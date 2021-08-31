Где в Туле вылечат питомцев и научат ухаживать за террариумом

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31 августа, в День ветеринарного работника рассказываем о тех, кто помогает братьям нашим меньшим.

Ветеринарная клиника «Лона-Вет»

Врачи ветеринарной клиники «Лона-Вет» – отличный пример того, как можно любить профессию. В клинике трудятся два специалиста широкого профиля и хирург. Их главный принцип: вылечить животное, найти такой подход, чтобы найти причину заболевания и как можно быстрее назначить правильное лечение.

Для этого ветеринары «Лона-Вет» постоянно повышают квалификацию и проходят обучение новым современным методикам.

Хирург Дмитрий Логинов работает с животными с 14 лет. Работал фельдшером, а последние несколько лет занимается хирургией.

Дмитрий Логинов, хирург:

– Чтобы применять современные методики, мы несколько раз в год выезжаем на обучение. А еще мы открыты для сотрудничества с врачами других клиник, считаем, что если все специалисты в городе будут работать в команде, это пойдет на пользу животным.

И второе и очень важное качество для ветврачей – любовь к животным. Мы беремся даже за самые сложные случаи. Не так давно к нам на прием принесли котенка, у которого была оторвана кожа на нижней части мордочки. Несколько дней он пробыл в таком состоянии на улице. Шансы спасти были не очень большие, но мы старались. Сейчас котенок здоров и отлично себя чувствует. Это такие результаты, ради которых мы работаем!

Не боятся в «Лона-Вет» принимать и экзотических, мелких и крупных животных.

На приеме в клинике были ягуар, обезьяны и крошки гекконы.

Любовь к животным в клинике ощущается. Здесь живет принесенный на усыпление попугай, которого вылечили полтора года назад, и спасенный восемь лет назад врачами огромный кот Сильвер. Кстати, они отлично ладят друг с другом!

Для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь питомцам, в клинике есть современное оборудование. Все работники высоко квалицифированные, главврач Наталья Логинова и врач общего профиля Юлия Ильенко имеют рабочий стаж более 20 лет.

В «Лона-Вет» доступны услуги:

терапия

хирургия

УЗИ

анализы

чипирование

и многое другое.

Также в клинике работает ветеринарная аптека и груминг-салон.

Кстати, клиника готова принять в свою команду новых специалистов. Если вы заинтересованы в этом и любите животных, позвоните по телефонам ветклиники «Лона-Вет»: 8-903-697-42-47, 8-953-182-10-03.

Тула, ул. Марата, 24-а (вход со стороны ул. Чапаева).

Тел. 8-903-697-42-47, 8-953-182-10-03.

Магазин «Аквакласс»

Террариумистика становится все более популярной, туляки все чаще приобретают экзотических животных, но не все умеют за ними ухаживать. Как правило, владельцы совершают одни и те же ошибки. Лечить рептилий долго и дорого, поэтому ошибки иногда стоят жизни этих питомцев. Теперь это можно исправить!

Магазин «Аквакласс» запускает бесплатные курсы для начинающих и уже действующих террариумистов. На них вы узнаете, как содержать гекконов, пауков, змей, хамелеонов и многих других.

Это не просто скучные лекции о животных. Здесь можно будет задать все интересующие вас вопросы и познакомиться с рептилиями вживую. Подержать их на руках и сфотографировать. По окончании курса вы поймете – ваше это животное или нет, узнаете интересные факты и правильные условия содержания, для обеспечения здоровой и долгой жизни ваших питомцев.

Занятия планируются два раза в месяц по выходным. Старт курсов назначен на сентябрь, актуальное расписание появится в ближайшее время в сообществе магазина «Аквакласс» ВКонтакте.

Приглашаются все желающие (дети до 16 лет в сопровождении родителей). Среди участников будут разыгрываться подарки, для подписчиков группы – особенные.

После запуска курсов по террариумистике планируется запуск курса по аквариумистике с показательным запуском аквариума. Об этом будет сообщено дополнительно.

Все подробности можно уточнить по тел. 8-903-844-67-57.

Где найти все для террариумов?

В магазине «Аквакласс» есть всё для содержания необычных рептилий, но очень интересных домашних любимцев.

Сложными и страшными они кажутся только на первый взгляд, на самом деле они растопят сердце всех домочадцев. За ними интересно наблюдать, они не требуют много места для содержания и подарят вам много приятных часов.

Самые простые в содержании – гекконы эублефары и бородатые агамы. С уходом за ними справится даже ребенок. Еще один интересный для детей питомец – аксолотль, с которого рисовали Лунтика.

Одни из самых распространенных жителей террариумов в домах – черепахи. В «Акваклассе» есть всё для их содержания. К тому же сеть магазинов приютила нескольких отказников – взрослых черепах, которые надоели своим хозяевам. Их могут отдать в добрые руки совершенно бесплатно.

«Аквакласс» заботится о покупателях и их питомцах, поэтому здесь есть сразу всё для их содержания: террариумы разных размеров – современные с замками и модели попроще, аксессуары, сухие и даже живые корма собственного разведения – сверчки, мыши, крысы и т. д.

Приходите, чтобы увидеть всё своими глазами!

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Магазины «Аквакласс»:

Тула, ул. Луначарского, 49.

Тула, ул. Фрунзе, 21.

Email: aquaklass@mail.ru

Тел.: Магазин на ул. Луначарского 8-903-844-67-57,

Магазин на ул. Фрунзе: 8 (920) 750-49-71.

Директор: 8 (903) 035-81-84, Наталья.

aquaklass-tula.ru