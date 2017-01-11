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Хранитель истории: туляк собирает дореволюционные кирпичи

Фото Дмитрия Дзюбина.

Хранитель истории: туляк собирает дореволюционные кирпичи

Зачем Евгений Шевяков коллекционирует старинные стройматериалы и есть ли ценные экземпляры в его коллекции - выяснил Myslo.

Заходишь в квартиру Шевяковых и удивляешься: не комнаты – выставочные залы! Как и положено в музеях, все экспонаты за стеклом.

Необычная экспозиция представлена самыми различными находками – кирпичами, печными изразцами, напольной плиткой. В коллекции свыше сотни образцов. Чтобы собрать их, Евгению потребовалось около года.

– В течение нескольких лет я занимался индустриальным туризмом, – рассказывает Евгений. – Это увлечение для тех, кто любит опасность и одновременно загадки. Я исследовал заброшенные территории, здания, подземные помещения, в общем, места, про которые люди уже давно забыли. Для таких же авантюристов, как я, придуман тематический сайт. На нем я увидел публикации ребят из Москвы и Питера, которые собирают… кирпичи. И коллекции, надо сказать, огромные. Впечатленный масштабами, я заинтересовался всерьез.

Около года назад Евгений участвовал в ремонте фасада Дворца Бобринских в Богородицке. В куче строительного хлама его ждала неожиданная находка – кирпич с клеймом «3 Гр:А:П:Б». Клеймо расшифровывается как «Граф Алексей Павлович Бобринский». А цифра «три», по мнению Евгения, – номер партии.

Этот интересный кирпич стал первым экспонатом большой коллекции.

Сейчас в ней есть также кирпич с номером «два» этой же серии.

Квест по поиску необычных кирпичей уже стал для Евгения привычным делом. Ветхая постройка, заброшенное здание или место, где раньше стоял старый дом, – вот основные места для пополнения коллекции. Здесь можно обнаружить уцелевшие материалы прошлых веков.

– Иногда приходится перебирать мусор, – говорит Евгений. – Дело в том, что люди быстро превращают заброшенную территорию в свалку. Обидно, что так поступают с местами, насквозь пропитанными историей. Среди мусора часто можно откопать что-нибудь действительно ценное для моей коллекции.

– Нашел как-то экспонат с клеймом «ЗКЗ», – продолжает рассказ Евгений. – Поначалу подумал, что он принадлежит Зюзинскому кирпичному заводу. Но ошибся: в Зюзине было шесть заводов, и все их клейма известны. Изучив кирпич, я пришел к выводу: глина, шрифт клейма и стиль выполнения похожи на кирпичи производства братьев Клочковых, чей завод располагался на берегу Воронки. Я вышел на потомков производителей. При личной встрече они подтвердили мои догадки. Но, к сожалению, расшифровать клеймо полностью нам не удалось. Возможно, когда-нибудь я разгадаю эту тайну.

Бывает, что свои находки Евгений обнаруживает случайно. Кирпичи «прячутся» не только в руинах, но и на строительных площадках. Поздней осенью, когда уже выпал снег, строители возводили забор вокруг одного из тульских детских садов. Выкопав траншею, они наткнулись на фундамент. В нем – уникальные кирпичи с редкими клеймами.
 

Коллекционирование кирпичей уже стало семейным делом: жена Евгения Елена вместе с мужем исследует заброшенные территории, разрушенные дома.


В доме Шевяковых есть и другие находки: фрагменты лепнины, склянки. 

 

Надо сказать, Шевяковы ищут не только кирпичи. Все значимые находки из прошлого становятся почетными экспонатами семейной коллекции.

Так, например, в комнате висит спиртовая лампа начала прошлого века, а в мастерской - топор XIX в. Есть в коллекции и фрагмент печной дверцы.

– Один из них я нашел на Красноармейском проспекте, – говорит Евгений. – Там укладывали газон, и техника выкопала фрагмент топочной дверцы печи, который прятался в грунте, наверное, с тех пор, как на этом месте снесли дом. Этот фрагмент мы очистили, и теперь он украшает нашу коллекцию.

За экспонаты приходится порой и побороться.

Жители домов по ул. Прудной как-то засыпали дорожные ямы, но не абы чем, а фрагментами старинных печных изразцов. 

Евгений не мог этого допустить и обменял редкие образцы на кирпичную крошку. Ею и заделали ямы. А изразцы теперь красуются на полках домашнего музея Шевяковых.

Некоторые экспонаты (в основном тульские) Евгений отдает
в краеведческий музей. При условии, конечно, что у него есть такой же
в коллекции.


Сейчас у Евгения больше ста кирпичей. И коллекция пополняется. 

Шансы найти одинаковые кирпичи растут. Как распорядиться «дублерами», Евгений уже знает. Ведь в Москве и Петербурге – огромное количество людей с точно таким же хобби. Обмен экспонатами – отличный вариант обогатить свою коллекцию. Кстати, коллекционеры кирпичей есть и в Туле. Мы знаем как минимум двоих – археолога Сергея Зацаринного и Вадима Касаткина, автора диссертации «Тульская Гончарная слобода XVII–XVIII вв».

Знаете ли вы, что…

... один из самых популярных в России коллекционеров – житель Санкт-Петербурга Владимир Смирнов. В его каталоге 2387 кирпичей как из России, так и из-за рубежа. Есть и кирпичи из Тульской губернии от «Товарищества каменноугольных копий и химических заводов Р. Гилля». Завод проработал до 1913 г. в Щекинском районе. 
Всего известно четыре клейма с этого завода - три на кириллице, одно на латинице. У нашего Евгения в коллекции - большая редкость - кирпич с завода Р. Гилля с клеймом на  латинице. 
 
 
«Насколько мне известно, такой есть только у меня», - рассказал Шевяков. 
 
досье myslo
 
Евгений Шевяков, коллекционер.
Родился 28 июля 1984 года.
Учился на факультете психологии ТГПУ, не окончил.
Семья: жена Елена, сын Евгений (9 лет).
Любимый фильм: «Реквием по мечте».
Любимая книга: Ежи Жулавский «Победитель».  

 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:36 +8
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