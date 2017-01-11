Хранитель истории: туляк собирает дореволюционные кирпичи
Зачем Евгений Шевяков коллекционирует старинные стройматериалы и есть ли ценные экземпляры в его коллекции - выяснил Myslo.
Заходишь в квартиру Шевяковых и удивляешься: не комнаты – выставочные залы! Как и положено в музеях, все экспонаты за стеклом.
Необычная экспозиция представлена самыми различными находками – кирпичами, печными изразцами, напольной плиткой. В коллекции свыше сотни образцов. Чтобы собрать их, Евгению потребовалось около года.
– В течение нескольких лет я занимался индустриальным туризмом, – рассказывает Евгений. – Это увлечение для тех, кто любит опасность и одновременно загадки. Я исследовал заброшенные территории, здания, подземные помещения, в общем, места, про которые люди уже давно забыли. Для таких же авантюристов, как я, придуман тематический сайт. На нем я увидел публикации ребят из Москвы и Питера, которые собирают… кирпичи. И коллекции, надо сказать, огромные. Впечатленный масштабами, я заинтересовался всерьез.
Около года назад Евгений участвовал в ремонте фасада Дворца Бобринских в Богородицке. В куче строительного хлама его ждала неожиданная находка – кирпич с клеймом «3 Гр:А:П:Б». Клеймо расшифровывается как «Граф Алексей Павлович Бобринский». А цифра «три», по мнению Евгения, – номер партии.
Этот интересный кирпич стал первым экспонатом большой коллекции.
Сейчас в ней есть также кирпич с номером «два» этой же серии.
Квест по поиску необычных кирпичей уже стал для Евгения привычным делом. Ветхая постройка, заброшенное здание или место, где раньше стоял старый дом, – вот основные места для пополнения коллекции. Здесь можно обнаружить уцелевшие материалы прошлых веков.
– Иногда приходится перебирать мусор, – говорит Евгений. – Дело в том, что люди быстро превращают заброшенную территорию в свалку. Обидно, что так поступают с местами, насквозь пропитанными историей. Среди мусора часто можно откопать что-нибудь действительно ценное для моей коллекции.
– Нашел как-то экспонат с клеймом «ЗКЗ», – продолжает рассказ Евгений. – Поначалу подумал, что он принадлежит Зюзинскому кирпичному заводу. Но ошибся: в Зюзине было шесть заводов, и все их клейма известны. Изучив кирпич, я пришел к выводу: глина, шрифт клейма и стиль выполнения похожи на кирпичи производства братьев Клочковых, чей завод располагался на берегу Воронки. Я вышел на потомков производителей. При личной встрече они подтвердили мои догадки. Но, к сожалению, расшифровать клеймо полностью нам не удалось. Возможно, когда-нибудь я разгадаю эту тайну.
Коллекционирование кирпичей уже стало семейным делом: жена Евгения Елена вместе с мужем исследует заброшенные территории, разрушенные дома.
В доме Шевяковых есть и другие находки: фрагменты лепнины, склянки.
Надо сказать, Шевяковы ищут не только кирпичи. Все значимые находки из прошлого становятся почетными экспонатами семейной коллекции.
Так, например, в комнате висит спиртовая лампа начала прошлого века, а в мастерской - топор XIX в. Есть в коллекции и фрагмент печной дверцы.
– Один из них я нашел на Красноармейском проспекте, – говорит Евгений. – Там укладывали газон, и техника выкопала фрагмент топочной дверцы печи, который прятался в грунте, наверное, с тех пор, как на этом месте снесли дом. Этот фрагмент мы очистили, и теперь он украшает нашу коллекцию.
За экспонаты приходится порой и побороться.
Жители домов по ул. Прудной как-то засыпали дорожные ямы, но не абы чем, а фрагментами старинных печных изразцов.
Евгений не мог этого допустить и обменял редкие образцы на кирпичную крошку. Ею и заделали ямы. А изразцы теперь красуются на полках домашнего музея Шевяковых.
Некоторые экспонаты (в основном тульские) Евгений отдает
в краеведческий музей. При условии, конечно, что у него есть такой же
в коллекции.
Сейчас у Евгения больше ста кирпичей. И коллекция пополняется.
Шансы найти одинаковые кирпичи растут. Как распорядиться «дублерами», Евгений уже знает. Ведь в Москве и Петербурге – огромное количество людей с точно таким же хобби. Обмен экспонатами – отличный вариант обогатить свою коллекцию. Кстати, коллекционеры кирпичей есть и в Туле. Мы знаем как минимум двоих – археолога Сергея Зацаринного и Вадима Касаткина, автора диссертации «Тульская Гончарная слобода XVII–XVIII вв».
Знаете ли вы, что…