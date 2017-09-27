Туляк Александр Салтыков: «Берлинский марафон для меня уже четвертый»
Александр рассказал Myslo о популярных марафонах, в которых принимал участие.
24 сентября туляк Александр Салтыков бежал в одном из крупнейших марафонов мира — Берлинском. Мероприятие входит в число шести самых популярных марафонов планеты, так называемых Major Marathons, наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком, Чикаго и Бостоном.
Берлинский марафон.
Регистрация на эти марафоны открывается за год! В среднем количество стартовых номеров на марафонах 40−50 тысяч, а всего желающих пробежать — около 150 000.
Александр рассказал Myslo, как попал на такое масштабное спортивное действо.
Берлин
Идея пробежать классическую марафонскую дистанцию родилась ровно два года назад. До этого момента я занимался велосипедным спортом. Но, учитывая, что велоспорт требует колоссального объема временных затрат (одна тренировка — от трех до шести часов), я решил попробовать бег.
Начало было непростым — в нашем городе не было на тот момент людей, которые могли бы помочь разобраться, что к чему. Опыт получал самостоятельно, через боль и травмы.
Берлинский марафон для меня уже четвертый. Город просто на уик-энд «отдается в лапы» спортивного бегового праздника. На улицы Берлина вышло около миллиона человек — болельщиков.
42 км «живого коридора» — ощущение, что ты в центре бегового стадиона, который просто растянулся по всей дистанции.
Это другой мир, другая культура, культура спорта.
Питер, Амстердам и Париж
Затем был Амстердамский марафон в октябре 2016 года с результатом 3 часа 27 минут.
О работе и спорте
Человек пятнадцать из моей компании регулярно бегают, трое серьезно тренируются под моим началом. Многие мои ученики пробежали с хорошими результатами Московский марафон.
Когда у тебя новая цель и к ней надо готовиться, ты понимаешь, что от всего лишнего нужно отказаться. Ведь в сутках всего 24 часа.
О семье и новых «марафонских» целях
Я в спорте давно, знаю культовые старты, на которые нужно обязательно попасть. Есть несколько сайтов о предстоящих марафонах в России и в мире. Выбираю то, что по душе и по карману. Для меня это, в том числе, некий формат туризма.
Со мной всегда рядом моя семья — жена и дочь. На старты они ездят вместе со мной.