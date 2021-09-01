Текст Ларисы Тимофеевой, Юлии Королевой, Кристины Вернигориной, Артема Жильцова, Юлии Александровой.
Тульские учителя о любви к детям, гаджетах и дисциплине
«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело», – писал Антон Павлович Чехов. И сегодня мы расскажем как раз о таких педагогах – мудрых, творческих, неравнодушных.
Они горят своим делом, и дети это чувствуют! Знакомьтесь!
Светлана Антонова, учитель русского языка и литературы ЦО №20, стаж 35 лет:
– В гимназии №20 я работаю уже 20 лет, вот такая магия цифр. Во времена моего детства многие хотели быть учителями. Я в ряд сажала мишек, кукол и учила их, мне хотелось дать им какие-то свои скудные знания, которые тогда были. И с той поры я не мыслила себя в другой профессии. Сейчас моей внучке пять лет, она тоже играет в школу. Хочу ли я, чтобы внучка стала учителем? Нет! Это тяжелый труд, который требует самоотрешения, – не хочу для нее такой судьбы.
…Свой первый урок я помню очень хорошо. Это был 8 «Б», школа №15. Я проходила там практику. Это было фиаско, провал по всем показателям! Дисциплина была ужасная, я растерялась, не могла собраться… Я подумала, что, наверное, школа не для меня. Первый неудачный опыт дал мне два жизненных урока: первый – никогда не сдаваться, а второй – если идешь к детям, нужно быть им интересной. Сейчас у меня уже пять полновесных выпусков – с 5-го по 11-й класс, каждому выпуску отдаешь семь лет жизни.
…Почему русский язык и литература? Наверное, была романтичная дура (смеется). Сейчас я бы подумала и выбрала бы музыку или изо, чтобы не было такой нагрузки и такой ответственности. Каждый год у меня ЕГЭ, уже 18 лет! Это очень тяжело, но мои выпускники меня радуют высокими баллами, каждый год есть два-три стобалльника.
…Если сравнивать советских школьников и современных, то сейчас дети более замкнутые, больше сосредоточены на себе, иногда бывают расчетливыми. Очень умные. Иногда думаешь – нужен ли им учитель? Они знают, где взять знания, в совершенстве владеют интернетом, в курсе, где что найти. Но порой они становятся очень чувствительными, им нужна поддержка, плечо старшего. Я могу так сформулировать значение учителя: не ломать ребенка! Просто помогать ему, корректировать, направлять вместе с родителями.
…Гаджеты на уроках? Мне они никогда не мешают. У меня на уроках вопрос дисциплины вообще не стоит.
…Каким должен быть современный учитель? Я всегда задаю детям такой вопрос: «Какой учитель должен вас учить? Что бы вы хотели?» И в любом классе ученики называют одни и те же качества. На первом месте всегда идет любовь к детям, им очень важны доброта и внимание педагога, неравнодушие. Потом называют терпение, в старших классах – компетентность. А еще учитель должен быть лидером, уметь вести за собой.
Наталья Данилова, учитель физики МБОУ «ЦО №34 имени Героя Советского Союза Н. Д. Захарова», стаж 15 лет:
– Я выбрала эту профессию, потому что у меня были замечательные учителя и мне хотелось быть похожей на них. Когда моя мама решила, что я должна стать бухгалтером, я забрала документы и поступила в педуниверситет. После института работала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Под моей ответственностью было всё – это были не уроки, а сама жизнь.
…Физика – всё, что нас окружает. И мой классный руководитель была учителем физики, она вдохновила меня в том числе. В эту школу я пришла в 2010 году и 11 лет наслаждаюсь каждым днем своей работы. Наша школа – одна из самых теплых и уютных. И в моей практике, слава Богу, не было ужасных учеников, так называемых плохишей.
…Современный ученик, в первую очередь, – хороший человек, даже если он пока еще об этом не знает. Он готов прийти на помощь, подкован во многих вопросах. Но, самое главное, наш ученик несет в мир доброту – это важнее всяких физик и биологий, не правда ли? А вот учитель должен быть разным, уметь филигранно подстроиться под каждого ученика и класс, с которым работает. Физика в этом отношении – лучший предмет. У нас есть теоретическая часть, есть задачи, есть лабораторные работы и проектные работы, то есть больше возможностей найти подход к каждому ученику. Идеальный учитель – воспитанный, добрый, отзывчивый.
