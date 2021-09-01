Вишлисты «Подаркус»: получайте только желанные подарки

Надоели ненужные статуэтки? Не хотите получить в подарок носки или пену для бритья? Теперь есть решение!

Делаете намеки, но всё равно получаете не то? Создайте вишлист и помогите близким порадовать вас. Для этого создан сервис «Подаркус». На сайте можно создать вишлист с самыми желанными подарками.

Вы можете добавить в список всё, что захотите, а значит, не получите в подарок уже прочитанную книгу, торшер, который не подходит к интерьеру, и другие ненужные вам вещи.

Пользоваться сервисом очень просто:

Зарегистрируйтесь на портале podarkus.ru. Можно авторизоваться в один клик через социальные сети.

Составьте список желаемых подарков.

Вы можете добавить ссылки на товары или услуги любых интернет-магазинов. По ссылке гостям будет проще найти и заказать подарок, и вы точно получите желаемое в нужном цвете, размере и количестве.

Сделайте свой список общедоступным и отправьте ссылку на него гостям.

Добавьте гостей в друзья на сайте. Теперь они смогут не просто видеть ваш вишлист, но и бронировать подарки. Так вы точно не получите один подарок несколько раз.

Готово!

Подарки не будут повторяться. Ваши близкие отметят подарок, который решили подарить, и другие пользователи это увидят.

Не только на день рождения!

Составляйте вишлисты не только на день рождения. Люди устроены так, что постараются подарить вам подарок на любое торжество, на которое будут приглашены:

свадьба или ее годовщина,

гендер-пати,

день рождения ребенка,

Новый год,

8 Марта и 23 Февраля,

выпускной.

Всё это — причины, по которым ваше окружение будет ломать голову над тем, что же подарить. Помогите друзьям порадовать вас!



А еще вишлисты можно использовать как собственный список покупок. Всё, что вы собирались купить когда-нибудь позже, но всегда теряли ссылку, теперь можно сохранить в удобном и надежном месте.





Собираетесь с друзьями в путешествие или поход? Готовите праздник в офисе? Составьте список покупок в «Подаркусе». Распределите покупки между участниками. Так вы точно ничего не забудете!

Это экологично Только представьте, сколько ресурсов тратится на создание и последующую переработку бесполезных сувениров, которыми никто и никогда не будет пользоваться. А ведь у того, кому их подарили, наверняка было вполне определенное желание, просто никто про него не знал. Давайте положим конец бессмысленному круговороту бесполезных вещей!

Расскажите всему миру, о чем мечтаете, и ваши друзья и родственники будут счастливы исполнить вашу мечту.

podarkus.ru