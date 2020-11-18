Тульский центр диагностики и лечения: cовременные подходы к проблемам женского здоровья

Квалифицированные специалисты и современное оборудование позволяют комфортно для пациенток проводить лечение и многие процедуры без госпитализации.

Подробнее об этом рассказывает врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алла Анатольевна Бадаева.

Тульский флебологический центр многие знают как профессиональное медучреждение с опытными врачами и квалифицированной помощью. Сейчас медцентр расширил границы. Теперь это большой диагностический центр на ул. Металлургов, 108. Здесь ведут прием специалисты самых разных профилей, неизменным осталось одно: высокое качество медицинских услуг.

Одно из важных направлений нового Тульского центра диагностики и лечения – акушерство и гинекология. Специалисты обеспечивают многофункциональный подход как к ведению пациенток с нарушениями репродуктивной системы, так и к наблюдению беременных женщин.

В центре особый 4-П подход к пациенткам:

• Персонализация. Врач учитывает индивидуальные особенности каждой пациентки, ее анамнез, предыдущую терапию, оценивает состояние здоровья с помощью лабораторных и инструментальных методов и исследований. После тщательной диагностики специалист подбирает современные консервативные и малоинвазивные методы лечения.

• Предикция. Позволяет проводить ранний скрининг онкологических заболеваний репродуктивной системы на современном гистероскопическом и колпоскопическом оборудовании с использованием методов лабораторной диагностики.

• Превенция. Включает определение факторов риска и нивелирование пограничных состояний для обеспечения нормального функционирования репродуктивной системы. Это позволяет обойтись без инвазивных методов, требующих госпитализации. Например, удаление полипов в Тульском центре диагностики и лечения не требует стационарного лечения и занимает несколько минут. Сразу после него пациентка идет домой.

• Партнерство. Врач устанавливает доверительные отношения с пациенткой и совместно с ней составляет эффективный план лечения, учитывая все особенности и пожелания женщины. Это особенно важно для пациенток с дисгормональными нарушениями, которые хотят избавиться от отягощающей симптоматики и повысить качество жизни.

Задача Тульского центра диагностики и лечения – определить индивидуальный алгоритм ведения каждой пациентки, учитывая ее пожелания и потребности, и при этом как можно быстрее улучшить качество ее жизни.

Следить за здоровьем удобно

Современный ритм жизни диктует новые условия. Мы не всегда можем позволить себе тратить много времени на походы в больницу. В Тульском центре диагностики и лечения продумали всё для комфорта пациенток.

Все исследования проводятся в одном месте. Пациентка приходит на осмотр в удобное для нее время, сразу же сдает анализы и проходит необходимую диагностику.

Алла Анатольевна Бадаева, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:

– Комплексное обследование включает: беседу с врачом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез.

В процессе осмотра, при необходимости, выполняется кольпоскопия –обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Это важнейший метод ранней диагностики, который помогает выявить многие патологии, в том числе рак. Это увеличивает выявляемость патологии.

Наш центр оснащен современным оборудованием. которое позволяет при необходимости во время осмотра пациентки выполнить кольпоскопию. Это обследование помогает выявить патологию шейки матки. Кольпоскоп оборудован таким образом, что увеличивает изображение в 30 раз. Пациентки могут наблюдать за проведением исследования на мониторе.

Кольпоскопия не требует специальной подготовки от женщин. Процедура безболезненна и безопасна.

Помимо этого в нашем арсенале есть современное гистероскопическое оборудование, благодаря которому можно обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Обследование проводится с помощью специального современного гистероскопа, оснащенного оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Показаний для диагностической гистероскопии достаточно много, т. к. это исследование ускоряет постановку диагноза при подозрении на внутриматочные патологии: аномалии развития матки, внутриматочные синехии, остатки внутриплодного яйца, миому матки, полип эндометрия, гиперплазию эндометрия и т. д.

Когда нужно идти на прием к врачу

По рекомендации ВОЗ, каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога минимум один раз в год. Если есть показания, то приходить на прием к врачу нужно чаще.

Некоторые виды обследования необходимо проводить в первую фазу менструального цикла, в этом случае данные будут достовернее. К ним относятся УЗИ и маммография.

Особенно тщательно к женскому здоровью нужно относиться тем, кто планирует беременность в ближайшее время. Для таких пациенток в Тульском центре диагностики и лечения разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья.

Программа для комфортной беременности

Для тех, кто станет мамой уже в ближайшие девять месяцев, создана специальная программа по ведению беременности. В Тульском центре диагностики и лечения вам не нужно будет тратить время на очереди, думать, когда и на какие исследования записаться. Все необходимые анализы, диагностику и осмотры вы сможете проходить в одной клинике в удобное для вас время. Медцентр работает без выходных, так что даже самые занятые будущие мамочки смогут без труда найти время на посещение врача.

Также в клинике ведет прием врач-подолог, который поможет избавиться от проблем с ногтями и стопами.

Тульский центр диагностики и лечения

Тула, ул. Металлургов, 108.

Время работы: пн.-сб. 08.00 – 20.00; вс. 08.00 – 14.00.

Тел.: 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.

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