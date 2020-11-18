Народный артист России, пианист Денис Мацуев: «Тула для меня – особенный город»

Фото пресс-службы Тульской областной филармонии.

Для любителей классической музыки этот концерт, особенно в условиях пандемии коронавируса, стал настоящим глотком свежего воздуха. А сам маэстро пообещал, что будет часто приезжать в Тулу, чтобы открывать новые таланты.

Один из крупнейших музыкантов современности выступил вместе с Тульским филармоническим симфоническим оркестром под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Владислава Лаврика.

Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Мацуев считает своим приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России и значительную долю своих концертных программ представляет именно в нашей стране. Особое внимание Денис Мацуев уделяет работе с региональными оркестрами в России, оказывая поддержку их музыкальным проектам.

Первое совместное выступление Дениса Мацуева и Тульского филармонического симфонического оркестра состоялось 12 февраля 2020 года на сцене филармонии. Тогда маэстро сказал, что намерен продолжать творческое сотрудничество с «оркестром, который излучает потрясающую творческую энергию». И вот – новое выступление. Для туляков музыканты сыграли увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» и Второй фортепианный концерт – сверхсложное произведение, которое может исполнить не каждый пианист.

Сам Денис Мацуев от концерта в Туле остался в полном восторге. О чем и написал на своей страничке в «Фейсбуке»:

– Вчера прошел концерт в Туле. Практически с самолёта из Японии я приехал сюда и сыграл Второй концерт П. И. Чайковского с Тульским филармоническим симфоническим оркестром. На Культурном форуме в Санкт-Петербурге за несколько последних лет у нас сложилась традиция проводить презентации молодых региональных оркестров. Тульский оркестр тоже новый коллектив, ему всего несколько лет, у него замечательный дирижёр – Владислав Лаврик, который, на мой взгляд, делает большие успехи в своей новой профессии.

Концерт, в программе которого был сложнейший Второй концерт П. И. Чайковского, подтвердил, что оркестр уже достиг серьёзного уровня профессионализма: и звук, и качество, и наполненность энергией, и игра солистов оркестра во второй части концерта – всё было сбалансировано и продумано. С чем я поздравляю всех любителей классической музыки в Туле. У вас появилась возможность оценить широкий разнообразный репертуар, который уже сейчас может исполнять Тульский оркестр.

Тула для меня – особенный город, отношения мои с которым начались ещё до победы на Конкурсе им. П. И. Чайковского. Много лет я выступал здесь перед концертом в Большом зале Московской консерватории, играть тогда приходилось на каких-то чудовищных роялях с точки зрения качества звука, но это всё с лихвой компенсировалось теплотой отношения слушателей, той теплотой, которая в Туле особенно дорога моему сердцу. И вот уже в этом году губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин принял три исторических, на мой взгляд, решения – о создании оркестра, о реконструкции здания филармонии и о покупке нового рояля Steinway.

После реконструкции всегда уютный зал расцвёл. Уверен, что он станет центром притяжения для музыкантов, будет готов принять любую концертную программу и самостоятельно составлять собственные. Более того, Тула находится недалеко от Москвы, и с точки зрения логистики организовать гастроли сюда достаточно просто.

Я обязательно буду к вам приезжать, у нас уже есть планы, в том числе и в контексте «Новых имён». Будем искать и открывать миру тульские таланты. И мы точно будем выступать на разных площадках с Тульским оркестром.

В подтверждение того, что Тула – это очень гостеприимный и дорогой моему сердцу город, не могу не рассказать о том, что сегодня мне по традиции подарили огромный тульский пряник и домашний торт

«Наполеон». Этот торт каждый год, в течение уже 23 лет, когда я приезжаю в Тулу, мне приносит потрясающая женщина.

Отметим, что выступление Дениса Мацуева в Туле стало возможным благодаря финансовой поддержке благотворителей, в их числе компания «Щекиноазот». Для ведущего химического предприятия России это не первый культурный проект, который оно поддерживает. За последние годы в регионе целый цикл культурных мероприятий проведен при содействии компании «Щекиноазот». Так, тульский зритель познакомился с легендарным спектаклем Театра Олега Табакова «Кукла для невесты», крупнейшим в мире Театром кукол имени Сергея Образцова, Театром Наталии Сац, Музыкальным театром Стаса Намина и многими другими. Также «Щекиноазот» выделил средства на ремонт репетиционного зала в Доме дворянского собрания для Губернаторского духового оркестра.

Туляки оценили выступление музыкантов по достоинству.

Наталия Пилюс, депутат Государственной Думы РФ, член комитета Госдумы по культуре отметила:

Наталия Пилюс – Было очень приятно, что вечер состоялся благодаря поддержке социально ориентированного предприятия «Щекиноазот», с которым связана большая часть моей жизни. Предприятие активно поддерживает знаковые мероприятия в регионе, даря возможность наслаждаться лучшими образцами культуры.

Евгения Фокина, специалист отдела социального развития ОАО «Щекиноазот»:

Евгения Фокина – Я с удовольствием побывала на концерте Дениса Мацуева. Сама училась играть на скрипке и фортепиано, поэтому концерт классической музыки для меня очень важен. Понравился сам оркестр – очень сыгранный. Мацуев достоин самых лучших слов! Профессионал с большой буквы, никакой звездной болезни, человек, поцелованный Богом. Зрители его не отпускали, и он сыграл на бис Шопена. Впечатления от концерта теперь будут согревать и вдохновлять меня еще долгое время.