Летние веранды тульских рестранов и кафе: выбираем лучшие

Наступило самое приятное время года – лето! А это значит, что тульские заведения открывают свои веранды, чтобы гости насладились летним теплым воздухом и вкусной едой.

Объявляем старт нового голосования за заведения Тулы, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие рестораны и кафе с верандами в нашем городе. Критерии голосования вы выбираете сами.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Голосуйте за самые лучшие заведения с верандами,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара заведений, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.