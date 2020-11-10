Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике
Поздравляем Ивана Шестакова и Ирину Комнову!
Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике. Соревнования состоялись в Пензе.
Среди мужчин воспитанник МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков завоевал золото. Тренирует спортсмена Николай Афанасьевич Котяхов.
В упражнениях на разновысоких брусьях бронзовую медаль завоевала Ирина Комнова, ученица МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика». Тренирует гимнастку заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова.
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