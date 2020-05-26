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Тульский умелец с нуля создает байки в стиле дизельпанк и стимпанк

Тульский умелец с нуля создает байки в стиле дизельпанк и стимпанк

Евгений Григорьев с детства увлекается байками. Но всегда больше хотелось не кататься на них, а усовершенствовать и переделывать.  

Со временем увлечение переросло в серьезное хобби. В интервью Myslo туляк рассказал, почему занялся таким творчеством, сколько денег на это уходит, где хранятся его байки и почему он стесняется кататься на собственных мотоциклах. 
 
К созданию своего первого творения Евгений Григорьев приступил около трех лет назад. Говорит, идея пришла внезапно. 
 

Евгений Григорьев

– Я работал охранником на одном из предприятий в Хомяково. По определенным обстоятельствам мне пришлось временно жить на работе. Свободного времени было много, и я решил попробовать себя в такой творческой работе. Появилась идея, а потом я начал поиски мотоцикла-донора. 
 
По объявлению Евгений приобрел старенький «Урал», практически полностью разобранный. Постепенно покупал новые детали, трубы, металл. В итоге сборка мотоцикла заняла целый год. На это ушло около 150 тысяч рублей. Но результат того стоил!
 
– От «Урала» осталось 30-40% заводских деталей, остальное – моя работа. Внешний вид мотоцикла придумывал сам, но кое-что подсмотрел в интернете. Полностью не копировал, но некоторые идеи брал за основу, – рассказывает Евгений. – Хотел поставить другой движок – для меня чем он старше, тем лучше. Например, 30-х годов. Но такого не нашел, пришлось оставить стандартный К-750.
 
Мотоцикл получился очень классный и оригинальный. Такого точно больше ни у кого нет! Но умелец решил расстаться со своим первым творением. Продал байк за 100 тысяч рублей мужчине из Великого Новгорода. 
 
– Мотоцикл полностью на ходу, но я дальше гаражного кооператива на нем не выезжал. Если честно, я смущаюсь. Он настолько непривычный, все будут оборачиваться. А для меня это всё равно что надеть какую-то необычную одежду. Стесняюсь! Но новый владелец байка только рад притягивать взгляды прохожих. Говорит, практически никто не остается равнодушным. И я рад! – говорит тульский мастер.
 
Почти полтора года Евгений занимается вторым мотоциклом. Он практически на 90% готов. Но этот байк – особенный. Его умелец собирает с нуля. 
 
– Я купил два листа металла, двигатель и покрышки, всё остальное создавал сам. Детали вырезаны из металла, сварены. С нуля делать мотоцикл очень сложно. Например, нужно раму выставить по размеру, а у меня точных приборов нет. Только глаз и рулетка. Никаких станков во время работы я не использовал – только болгарку, свои руки и сварочный аппарат, – поясняет Евгений Григорьев. – Поставлю бензобак, и окончательный вид будет готов. Не считая мелочей, внешний вид  уже «нарисовался». Я потратил на него примерно 100 тысяч рублей. По себестоимости он получился даже дешевле, чем первый. Но по своей сути – сложнее, красивее, оригинальнее.
 
 
Из-за сложившейся в регионе обстановки Евгений временно не работает, так что на хобби остается много времени – занимается мотоциклом каждый день по восемь часов. Практически рабочую смену! 
 
Семья и друзья полностью поддерживают хобби Евгения. В творческих планах – создание четырехколесного транспортного средства – автомобиля в стиле дизельпанк,  стимпанк и RAT. 
 
– К разработке приступлю, если по финансам потяну. По моим подсчетам, на это нужно около 300 тысяч рублей. Смотрел в интернете, многие делают такие машины. Но у них получается стандартно, а я хочу кардинально что-то новое – своё, оригинальное.
 
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Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 1
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 2
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 3
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 4
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 5
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 6
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 7
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 8
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 9
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 10
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 11
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 12
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 13
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 14
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 15
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 16
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 17
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 18
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 19
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 20
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 21
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 22
Мотоциклы туляка Евгения Григорьева, Фото: 23
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 13:35 +16
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