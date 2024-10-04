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Happy туса, квест и кулинарная битва: семь идей для крутого выпускного
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Happy туса, квест и кулинарная битва: семь идей для крутого выпускного

Ребенок в этом году выпускается из детского сада или начальной школы, и вы голову сломали, как отметить это событие? Myslo собрал идеи, которые точно понравятся детям и взрослым.

Придумать классное развлечение для детей взрослым не всегда под силу. Родительские чаты уже активно обсуждают, как дети будут праздновать выпускные. Идеальный вариант для большинства — найти программу под ключ, чтобы уже было включено и интересное шоу, и танцы, и угощения. 

Мы решили узнать, где в Туле предлагают готовые программы для выпускных. Одно из таких мест — парк приключений и развлечений «Мисти Парк».

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Празднуем выпускной в детском саду

Начнем с малышей. Чем грезят ребята в свой самый первый выпускной, когда прощаются с детским садом? Конечно, получить первый дневник и побыстрее отправиться на уроки. А что если сделать это можно уже на выпускном в детском саду?

Одна из программ «Мисти Парка» как раз про это — «Первый звонок с любимыми героями». Для ребят подготовили нескучные уроки, на которых можно и нужно соревноваться с физруком, перекрикивать учителя и складывать 2+2 так, чтобы не получалось 4.

Программа рассчитана на выпускников детского сада и включает в себя участие двух аниматоров, эстафету, танцы, и пиньяту в форме пятерки со сладостями.

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А что если у вас в группе сплошь звезды и повелители танцпола? Тогда мечтают они не о дневниках, а о настоящей вечеринке. Программа «Звезды зажигают» — как раз для таких юных артистов.

С ребятами работают два аниматора, которые устраивают смешные эстафеты, танцевальные батлы и флешмобы. Юные звездочки получат памятные ленты с номинациями и пройдут по красной ковровой дорожке. Такое запомнится надолго!

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Хотите что-то грандиозное? Для вас «МАХсимальный выпускной». Никаких полумер — только огромный реквизит! Ребята поучаствуют в битве сумоистов, сыграют в гигантский волейбол и пробегут эстафету в метровом кроссовке. Смеяться будут все! Ну, а после заданий для всех участников — танцы и подарки. Это будет выпускной с эффектом WOW!

Для тех, кто постарше

Хотите отметить выпускной в начальной школе? Для вас в «Мисти Парке» тоже есть целый калейдоскоп развлечений.

Необычные эстафеты и улетные танцы в компании двух профессиональных ведущих ждут тех, кто решит отметить выпускной в начальной школе в стиле «СуперНиндзя.Дети».

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Ребята проведут время на увлекательной Арене Героев в «Мисти Парке», собирая специальные предметы, чтобы заработать еще больше призов. Без впечатлений и подарков не уйдет никто! 

Нappy туса с огромным сладким призом — еще один вариант празднования выпускного. Чтобы получить гигантский вкусный подарок, детям предстоит поучаствовать в челленджах, проявить смекалку и находчивость. Победит только самый дружный класс! 

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Обхитрить вредного профессора, пройти веселую викторину и проверить свою логику можно на программе «В стране невыученных уроков». Квест с заданиями на станциях и подвижными играми точно оценят все. А полученные баллы обменяют на призы!

Собери идеальный выпускной, как конструктор 

Большой плюс программ в «Мисти Парке» — возможность выбора. Вы можете дополнить развлекательную программу шоу на любой вкус. Ребят будет удивлять чокнутый профессор, мыльное, фольга- или бабл-шоу, а также неоновое шоу и неоновые коктейли. Каждое шоу рассчитано на 30 минут и отлично впишется в любую программу за небольшую доплату.

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Кулинарная битва для юных шефов

Новинка этого года в «Мисти Парке» — кулинарная битва. Ребята могут пройти квест по гастрономической вселенной и сразиться в кулинарных поединках с крутым реквизитом. 

А еще можно устроить поединок между командами по приготовлению гигантского бургера!

Что поесть?

В «Мисти Парке» есть ресторан с угощениями на любой вкус. Пицца, бургеры, картофель фри — юные гурманы будут в восторге. А еще здесь есть собственная кондитерская, где готовят торты эклеры, пирожные, и другие сладости на любой вкус и любым декором.

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При заказе выпускного доступно три пакетных предложения. К анимационной программе вы можете добавить шоу или кулинарную битву. Стоимость предложения — всего от 1300 рублей за одного ребенка. 

Приятный бонус: при бронировании с 1 октября 2024 года до 30 января 2025 года вас ждет скидка 20% на входной билет в парк развлечений «Мисти Парк». Наслаждайтесь аттракционами хоть целый день!

Подробности о программах и ценах можно узнать на сайте mistypark71.ru.

В «Мисти Парке» детям и родителям будет нескучно и очень вкусно. Устройте незабываемый праздник!

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Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.

Тел. +7 (4872) 25-45-10, +7 961 265-12-24 (отдел праздников).

mistypark71.ru

Happy туса — счастливая туса (англ.).
ИП Морозова Елена Сергеевна. Реклама.

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вчера, в 14:03
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