШИ № 6 и преподаватель фортепиано:

Светлана Шувалова — Обычно школы специализируются на каком-то одном заболевании. Наша — одна из немногих в России, которая обучает детей с такими разными нозологиями. В рамках программы «Мир без границ» для каждого учащегося мы готовим индивидуальный образовательный маршрут. Ребенок может выбрать то, что ему интересно и необходимо для развития. В марте этого года школа проводила областную научно-практическую конференцию, на которую были приглашены профессора Российской государственной специализированной академии искусств Москвы. Столичные специалисты довольно высоко оценили уровень подготовки нашего педагогического состава. Также коллеги из Калуги привлекали наших педагогов для проведения занятий в рамках курсов повышения квалификации руководителей и преподавателей дополнительного образования в сфере культуры и искусства Калужской области.

Инициатором инклюзивного направления стала Мария Чурюкина. Она посвятила 34 года педагогической деятельности в ДШИ № 6,

разработала дополнительные общеразвивающие программы в области искусств и с 2015 года руководила методическим объединением преподавателей инклюзивного образования. К сожалению, 18 января 2023 года Мария Викторовна скончалась на 54-м году жизни.

О том, как и почему педагог решила заняться этим непростым делом, рассказала Лариса Владимировна Старостина, директор ДШИ № 6 и преподаватель фортепиано:

Лариса Старостина — Инклюзивное отделение появилось благодаря личности Марии Викторовны Чурюкиной, ее желанию погрузиться в проблему образования и социализации необычных детей. Мария Викторовна сотрудничала с отделением лечебной педагогики и абилитации Центра психолого-медико-социального сопровождения «Валеоцентр» в качестве преподавателя музыки (она закончила Тульское музыкальное училище им. А. С. Даргомыжского по классу скрипки). После этого она почувствовала, что ей интересно работать с особенными детьми. Тогда она поступила в Московский педагогический государственный университет на специальность «психология». Благодаря большому практическому опыту и постоянной учебе Мария Викторовна выработала свою уникальную методику и разработала дополнительные общеразвивающие программы в области искусств «Мир без границ» и «Мы любим музыку» для детей с ОВЗ. Через некоторое время она поняла, что детей с аутизмом необходимо социализировать: ученики к тому моменту уже были психологически подготовлены к посещению новых мест и больших компаний. Помимо этого, Мария Викторовна активно вовлекала в образовательный процесс родителей. Так взрослые смогли не только обучиться игре на скрипке и стать тьюторами для своих детей, но и найти с ними общий язык. Дело, начатое ею, продолжает жить и развиваться. Сейчас отделение насчитывает около 20 учащихся. И это огромная цифра для обычной школы искусств.

Ирина Николаевна Пудровская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ № 6 и преподаватель вокально-хоровых дисциплин:

Ирина Пудровская — Достоинство Марии Чурюкиной как руководителя состояло в том, что она смогла объединить вокруг себя не только музыкантов-инструменталистов, но и преподавателей вокального искусства, театрального и художественного. Она была подвижником всестороннего развития таких детей. В практике нашей школы есть удивительный пример. Дмитрий Виданов, мальчик с аутизмом, рос на наших глазах: до 7 лет он не разговаривал, однако в процессе обучения начал говорить, а в последствии прекрасно читал на театральных уроках, освоил скрипку и даже был ведущим концертов. Затем Дмитрий получил профессиональное образование, связанное с искусством фотографии; в этом году женился. Мы наблюдаем за судьбами наших выпускников и гордимся ими.

Среди учеников развивающего курса есть и те, кто перешел на восьмилетнюю профильную предпрофессиональную подготовку. Среди них — Юля Кирюхина, которая под руководством Светланы Шуваловой осваивает фортепиано, солирует с оркестром педагогов школы (дирижер С. В. Щадилов), увлекается теорией музыки. Талантливая и упорная в достижении целей, Юля планирует связать свою жизнь с музыкой. О том, как все начиналось, Myslo уже рассказывал — историю незрячей пианистки можно прочитать тут.

