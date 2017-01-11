Есть такая профессия: за что прокуроры любят свою работу?

Дмитрий Иевлев, прокурор Дубенского района

- В органах прокуратуры я работаю с 2003 года. Сначала пришел на должность следователя, работал в Узловском районе. До сих пор помню свое первое дело, я работал меньше месяца. Мне поручили расследовать дело об убийстве. Несовершеннолетний расправился со своей матерью. Семья была неблагополучной, ребенок оказался токсикоманом. Непростая ситуация, но меня это не испугало. Тем более, всегда рядом были опытные коллеги, в том числе старший следователь Галина Воробьева. У нее к тому моменту был уже тридцатилетний стаж, она понимала, как меня направить, в чем помочь.

Постепенно я и сам многому научился. Со временем перешел в прокуроры, здесь немного другая специфика.

Приходит много людей, каждый со своими проблемами. Всем нужно помочь. Ничего не получится, если нет интереса к тому, что ты делаешь.

Работа в прокуратуре отнимает много времени. Мой дом и семья, например, находятся в Туле, а на работу в Дубну я езжу каждый день. Жена и восьмилетний сын относятся с пониманием, поддерживают меня во всем. Сыну очень нравится моя форма. Но пока он не задумывается о будущей профессии. Кто знает, может, и он пойдет по моим стопам. Мне будет приятно, если я стану для него примером.

Николай Боткин, прокурор Привокзального района Тулы

- После окончания школы поступил в политехнический институт на инженера. Но учиться там мне не понравилось. Ушел в армию. А после поступил в юридический институт. Работать в Тульскую область попал по распределению. Мой брат уже служил в этой структуре, и я решил продолжить традицию защищать права и интересы жителей.

В Тульской области я остался на всю жизнь. В этом году у меня юбилей профессиональной деятельности – 40 лет на службе.

С годами работать стало сложнее, увеличилась нагрузка, люди стали больше обращаться за помощью. Отделился Следственный комитет, это осложнило наше взаимодействие по тяжким преступлениям.

Многие уголовные дела я помню до сих пор. Несколько лет назад в Привокзальном районе было интересное дело, когда житель собирался поехать к матери в Рязань, но опоздал на автобус. Познакомился с жителями Белоруссии, а они его убили. Тело завернули в одеяло и выбросили в мусорный контейнер. Его никто не заметил. Контейнер вывезли и выгрузили с высоты 15-20 метров. Раскрыть дело без обнаруженного трупа было почти невозможно, но благодаря взаимодействию со следствием мы это сделали. Преступники были осуждены.

С возрастом к работе немного привык. А в молодости получаешь фантастические эмоции, когда раскрываешь преступление, задерживаешь подозреваемого. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Это особая романтика нашей профессии.

Светлана Иванова, Богородицкий межрайпрокурор

- Стать юристом решила после сериала «Рожденная революцией» и книжки «Я – следователь». В Богородицк приехала работать сразу после университета, потому что нужно было ухаживать за бабушкой. Я теперь честно могу сказать: прокуратура – моя жизнь, моя судьба и мир.

У каждого в жизни есть цель. Я стремлюсь помогать людям добиваться справедливости. Это может показаться возвышенным, но я действительно так считаю. О моей позиции знают в районе, поэтому многие идут к нам за помощью. Самые больные вопросы – невыплата зарплаты, проблемы с ЖКХ. Но бывает, что люди приходят для того, чтобы их просто выслушали, поддержали. Как можно оставаться равнодушной, когда человек почти час рассказывает о своей проблеме?

Я считаю, что мы должны людям помогать, быть примером. Так я учу своих сотрудников. И они со мной согласны. В моем коллективе семейная обстановка. Все друг другу доверяют и помогают.

Я не научилась отдаляться от работы. Она всегда мысленно со мной. Возможно, поэтому два года назад развелась с мужем. А мои дети воспитываются по телефону и на моем примере. Они с детства знают, как нужно себя вести. Но по моим стопам профессию не выбирают. Дочь учится на дизайнера, сын собирается поступать на техническую специальность.

Профессия прокурора – замечательная! Кроме бумажной работы есть еще и другая сторона – благодарные жители. Ради их «спасибо» я готова горы свернуть. И я говорю всем: если ты получаешь кайф от работы, у тебя все получится!

Олег Тимаков, прокурор города Щекино

- Вся моя семья по мужской линии работала в полиции – отец, дедушка, дяди. Я смотрел на них и всегда мечтал пойти на службу в правоохранительные органы. После университета работал следователем, мне эта профессия очень нравилась.

До сих пор иногда хочется заняться расследованием. Но теперь мы больше надзираем за следствием и поддерживаем обвинение в судах.

