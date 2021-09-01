Тульские учителя о любви к детям, гаджетах и дисциплине

Текст Ларисы Тимофеевой, Юлии Королевой, Кристины Вернигориной, Артема Жильцова, Юлии Александровой.

«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело», – писал Антон Павлович Чехов. И сегодня мы расскажем как раз о таких педагогах – мудрых, творческих, неравнодушных.

Они горят своим делом, и дети это чувствуют! Знакомьтесь!

Светлана Антонова, учитель русского языка и литературы ЦО №20, стаж 35 лет:

– В гимназии №20 я работаю уже 20 лет, вот такая магия цифр. Во времена моего детства многие хотели быть учителями. Я в ряд сажала мишек, кукол и учила их, мне хотелось дать им какие-то свои скудные знания, которые тогда были. И с той поры я не мыслила себя в другой профессии. Сейчас моей внучке пять лет, она тоже играет в школу. Хочу ли я, чтобы внучка стала учителем? Нет! Это тяжелый труд, который требует самоотрешения, – не хочу для нее такой судьбы.

…Свой первый урок я помню очень хорошо. Это был 8 «Б», школа №15. Я проходила там практику. Это было фиаско, провал по всем показателям! Дисциплина была ужасная, я растерялась, не могла собраться… Я подумала, что, наверное, школа не для меня. Первый неудачный опыт дал мне два жизненных урока: первый – никогда не сдаваться, а второй – если идешь к детям, нужно быть им интересной. Сейчас у меня уже пять полновесных выпусков – с 5-го по 11-й класс, каждому выпуску отдаешь семь лет жизни.

…Почему русский язык и литература? Наверное, была романтичная дура (смеется). Сейчас я бы подумала и выбрала бы музыку или изо, чтобы не было такой нагрузки и такой ответственности. Каждый год у меня ЕГЭ, уже 18 лет! Это очень тяжело, но мои выпускники меня радуют высокими баллами, каждый год есть два-три стобалльника.

…Если сравнивать советских школьников и современных, то сейчас дети более замкнутые, больше сосредоточены на себе, иногда бывают расчетливыми. Очень умные. Иногда думаешь – нужен ли им учитель? Они знают, где взять знания, в совершенстве владеют интернетом, в курсе, где что найти. Но порой они становятся очень чувствительными, им нужна поддержка, плечо старшего. Я могу так сформулировать значение учителя: не ломать ребенка! Просто помогать ему, корректировать, направлять вместе с родителями.

…Гаджеты на уроках? Мне они никогда не мешают. У меня на уроках вопрос дисциплины вообще не стоит.

…Каким должен быть современный учитель? Я всегда задаю детям такой вопрос: «Какой учитель должен вас учить? Что бы вы хотели?» И в любом классе ученики называют одни и те же качества. На первом месте всегда идет любовь к детям, им очень важны доброта и внимание педагога, неравнодушие. Потом называют терпение, в старших классах – компетентность. А еще учитель должен быть лидером, уметь вести за собой.

Наталья Данилова, учитель физики МБОУ «ЦО №34 имени Героя Советского Союза Н. Д. Захарова», стаж 15 лет:

– Я выбрала эту профессию, потому что у меня были замечательные учителя и мне хотелось быть похожей на них. Когда моя мама решила, что я должна стать бухгалтером, я забрала документы и поступила в педуниверситет. После института работала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Под моей ответственностью было всё – это были не уроки, а сама жизнь.