Переживают в инклюзивном отделении за всех ребят без исключения — как за родных. Учителя с искренней гордостью и радостью делятся успехами и начинаниями своих маленьких подопечных. Внутренний ресурс от преподавателя требуется колоссальный: и терпение, и тактичность, и профессионализм. Совсем недавно на инклюзивное отделение пришла работать Варвара Николаевна Подтёлкова, но она уже зарекомендовала себя как неравнодушный, профессиональный музыкант, заслуживший огромную любовь своих учеников.

Огромный вклад в развитие особенных детей вносят преподаватели школы: Осокина И. Н., Барко Т. С. , Савенко О. В., Петрушенко А. В., Авилова Д. В., Манташашвили Е.Д. , Красильникова Л. В., Архипова Л. А. и другие.

А к вопросу о праве особенного ребенка учиться и творить педагоги относятся очень ревностно.

— Почему вообще может возникнуть такой вопрос? — в голосе спокойной и мягкой Ларисы Владимировны зазвучали воинственные нотки. — Право на образование есть у каждого, и оно закреплено Конституцией. Почему ребенок с особенностями должен оставаться за бортом волшебного корабля знаний? Наоборот, ему оно нужно в двойном, тройном объеме, чтобы он был наравне с остальными ребятами.

Каждый человек без исключения — это личность, а мы помогаем ее развивать.

— По своему опыту могу сказать, что такие дети занимаются даже с большим рвением, усердием, желанием, чем обычные, нормотипичные дети, — отмечает Светлана Викторовна. — С помощью творчества дети с необычным восприятием мира могут выразить себя доступным нам художественным языком. Когда рядом появляются люди, готовые поддержать, все становится по плечу.

Ребенку важно чувствовать любовь, заботу и внимание — остальное приложится.

Подробнее о работе инклюзивного направления мы поговорили с Татьяной Васильевной Серегиной:

— Я преподаватель декоративно-прикладного искусства, живописи, композиции и художник-декоратор. Работаю с составе инклюзивного методического объединения с самого его появления. Так как в школе я преподаю уже 27 лет, для меня это, скорее, новый опыт и проверка собственных компетенций. Еще вместе с ними я могу попробовать новые способы обучения и работы с материалами, которые в обычном рабочем процессе у меня воплотить не получается.

Так что я учусь и развиваюсь вместе со своими учениками.

В моей практике были дети с аутичными расстройствами и синдромом Дауна, глухонемые. Мы стараемся не обращать внимания на их заболевания — это вообще не показатель, потому что у каждого ребенка оно будет проявляться по-своему. Под одну гребенку всех равнять нельзя.

Как-то я учила мальчика с аутизмом, которому не нравилось работать с красками. Он очень раздражался, когда пачкал руки, и отказывался продолжать занятие. Зато тем же клеем ПВА он орудовал без проблем.

Тогда я стала лить краску в клей, и мой ученик начал рисовать этим материалом!

Ему очень нравится. После этого цветного клея он стал проще относиться и к другим марким материалам.

Также своим опытом поделилась Татьяна Вячеславовна Зубкова, преподаватель рисунка, живописи и композиции:

— Мы занимаемся по программе ОРП (общеразвивающая программа. — Прим. авт.). У Кати я преподаю рисунок, а у Олеси (она занимается у меня с детского сада) — еще и живопись. Несмотря на проблемы с коммуникацией, мне нравится работать с девочками: они очень шустрые и сообразительные — работают хорошо!





В дополнение к своему педагогическому образованию (я закончила Московский педагогический) каждые три года я прохожу курсы по повышению квалификации, в том числе по работе с такими детьми. Сейчас я хочу освоить жестовый (или сурдо-) язык, чтобы общаться с девочками было еще проще.

Главная моя задача — социализировать детей с ОВЗ. Остальные ученики все время поддерживают их — аплодируют и по достоинству оценивают их работы.

Сама я в основном объясняю что-либо на практике — показываю, как нужно делать, а девчонки повторяют. В первое время было сложновато, потому что мы не понимали друг друга. А потом, когда я почитала, как правильно общаться со слабослышащими, постепенно подстроилась под них.

С помощью творчества дети с ОВЗ могут не только реализовать себя, но и впоследствии найти работу.

Это, конечно, нелегко. Но, к примеру, батисту — мастеру по росписи тканей — по большому счету слух в профессии не нужен.