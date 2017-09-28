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В футбольной секции в Плеханово воспитывают будущих чемпионов

Фото Алексея Пирязева.

В футбольной секции в Плеханово воспитывают будущих чемпионов

Юные туляки занимаются футболом с пяти лет.

Еще два года назад возле ФОКа в поселке Плеханово был пустырь. Спустя год там сделали футбольное поле — с хорошим газоном, крепкими воротами и надежным ограждением.

Его построили своими силами родители ребят, которые занимаются в футбольной секции. На спортплощадку потратили 50 тысяч рублей.


Вот так выглядело футбольное поле в 2015 году.

Теперь здесь регулярно занимаются мальчишки разного возраста. И у всех мечта — стать футболистами. В плехановской футбольной школе ребята занимаются с пяти лет. Самым старшим сейчас 11 лет.

Анатолий Родин, руководитель родительского комитета:

Анатолий Родин

- Наша секция в поселке Плеханово существует много лет. Сейчас у нас занимаются порядка 70-80 человек. Мы своими силами построили детям футбольное поле, на котором они полноценно тренируются. Мальчишки в течение года принимают участие в соревнованиях, ездят  от Москвы до Черного моря. Мы постоянно боремся за призовые места! Жалко, что в прошлом году 6 ребят ушли от нас в «Арсенал».

Отметим, что в футбольной секции занимаются не только местные ребята. Многие приезжают из Тулы — транспортная развязка очень удобная. До ФОКа идут несколько маршруток. Занимаются дети четыре раза в неделю. Занятия бесплатные.

Юрий Иванович Дорожкин, тренер:

Юрий Дорожкин

- В первую очередь, мы хотим, чтобы дети были здоровыми и физически развитыми. Надеемся отлучить ребят от компьютеров, лучше пусть все свободное время посвящают спорту! Мы можем помочь многим, пусть приезжают ребята из Тулы – мы всем рады!

Этот улыбчивый мальчишка на поле очень серьезен. 11-летний Саша Белянчев занимается футболом четыре года.

Саша Белянчев

- Я играю на позиции левого полузащитника. Мне очень нравится футбол! Тренировки стараюсь не пропускать, вед нужно расти – в будущем я мечтаю играть за «Реал» Мадрид. Мой кумир Роналду.

В плохую погоду юные футболисты занимаются в здании ФОКа. Там для этого тоже есть все условия — современное футбольное поле, трибуны.

В будущем у ребят появится еще одно мини-поле. А это значит, что в футбольной секции смогут осуществлять свои мечты еще больше юных футболистов!

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В футбольную секцию объявляется набор мальчиков 2006-2012 г. р. Занятия проходят четыре раза в неделю по полтора часа (понедельник, вторник, среда и пятница). Начало тренировок в 14.00 и 15.30.

Занятия бесплатные. Проезд до пос. Плеханово маршрутами № 31, 42, 27-а до конечной остановки.

Телефон 8 (910)-942−90−32, Юрий Иванович Дорожкин.

Большой обзор спортивных секций Тулы читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 09:35 +3
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