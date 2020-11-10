В упражнениях на разновысоких брусьях бронзовую медаль завоевала Ирина Комнова, ученица МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика». Тренирует гимнастку заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова.

Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике. Соревнования состоялись в Пензе.