В День знаний учителям и ученикам я желаю, чтобы все были здоровы. Здоровье – самое важное. И успехов во всех начинаниях. Даже маленький успех – это шаг к огромной победе. Если что-то начинаете, доводите это до конца. А если всё закончилось плохо, значит, это просто еще не конец.
Вероника Кутнова, учитель французского языка, гимназия №11, стаж более 20 лет:
– Как многие педагоги, я с детства не мечтала стать учителем. Окончив лингвистическую гимназию, поступила в педуниверситет на факультет иностранных языков, планируя в будущем стать переводчиком. Но после окончания института меня пригласили на работу в гимназию №11. Я согласилась. Помню, тогда мне дали вести занятия в 10-м классе. Ребята взрослые, так еще и большая часть учеников – мальчики. Каждый начинающий педагог поймет меня. Это была непростая задача, но я с ней справилась и сейчас могу сказать одно – ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию.
Я получаю истинное удовольствие от общения с детьми. Они все абсолютно разные, но именно в этом и прелесть. Мне нравится с ними разговаривать, узнавать их, отправляться с ними в поездки или просто гулять по Туле. Ведь на самом деле внеклассная работа важна так же, как и ответственное отношение к процессу обучения.
...Современные ученики более самостоятельные, они взрослее, общительнее, меньше стесняются общаться, задавать вопросы. Они любознательные, творческие, прагматичные, свободолюбивые. Сегодня время информационного бума, и задача педагога – научить ребенка жить в этом мире, уметь отбрасывать всё лишнее и брать нужное, полезное.
...Хороший педагог внимательный, заинтересованный, он по-настоящему хочет передать знания каждому ученику, готов помочь справиться с трудностями и найти выход из любой сложной ситуации. Идеальный педагог должен не только отлично знать свой предмет, но и при этом уметь хорошо объяснить его, чтобы дети всё поняли и запомнили, – это очень важно.
...Ученикам перед началом учебного года желаю больше узнавать, многим интересоваться, чтобы год прошел интересно и с пользой. Своему любимому 11-му классу, у которого я классный руководитель, да и в целом всем выпускникам желаю хорошо подготовиться и сдать ЕГЭ – экзамены очень волнительны и для родителей, и для учеников. А после – поступить в выбранный университет.
Коллегам же желаю легкого года, чтобы работалось с радостью и в удовольствие!
Татьяна Мухина, учитель начальных классов Центра образования №8. В профессии уже 28 лет:
– У меня мама – учитель начальных классов, и именно она вдохновила меня на выбор специальности. Уже в шесть лет я загорелась этой мечтой и целенаправленно к ней шла. На работу я вышла 1 сентября 1993 года, и фильм «4:0 в пользу Танечки» – прям про меня. Я первый день на работе, пришла в 7.30, и перед линейкой директор мне сказал: «Вот ваш 1 «Д», поздравляю с началом работы и учебного года». В тот момент я и детей, и родителей своего класса видела впервые. Была некоторая тревожность, волнение, но помог профессионализм старших педагогов. Очень благодарна своему наставнику Тамаре Ивановне Манеровой, она во многом мне помогла. И подсказки мамы мне тоже очень пригодились.
...Школьный учитель помимо профессионализма в работе должен быть для каждого ребенка другом, который понимает, входит в ситуацию, старается на многие вещи смотреть глазами детей, чтобы понять суть проблемы. А еще педагог должен обладать чувством юмора.
...Моим первым ученикам сегодня по 35 лет. Недавно одна из учениц нашла меня в соцсетях и рассказала, что даже спустя столько лет у нее дома стоит наша с ней фотография из школы и она как учителя помнит меня по сей день. Получать человеческую благодарность от родителей и любовь учеников и есть лучшее признание, которое можно получить в нашей профессии.
...Школа является первой ступенью во взрослую жизнь, и наша главная задача во все времена была и будет – взрастить в детях порядочность и помочь им почувствовать момент успеха. Потому что дети должны верить в себя, не бояться ошибиться и идти вперед, верить, что всё, что задумано, возможно!
Елена Березкина, педагог-психолог ЦО №58, школа «Поколение будущего», стаж 19 лет:
– Я ещё ни разу не пожалела, что выбрала профессию педагога-психолога. Разгадывать загадки, подбирать ключики к детской душе, видеть результат – вот то, ради чего я работаю.
