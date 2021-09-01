Вишлисты «Подаркус»: получайте только желанные подарки
Надоели ненужные статуэтки? Не хотите получить в подарок носки или пену для бритья? Теперь есть решение!
Делаете намеки, но всё равно получаете не то? Создайте вишлист и помогите близким порадовать вас. Для этого создан сервис «Подаркус». На сайте можно создать вишлист с самыми желанными подарками.
Вы можете добавить в список всё, что захотите, а значит, не получите в подарок уже прочитанную книгу, торшер, который не подходит к интерьеру, и другие ненужные вам вещи.
Пользоваться сервисом очень просто:
- Зарегистрируйтесь на портале podarkus.ru. Можно авторизоваться в один клик через социальные сети.
- Составьте список желаемых подарков.
- Вы можете добавить ссылки на товары или услуги любых интернет-магазинов. По ссылке гостям будет проще найти и заказать подарок, и вы точно получите желаемое в нужном цвете, размере и количестве.
- Сделайте свой список общедоступным и отправьте ссылку на него гостям.
- Добавьте гостей в друзья на сайте. Теперь они смогут не просто видеть ваш вишлист, но и бронировать подарки. Так вы точно не получите один подарок несколько раз.
- Готово!
Подарки не будут повторяться. Ваши близкие отметят подарок, который решили подарить, и другие пользователи это увидят.
Не только на день рождения!
- свадьба или ее годовщина,
- гендер-пати,
- день рождения ребенка,
- Новый год,
- 8 Марта и 23 Февраля,
- выпускной.
Всё это — причины, по которым ваше окружение будет ломать голову над тем, что же подарить. Помогите друзьям порадовать вас!
А еще вишлисты можно использовать как собственный список покупок. Всё, что вы собирались купить когда-нибудь позже, но всегда теряли ссылку, теперь можно сохранить в удобном и надежном месте.
Собираетесь с друзьями в путешествие или поход? Готовите праздник в офисе? Составьте список покупок в «Подаркусе». Распределите покупки между участниками. Так вы точно ничего не забудете!
Это экологично
Только представьте, сколько ресурсов тратится на создание и последующую переработку бесполезных сувениров, которыми никто и никогда не будет пользоваться. А ведь у того, кому их подарили, наверняка было вполне определенное желание, просто никто про него не знал. Давайте положим конец бессмысленному круговороту бесполезных вещей!
Расскажите всему миру, о чем мечтаете, и ваши друзья и родственники будут счастливы исполнить вашу мечту.