В памяти работников прокуратуры всегда хранятся самые шокирующие дела. В прошлом году ранее судимый мужчина убил фельдшера скорой помощи. Мужчина возвращался домой с молодой беременной женой, когда увидел, что из его дома выносят ценные вещи. Он побежал за вором. Жена вызвала полицию, но стражи порядка, приехавшие на вызов, нашли уже труп молодого человека. Когда убийцу задержали, оказалось, что он причастен к совершению еще 12 краж. Летом 2016 года его осудили на 17 лет лишения свободы в колонии особого режима. Это дело – стечение трагических обстоятельств. Вор нанес минимальный финансовый ущерб семье, но мужчина поплатился собственной жизнью.

Самое сложное в правоохранительных органах – первый год службы, когда ты еще не знаешь самых элементарных основ. Но, с другой стороны, все новое интересно. В нашей работе вообще не соскучишься, потому что каждое дело – особенное. И несмотря на то, что я работаю уже несколько лет, многие из них до сих пор заставляют переживать.

Владимир Савич, прокурор Ленинского района

- Юридические специальности нравились мне со школы. Среди других правоохранительных органов я выбрал прокуратуру, потому что решил – именно здесь я смогу принести наибольшую помощь людям. Жители района каждый день приходят к нам с самыми разными жалобами. Одни рассказывают о проблемах ЖКХ, другие о спорах с соседями. А бывает, что обращаются и с жалобами на сотрудников полиции. Главное – искренне пытаться помочь людям. Если ты витаешь в облаках, это сразу заметят.

Решать проблемы приходится постоянно. Не скажу, что у прокуроров не бывает выходных… Они есть, но крайне редко. Иногда сам удивляюсь, как с таким ритмом жизни меня еще терпят мои родные.

Кроме бытовых вопросов разбираемся и в криминальных делах. В моем районе в последнее время случалось много всего – похищение владельца СПАРа, которое потом оказалось оперативной разработкой, газовый конфликт в Плеханово, недавняя коммунальная авария. Выезжать приходится и ночью.

Каждое дело – это всегда жизненная ситуация. Если пострадали дети, это затрагивает меня лично. Но преступник получает наказание в рамках закона. Если где-то глубоко внутри я не согласен с решением суда, то могу только подать апелляцию. Все остальное – эмоции. Между законом и моралью есть отличия. И прокурор должен действовать только в рамках закона, так меня учили преподаватели еще в университете.

Анатолий Седухин, руководитель совета ветеранов прокуратуры Тульской области, прокурор Тульской области с 1995 по 2001 год

- Мне с седьмого класса все – от классного руководителя до директора школы – говорили, что я должен стать прокурором. Но в деревне, где я родился, никто даже не мечтал поступить на юридический факультет. До прихода на работу в органы прокуратуры я работал в деревне слесарем, а образование получал заочно. Я мечтал стать следователем. Но потом судьба привела меня в прокуратуру. Спустя три года работы, в 27 лет, я стал прокурором района в Оренбургской области.

Через полтора года после назначения прокурором Тульской области я координировал следствие по уголовному делу в отношении губернатора области Николая Севрюгина. Его обвиняли во взятке, поймали почти с поличным. Когда он сидел в изоляторе, пытались создать для него сносные условия, понимали, с какой высоты он упал, что ему трудно. Губернатора осудили, но даже после того, как его привлекли к ответственности, он не был на нас в обиде. Удивительно, но, видимо, понимал, что получил наказание за дело.

Всю жизнь я был чудовищно занятым человеком, жертвовал всем, кроме семьи. Каждую свободную минуту я посвящал сыну и дочери.

По субботам в первой половине дня брал их с собой на работу. Сын со мной ездил на происшествия, даже на убийство. Не говоря уже об обычном досуге – охоте, рыбалке, прогулках. Дочь иногда даже говорит, что в ее детских воспоминаниях я присутствую чаще, чем мать. Поэтому я не верю рассказам о том, что работа отнимает общение с семьей. Если есть желание – найдется и возможность.

60,5 тысяч нарушений закона было выявлено прокуратурой за 2016 год.

поздравление

Александр Козлов

прокурор Тульской области

Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны органов прокуратуры!

В связи с Днем работника прокуратуры Российской Федерации и 295 годовщиной со дня учреждения органов прокуратуры выражаю благодарность всем работникам прокуратуры области за напряженную и самоотверженную работу по укреплению законности, их семьям за поддержку и понимание.

Особые слова признательности и благодарности нашим уважаемым ветеранам, посвятившим служению в органах прокуратуры многие годы своей жизни.

Поздравляю своих коллег и членов их семей, ветеранов прокуратуры с нашим профессиональным праздником и юбилеем органов прокуратуры и желаю дальнейших успехов в деле служения Закону, мира, добра, оптимизма, крепкого здоровья и счастья!