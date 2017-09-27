Туляк Александр Салтыков: «Берлинский марафон для меня уже четвертый»

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24 сентября туляк Александр Салтыков бежал в одном из крупнейших марафонов мира — Берлинском. Мероприятие входит в число шести самых популярных марафонов планеты, так называемых Major Marathons, наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком, Чикаго и Бостоном.



Берлинский марафон.

Регистрация на эти марафоны открывается за год! В среднем количество стартовых номеров на марафонах 40−50 тысяч, а всего желающих пробежать — около 150 000.

Александр рассказал Myslo, как попал на такое масштабное спортивное действо.

Берлин

Идея пробежать классическую марафонскую дистанцию родилась ровно два года назад. До этого момента я занимался велосипедным спортом. Но, учитывая, что велоспорт требует колоссального объема временных затрат (одна тренировка — от трех до шести часов), я решил попробовать бег.

Начало было непростым — в нашем городе не было на тот момент людей, которые могли бы помочь разобраться, что к чему. Опыт получал самостоятельно, через боль и травмы.

Берлинский марафон для меня уже четвертый. Город просто на уик-энд «отдается в лапы» спортивного бегового праздника. На улицы Берлина вышло около миллиона человек — болельщиков.

42 км «живого коридора» — ощущение, что ты в центре бегового стадиона, который просто растянулся по всей дистанции.

Это другой мир, другая культура, культура спорта.

Учитывая, что я пробежал с результатом «из трех часов» (для любителей это очень высокий результат), я квалифицировался на самый старый в мире марафон — Бостонский.

Питер, Амстердам и Париж

Мой первый марафон был в июле 2016 года в Санкт-Петербурге. Результат — 3 часа 56 минут. Это было мучение, потому что я готовился самостоятельно. Думал, что больше никогда не побегу эту дистанцию! Но потом все же нашел профессионального тренера и начал прогрессировать быстрее. Затем был Амстердамский марафон в октябре 2016 года с результатом 3 часа 27 минут. В апреле этого года я стал участником Парижского марафона. В нем приняли участие 60 000 человек! Мой результат — 3 часа 8 минут. О работе и спорте Я - старший вице-президент по технологиям в холдинге Ingate. Разрабатываю и реализую стратегию развития компании по технологиям и управляю большой структурой людей. Пытаюсь приучать своих сотрудников к спорту.

Человек пятнадцать из моей компании регулярно бегают, трое серьезно тренируются под моим началом. Многие мои ученики пробежали с хорошими результатами Московский марафон.

Спорт, на самом деле, отличный инструмент тайм-менеджмента.

Когда у тебя новая цель и к ней надо готовиться, ты понимаешь, что от всего лишнего нужно отказаться. Ведь в сутках всего 24 часа.

Готовлюсь к марафонам серьезно. Приходится вставать в пять утра на утреннюю пробежку или выходить в 10 вечера на вечернюю. Иногда у меня по две тренировки в день. Конечно же, никакого волшебства нет, приходится чем-то жертвовать. Но и весь ненужный «мусор» сам по себе уходит из жизни при таком режиме!

О семье и новых «марафонских» целях

Я в спорте давно, знаю культовые старты, на которые нужно обязательно попасть. Есть несколько сайтов о предстоящих марафонах в России и в мире. Выбираю то, что по душе и по карману. Для меня это, в том числе, некий формат туризма.

Пока я еще не отошел от Берлинского марафона. Хожу по городу на прямых ногах, хромаю потихоньку. Но когда эйфория от проделанной работы и классного результата отпустит — усядусь за компьютер выбирать новые высоты.

Со мной всегда рядом моя семья — жена и дочь. На старты они ездят вместе со мной.

Поддерживают морально, помогают с питанием во время марафона. В день марафона они проходят пешком километров по 20, чтобы у меня все получилось!

Мое увлечение бегом разделяют и поддерживают все мои друзья и близкие.