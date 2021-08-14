50 лет счастья семьи Полетаевых

Супруги Владимир Иванович и Любовь Васильевна 14 августа отмечают золотой юбилей совместной жизни. И сейчас, спустя полвека после свадьбы, они смотрят друг на друга влюбленными глазами.

Своё детство и юность Владимир и Любовь провели в Суворове Тульской области. Учились в одной школе, жили на одной улице, на танцы бегали в ДК Энергетиков — тогда это было самое красивое здание города. Там Володя и Люба впервые познакомились.

Люба (до замужества Денисова) окончила среднюю школу и вместе с аттестатом получила свидетельство о присвоении квалификации «Швея». Поступила в Тульский ПТИ на среднетехнический факультет. Начала работать на машиносчётной станции оператором перфорационных машин. Володя после окончания школы пробовал поступить в институт, но провалил экзамены. На следующий год был призван на военную службу, и отправился в войска ПВО в Латвию.

- В Латвии я, 18-летний паренёк, почувствовал себя как в уголке незнакомого мира, — рассказывает Владимир Иванович. — Удивляли ухоженные дороги, тротуары, газоны, поля и личные усадьбы жителей. Везде чувствовался достаток и сытость. Непонятны были низкие цены на продукты и изобилие товаров в продовольственных и промтоварных магазинах. К каждому хутору проложена асфальтовая дорога. Здесь прошло первое знакомство с легендарным зенитно-ракетным комплексом С-75. На следующий год наше подразделение убыло на государственный полигон войск ПВО для выполнения боевых стрельб. Там уже прибыли наши братья по оружию из Польши, Вьетнама, ГДР. Поляки сумели привезти с собою различную порнографию и сделали на этом бизнес. Немцы наводнили полигон хорошим пивом и продавали его по сходной цене. Про азиатских братьев сказать нечего. О встрече с вьетнамцами я храню фотографию, которую подарил мне на память молодой, улыбчивый Нгуен Хыу Ты. Мы выполнили стрельбы на отлично.

После трёх лет срочной службы Владимир поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО и на долгие годы связал свою жизнь с противовоздушной обороной.



В 1971 году Володя с Любой поженились. Союз двух сердец, как показала жизнь, оказался по-настоящему крепким. В мае 1972 года родился их первенец — Андрей.

После окончания училища Володя получил назначение в Мурманскую область, город Оленегорск. Вслед за мужем приехала Люба с маленьким сыном.

- Нам выделили квартирку в старом бревенчатом доме, — вспоминает Владимир Иванович. — Настолько старом, что брёвна снаружи были совсем белесого цвета. От города мы находились примерно в 50 км. Кругом леса, много дичи, ягод, грибов. В новой квартире Люба сначала познакомилась с печкой. На ней готовили еду, сушили одежду малыша. Она же служила в качестве обогревателя.

Следующим местом проживания семьи оказалась одна из сопок скалистого и легендарного полуострова Рыбачий. К нему они добирались из Мурманска на стареньком грузопассажирском теплоходе «Акоп Акопян». Квартиру, а точнее комнатку и маленькую кухоньку, семья получила сразу. Новое жильё было несколько лучше, чем у героев кинофильма «Офицеры», но продувалось морскими ветрами так, что топить печку надо было постоянно и зимой и летом.

У подножья сопки день и ночь плескались свинцовые воды Варангер-фьорда. Этот берег был любимым местом отдыха молодых семей в хорошую погоду. Других развлечений у молодёжи не было.

Люба стала работать поваром.

- Как-то перед новогодними праздниками мне поручили сопроводить женщин за покупками в управление части, — рассказывает Владимир Иванович. — Убыли на гусеничном вездеходе, так как ему не страшны снежные заносы и целина. В салоне тепло и уютно. Быстро преодолели расстояние в 15 км.

На обратном пути случилась неприятность с ходовой, мы остановились. Как специально началась пурга. Зимой в машине должны быть всегда пара лыж с палками. Сказал всем оставаться в салоне, двигатель работал, и было относительно тепло. Сам же направился на лыжах в сторону пограничной заставы за помощью. По дороге несколько раз на всякий случай останавливался и смотрел назад. Обратил внимание, что по моей лыжне недалеко от меня бредёт животное размером с малого медвежонка. Но горбатое. Решил шаг ускорить, но животное не отставало. Вскоре показалась застава пограничников. Попросил начальника заставы привести людей с застрявшей гт-см.

Пока ждали возвращения, рассказал, что видел странное животное, которое шло за мною по лыжне. Оказалось, это была росомаха. Самый злобный и хищный зверь.

Сказали, что мне повезло. Вскоре притащили наш гт-см с людьми. Никто не пострадал.

Отборочные комиссии всех инстанций одобрили кандидатуру Владимира для поступления в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в Москве. Молодая семья получила ордер в общежитие академии. Это была комната 9 квадратных метров на трёх членов семьи. Люба оформилась на работу в обувную фабрику «Заря» бухгалтером-казначеем. Зарплату работникам фабрики она везла в обыкновенной авоське в метро через пол-Москвы — машина для доставки большой суммы денег из банка на фабрику не выделялась.



По окончании академии Владимира Ивановича направили в Архангельск. На новом месте Любовь Васильевна была принята на работу на должность заведующей КЭС гарнизона. Основной задачей её было — обеспечение удалённых подразделений всем необходимым для нормальной жизни. Большинство из них были разбросаны по побережьям Белого и Баренцева морей.

Одним из важнейших событий в семье на тот момент стало рождение второго сына — Алексея.

В начале горбачёвской перестройки Владимир Иванович получил предложение возглавить отделение кадров 10-й отдельной армии ПВО, управление которой располагалось в Архангельске. Это была шестая смена места жительства их семьи.

Владимир Иванович был награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени.

Супруга также была вынуждена поменять место работы. На этот раз она была принята бухгалтером в ООО «Архангельскгеология».

В девяностые годы Владимир Иванович уволилия в запас и стал работать начальником оперативно-дежурной службы Архангельской таможни. Там он проработал около 10 лет. Последним местом работы стал Северный Арктический федеральный университет (САФУ).

Владимир Полетаев закончил работать в 69 лет и ушел на заслуженный отдых. В 2019 году Владимир Иванович и Любовь Васильевна переехали на малую родину в Тулу к избранному постоянному месту жительства, где живут и сейчас.

Говоря о совместно прожитых годах Владимира Ивановича и Любови Васильевны можно с уверенностью сказать, что вся их совместная жизнь на протяжении 50 лет — это лебединая песня двух любящих сердец.



Двери родительского дома всегда открыты детям, друзьям и родственникам. Они знают, что там их непременно встретят с теплотой, добром, выслушают и помогут.

А ещё их обязательно ждут самые вкусные пироги хозяйки этого гостеприимного дома. От них нельзя отказаться, потому как вкус и запах этих пирогов останется с человеком уже навсегда. Внучка Настя называет это — запах дома.

На вопрос супругам, как удалось сохранить тёплые, трепетные чувства, взаимное уважение и преданность, вырастить достойных наследников, они отвечают: «Помогали терпимость, понимание и мудрость. А это есть самое главное в браке».

