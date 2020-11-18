Как тульский гимнаст стал чемпионом России

Кольца – один из любимых снарядов Ивана Шестакова.

Чемпионат России прошел в Пензе. 20-летний Иван Шестаков завоевал золотую медаль в финальном соревновании в упражнениях на коне.

Спортсмен вместе с тренерами переехал в Тулу из Кемерово в 2015 году, стал заниматься в СШОР «Спортивная гимнастика» и спустя два года выполнил норматив мастера спорта. Победа на чемпионате России стала серьезным достижением не только для Ивана, но и для всей Тульской области!

Марина Ульянова, президент региональной Федерации спортивной гимнастики, директор МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», рассказала:

– В Тульской области никогда не было чемпионов России в мужской гимнастике! Иван – образец для всех ребят. Им есть на кого равняться. Пять лет назад Ваня приехал к нам уже хорошо подготовленным гимнастом, за это время сильно прогрессировал.

Вообще в регионе серьезная проблема – не хватает мужских тренеров и спортсменов. Спортивная гимнастика – тяжелый вид спорта и многим недоступен. Мальчишки приходят, позанимаются, а потом пробуют себя в других видах спорта. В январе в нашей школе ожидается набор, будем просматривать всех детей, но отберем только тех, кто пройдет тестирование. Ребята должны быть умные, трудолюбивые, сильные, ловкие, координированные. От природы мало способных детей, таких рождается буквально один из ста. Но за несколько лет ребят можно подтянуть.

Тренеры Ивана – Юрий Скляров, а также супруги Котяховы. Николай Афанасьевич и Любовь Григорьевна знают спортсмена с пяти лет. Именно в этом возрасте мальчишка пришел к ним на занятия.

– Ваня был обычным ребенком, у него не было никаких заморочек, – вспоминает Любовь Котяхова. – Только когда мы начали работать на первый юношеский разряд, поняли, что надо серьезно трудиться, и тогда точно будет результат. Помню, первые соревнования были в Бийске, мы выиграли всё! Тренеры соперников тогда смеялись и просили нас больше не приезжать. Всегда на всех соревнованиях наша цель – быть в пятерке или десятке лучших.

Пять лет назад мы с мужем по семейным обстоятельствам решили переехать из Кемерово в Тулу. Мама Вани предложила забрать его с собой, сказала, что здесь некому будет его тренировать. Мы долго думали, всё-таки парню 15 лет, переходный возраст, не знали, как это всё у него пройдет. Но согласились, тем более Иван сам был не против. Первые два года мы снимали в Туле квартиру. Сложности всегда есть и будут, но мы их преодолеваем.

Ваня – серьезный парень, ответственный. Если поставил какую-то цель, будет идти к ней несмотря ни на что. Порой он устает и не хочет что-то делать, но это быстро проходит. Я очень горжусь своим учеником, лично я шла к этой цели пятнадцать лет!

Да, это успех для Тульской области, но сам Ваня не считает, что сделал что-то сверхъестественное. Скромно говорит, что он просто выполнил свою работу.

– Я ехал в Пензу занять призовое место в отдельном виде соревнований. К сожалению, не попал в команду ЦФО, по-этому мне приходилось выступать лично за себя. Соперников знаю достаточно хорошо, общаемся с ними. У меня нет никакой злости, обиды, если уступаю другим гимнастам.

Среди спортсменов нет какой-то ненависти. Если я проигрываю, это только моя ошибка, и наоборот.

В спорте всегда побеждает сильнейший.

От этой победы не ощущаю сильного восторга. Золото чемпионата России – не самая высшая ступень, гораздо приятнее стоять, например, на олимпийском пьедестале. Но тем не менее я показал хороший результат, значит, не просто так мы работали с тренерами.

Спустя несколько лет в Тулу к спортсмену из Кемерово переехала его семья. Шестаковы снимают квартиру, свое жилье им приобрести пока тяжело.

Иван учится в Новомосковской школе олимпийского резерва, а после окончания собирается поступать в Санкт-Петербург. Куда именно, пока не решил.

Также Иван Шестаков помогает своим тренерам тренировать других спортсменов:

– Не считаю, что я пример для ребят. На самом деле это большая ответственность. Просто подсказываю, как лучше и легче сделать то или иное упражнение.

Несмотря на свои успехи в гимнастике, Иван собирается покинуть этот вид спорта. Говорит, временно:

– Я еще в раздумьях, в ближайший год точно никуда не уйду. Но мне хочется попробовать в своей жизни абсолютно всё. Думаю, я не нашел пока своего места. Но понимаю: рано или поздно всё равно свяжу свою жизнь с тренерской деятельностью.

Когда состоятся ближайшие соревнования для нашего гимнаста, сказать сложно. Из-за пандемии коронавируса жизнь всех спортсменов оказалась в подвешенном состоянии. Многие турниры переносятся на другие даты, в другие регионы.