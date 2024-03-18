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Эльфы, метал, лирика и танцы: как прошел концерт «Эпидемии» в Туле – фоторепортаж
Фото Дарьи Икигай и Екатерины Беловой.

Эльфы, метал, лирика и танцы: как прошел концерт «Эпидемии» в Туле – фоторепортаж

16 марта известная метал-группа выступила в Concert Hall с программой «Эльфийская рукопись: сокровище Энии».

Метал-группа «Эпидемия», основанная гитаристом Юрием Мелисовым, существует с середины 90-х. Их песни перезаписывали на кассеты и диски вместе с «Арией». И не удивительно, ведь группа вдохновлялась классикой метала — Iron Maiden, Metallica. Только вот у «Эпидемии» была своя уникальная изюминка, которая цепляла особую аудиторию, — лиричные рок-оперы, похожие на пересказ фэнтезийных романов.

За почти 30 лет существования «Эпидемия» поставила несколько полноценных спектаклей по своим альбомам, привлекая десятки звезд российской рок-сцены, сменила трех вокалистов. С 2010 года постоянный голос «Эпидемии» — Евгений Егоров.

Поклонники группы поделились своими ожиданиями перед выступлением.

 

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Олеся Филатенкова:

— Когда появился интернет, мы все начали обмениваться модной тогда музыкой. Среди тех групп была «Эпидемия». Подростком начала слушать, вникать, искать их рок-оперы на YouTube. На выступление пришла впервые, но мечтаю попасть на них в Москву, на полномасштабную рок-оперу, например на «Сказание на все времена», поскольку этот концерт в записи выглядит великолепно.

 

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Андрей Кульков:

— «Эпидемию» услышал впервые лет 20 назад. Потом начал интересоваться этим жанром музыки. Мне очень близка по духу тематика их песен. Скажу даже, что цепануло так, что фактически начал ею жить. Для меня «Эпидемия» стоит в одном ряду с «Арией» и Radio Tapok. Когда уже начал работать и появились деньги, сразу стал ездить на концерты, отрываться по полной. На «Эпидемии» уже в третий раз. Очень цепляют их фэнтезийные постановки. Многие группы не заморачиваются постановкой концертов. Здесь же весь концепт продуман с актерами, которые играют эльфов, драконов, гномов. Это круто!

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Петр Чернопятов:

— Слушаю «Эпидемию» с тех пор, когда у них был солист Максим Самосват. Все началось с того, что знакомый дал мне диск со сборником метал-музыки. И там среди других были песни «Эпидемии». Я, конечно, не все тексты понял сразу, но в группу начал постепенно влюбляться. А еще вместе с этим погружался в фэнтези. Все это мотивировало заняться реконструкцией, фехтованием, ездить на исторические фестивали. Конечно, сейчас эти увлечения остались в прошлом. Я прихожу на их концерты за атмосферой — насладиться классной фэнтезийной обстановкой, послушать прекрасный своего рода мюзикл. Ну и конечно — прекрасный вокал солиста Евгения Егорова.

 

В этот раз в Тулу группа приехала со сдвоенной программой «Эльфийская рукопись: Сокровище Энии». Первый час была полноценная постановка по альбому 2014 года «Сокровище Энии». На сцене героям предстояло отправиться в большое странствие в поисках утраченных драгоценностей, разгадать загадку двух королевств, вступить в бой, попутешествовать по параллельным мирам.

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Конечно же, зал буквально взревел от открывающей композиции «Время героев». Сильный вокал Евгения Егорова, который сыграл ведущего персонажа Гилтиаса, пробрал до мурашек. Фэнтезийными персонажами метал-оперы стали десятки приглашенных артистов. Например, спутник Гилтиаса — Дрогбар — в исполнении Константина Румянцева покорил невероятной харизмой.

Сражения на мечах, схватки магов, пластичные танцы — зал буквально ревел.

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Артистичностью и низким экстремальным гроулингом покорила Метель в исполнении Юлианы Савченко.

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Растопила сердца любителей метала лиричная композиция «Смерти нет», которую спела Нариэль (Алевтина Леонтьева) и Безымянный Бог (Евгений Епишин).

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Финальной композицией метал-оперы стала «Алмазы и золото»: на сцену вышли все персонажи, которые продолжили раскачивать любителей метала.

Фоторепортаж Дарьи Икигай:

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Через 10 минут начался второй блок концерта. Он не был привязан ни к одной к постановке. «Эпидемия» исполнила свои золотые хиты. Открыла блок композиция «Час испытания» из альбома «Эльфийская рукопись».

Фронтмен говорил со зрителями уже не в качестве сказочного персонажа. Евгений поделился, что группа буквально заново изобретает композицию «Проклятье бесконечных лет».

— Тула — город, в котором нас помнят и всегда ждут! — обратился в перерыве между треками Евгений Егоров. — Вы точно знаете все наши песни?

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Зал утвердительно кричит.

— И старые? — уточнил фронтмен. — Поможете объявить песню? Пройди…

— …свой путь! — разрывается толпа.

По слушателям видно: все они — давние поклонники группы, старые хиты они скандировали хором. Многие приходили в старинном мерче группы. Так, один мужчина был в шарфе, на котором красовалась эмблема «Эпидемии» образца 1995 года. Собравшаяся публика выросла на творчестве группы, и это явно чувствовалось. 

— Тула, вы — рокерский город! Это неоспоримый факт. Вы — люди, которые слушают качественную музыку. Спасибо вам за такой теплый прием! Мы вернемся к вам с акустической программой 31 мая, — анонсировал Евгений Егоров.

Под огни телефонных фонарей настал, пожалуй, самый пронизывающий момент. Евгений спел композицию «Всадник из льда» из одноименного альбома. Остается только гадать, сколько подростковых слез слушатели «Эпидемии» пролили под нее в свое время.

К концу сета группа исполнила один из своих последних треков, который заставил ликовать фанатов «Ведьмака». 

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В финале группа сделала общую фотографию со зрителями. 

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Фоторепортаж второго блока от Екатерины Беловой:

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Автор:
вчера, в 14:04 +4
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