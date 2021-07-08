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Летние веранды тульских рестранов и кафе: выбираем лучшие
Фото из архива Myslo

Летние веранды тульских рестранов и кафе: выбираем лучшие

Составляем рейтинг самых лучших мест с верандами по версии читателей Myslo.

Наступило самое приятное время года – лето! А это значит, что тульские заведения открывают свои веранды, чтобы гости насладились летним теплым воздухом и вкусной едой.

Объявляем старт нового голосования за заведения Тулы, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие рестораны и кафе с верандами в нашем городе. Критерии голосования вы выбираете сами.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Голосуйте за самые лучшие заведения с верандами,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара заведений, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

8 августа мы подведем итоги голосования и назовем самые «народные» заведения с верандами в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какое заведение вы советуете знакомым и почему?

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