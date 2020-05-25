Рок против «короны» и фишка Gorillaz: туляк пишет песни на карантине

Фото: pixabay.com и из личного архива героя статьи.

На карантине каждый реализуется как может. Или не реализуется. Кто-то работает или впал в депрессию, а кто-то творит прекрасное. Например, пишет музыку.

Карантин открыл новые возможности творить и людям, запертым в четырех стенах, и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей Бирюк — наш бывший коллега. В прошлом – «слободской» журналист, главред газеты «Тула».

У Сергея атрофия зрительного нерва. Эта болезнь, к сожалению, с нынешним уровнем медицины никак не лечится. Как говорит сам Сергей, между мозгом и глазами произошел «разрыв» и картинка, которую получают глаза, не доходит до мозга. С этим недугом Сергей может видеть только перед собой, не видя при этом, что происходит на периферии, а также может различать только синий и желтый цвета.

А сейчас еще и карантин запер его дома в четырех стенах. Но то ли самоизоляция повлияла, то ли недуг обострил все остальные чувства, но Сергей стал писать музыку:

«Многие говорят, что если ты теряешь один из органов чувств, все остальные чувства усиливаются. У меня так произошло со слухом. Я на ощупь гриф гитары знаю, остальное неважно. Когда играешь десятки лет, то это уже не становится проблемой».

Сергей музыкант с почти 30-летним стажем — гитару свою обожает, и она отвечает ему взаимностью. В институте, когда терзал струны в группе «СВОИ», сочинилась одна песня. Ее играют и сейчас, правда, уже не в Туле. Сергей вспоминает:

«В 2000-х в группе «СВОИ» нас было четверо: я, Макс Александров, Алик Хайруллин и Саша Хрипунов. Одна из песен — «Бегущая по волнам», мной придуманная еще тогда, уехала в Саров вместе с бас-гитаристом группы Максимом Александровым. Прошло почти 20 лет, а она красуется на альбоме его группы «Четверг».

Композиция почти не поменяла смысла и звучания. Она про любовь, простую и настоящую.

«Когда я узнал, что песня живет, страшно обрадовался. А потом посмотрел выступление «Четверга» в их группе «ВКонтакте»: там столько просмотров и столько положительных отзывов... Было приятно, черт побери! И я решил, что поживем еще и попишем!»

Сейчас, когда так много свободного времени для творчества, со слов Сергея, «сочиняться стало в два раза лучше».

«Я пишу темы для тульской команды «ЗРАК». Она совсем не похожа на то, что делают ребята из Сарова. Для них я делаю одну музыку, для саровского «Четверга» тоже родилась новая песня. Я назвал ее «Искусственный интеллект/Я люблю тебя». Искусственный интеллект сейчас в моде. Да и любовь почему-то тоже)).

Я записал эту песню и отправил Максу в Саров, а он обещал поработать над ней.

Такое взаимодействие очень напоминает то, как пишет свои песни группа Gorillaz. Ходят легенды, что британские музыканты, сидя в разных уголках земли, записывают свои партии, а потом сводят их воедино.

То есть они фишку с дистанционной работой давно знают и используют. А я чем хуже?

Сейчас уже не терпится послушать, что ребята сделают с новой композицией. Собираюсь написать еще одну вещь, пока она у меня в голове под кодовым названием «План Б».

Как часто, когда нас настигают проблемы и лишения, мы «складываем лапки» и плывем по течению, опускаясь всё глубже в мутную воду. А вы не складывайте лапки! Пишите музыку. Рисуйте. Творите и удивляйтесь, горите и зажигайте. И – любите!