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Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике

Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике

Поздравляем Ивана Шестакова и Ирину Комнову!

Тульские спортсмены привезли награды с чемпионата России по спортивной гимнастике. Соревнования состоялись в Пензе.

Среди мужчин воспитанник МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков завоевал золото. Тренирует спортсмена Николай Афанасьевич Котяхов.

В упражнениях на разновысоких брусьях бронзовую медаль завоевала Ирина Комнова, ученица МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика». Тренирует гимнастку заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:43 +5
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