…Идеальный педагог должен искренне любить детей, они это тонко чувствуют. И, конечно, он должен быть добрым. Однозначно – профессиональным и образованным. А самое главное – справедливым и объективным. Если мы в школе прокачиваем у детей уверенность, высокую самооценку и лидерские качества, а потом несправедливо оцениваем их результаты, – весь труд насмарку. Правилам игры должны следовать и ученик, и педагог. И если вдруг учитель не обладает этим качеством справедливости, ученик закроется.
…У современных детей высокий уровень самоанализа и рефлексии. Я считаю, это благодаря соцсетям и чатам. Ребята ежеминутно общаются, интересуются друг другом. Простое «Как ты?» в WhatsApp – уже коммуникация. Гаджеты, интернет, соцсети – я вижу в этом больше плюсов.
…Винить ли компьютерные игры и соцсети в детской агрессии или всплесках суицида? Безусловно, это может стать толчком, но только если внутренний мир ребенка ничем не наполнен. Как пирожок без начинки. Тогда его может заполнить негатив. Задача родителей и педагогов – разглядеть, что ребенку нужно. Спорт? Прекрасно. Творчество? Великолепно. Программирование – современно. По-настоящему увлеченные дети любого возраста не будут заполнять пустоту внутри себя негативом и опасными отношениями.
…Накануне 1 сентября я хочу пожелать учителям, родителям и детям огромного психологического здоровья. Здоровый человек – это не тот, у кого нет проблем, а тот, кто способен успешно с ними справляться.
Екатерина Шкуро, учитель английского и немецкого языков в ЦО №21. Стаж 15 лет:
– У меня никогда не было проблем с выбором профессии. С детства решила, что буду учителем. Я преподаю у детей со 2-го по 11-й класс. Люблю работать с маленькими учениками, потому что у них еще эмоции через край, они хотят всё знать. Правда, иногда с ними тяжело, нужно работать в режиме нон-стоп, расслабляться нельзя. С учениками постарше тоже интересно. Это уже сформированные личности.
…Если вы не любите детей, вам не место в школе. Это обязательное условие для работы преподавателем. Настроение у меня бывает разное, мы же все люди. Но когда приходишь на работу и дети говорят тебе «Доброе утро», что-то рассказывают, делятся своими секретами, успехами, сразу забываются все неурядицы. В школе своя атмосфера, ты в нее погружаешься с головой.
…Я классный руководитель 7-го класса. Три года назад выпустила своих первых учеников – была с ними с 5-го по 11-й класс. Как же было тяжело их отпускать! Это мои дети, моя семья, к ним уже особое отношение. Первые – они навсегда, на всю жизнь. До сих пор приходят ко мне в гости, скучают, и я по ним тоже. Советуются со мной по жизненным вопросам, иногда доверяют мне такое, что не могут рассказать родителям.
…Ученики сейчас активные, открытые, дерзкие в положительном смысле слова. У них нет «стопа» в получении информации. Если хотят что-то узнать, спрашивают, и это здорово.
…Считаю, что учитель не должен бояться меняться, он должен быть в тренде. Если всегда преподавать по старой схеме, никакого успеха не будет. Плюс моей работы в том, что я могу постоянно развиваться. С течением времени дети теряют интерес к предмету, а я должна делать так, чтобы замотивировать их.
…Считаю большим своим вкладом то, что я смогла организовать поездки за границу. Мы ездили с детьми в Германию, Чехию, Венгрию, Польшу, Австрию. Там я устраивала квесты для практики английского языка. Выдавала задание: ребята на иностранном языке пытались что-то узнать, купить, спросить дорогу. Это было мотивацией для них.
…Учитель не должен допускать такого, чтобы ученики сняли какую-то ситуацию, выложили в интернет, а затем был скандал. В целом к гаджетам я отношусь положительно. У меня современный предмет. Могу скачать детям задание, скинуть ссылки. Мне это даже помогает.
…Да, у меня есть любимчики, такое бывает. Мне кажется, у каждого они есть. Если кто-то скажет, что нет, это будет неправдой. Такой ученик – более родственная душа, с ним ты находишься на одной волне, но если ты профессионал, то никогда не покажешь этого в классе.
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